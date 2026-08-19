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Σε κατάσταση αναμονής και νευρικότητας βρίσκονται την Τετάρτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία σταθεροποιούνται έπειτα από το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων σε όλες τις κατηγορίες παγκόσμιων τίτλων, το οποίο εκτόξευσε τις αποδόσεις των ομολόγων και φρέναρε το καλοκαιρινό ράλι των μετοχών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 παραμένει καθηλωμένος στις 651-652 μονάδες, σε χαμηλά δύο εβδομάδων, προσπαθώντας να συνέλθει από τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση σχεδόν ενός μήνα που κατέγραψε μία ημέρα νωρίτερα. Παρόμοια εικόνα κόπωσης παρουσιάζουν και οι επιμέρους αγορές της Γηραιάς Ηπείρου. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,2%, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει οριακή άνοδο, ενώ στάσιμοι παραμένουν ο βρετανικός FTSE 100 και ο ισπανικός IBEX 35.

Τα επενδυτικά γραφεία προσπαθούν να διαχειριστούν τις βαριές απώλειες της Τρίτης. Το εκρηκτικό κοκτέιλ των κλιμακούμενων πολεμικών απειλών στον Περσικό Κόλπο, της αλματώδους αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του ράλι του κόστους δανεισμού σε υψηλά πολλών δεκαετιών ανάγκασε τους επενδυτές σε βίαιη απομόχλευση και έξοδο από τις επικίνδυνες τοποθετήσεις (risk assets).

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου (Bund) εκτινάχθηκε στο 3,22% —επίπεδο που αποτελεί υψηλό από τον Μάιο του 2011—, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ξεπέρασε το 5,30%. Αυτή η κατακόρυφη άνοδος των επιτοκίων αναφοράς (discount rate) δημιουργεί διπλή απειλή για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Τα υψηλότερα επιτόκια προεξόφλησης μειώνουν την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, πλήττοντας δυσανάλογα εταιρείες υψηλής ανάπτυξης και ευαίσθητες στη διάρκεια, όπως η τεχνολογία, το λογισμικό και τα ακίνητα.

Οι μερισματικές αποδόσεις των εταιρειών δεν προσφέρουν πλέον επαρκές ασφάλιστρο κινδύνου έναντι των «ανώδυνων» κρατικών τίτλων, ωθώντας τους διαχειριστές κεφαλαίων σε μεταφορά ρευστότητας προς τα υψηλότοκα κρατικά ομόλογα.

Τις ανησυχίες των αγορών επιδείνωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, προειδοποιώντας ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει «πολύ πάνω» από τον στόχο του 2%. Όπως σημείωσε, παρά την υποχώρηση από τα διψήφια ρεκόρ, το 3% κρίνεται απαράδεκτο, ειδικά εν μέσω νέων κινδύνων για δευτερογενείς ανατιμήσεις στην ενέργεια.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent παρέμειναν κοντά σε χαμηλά τριών εβδομάδων πέριξ των 91,50 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές λόγω της στρατιωτικής κινητικότητας στην περιοχή.

Ο συνδυασμός επίμονου πληθωρισμού και ακριβών πρώτων υλών ανάγκασε τις χρηματιστηριακές αγορές να αναθεωρήσουν άρδην τις προβλέψεις τους. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τιμολογούν πλέον σχεδόν πλήρως μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, εγκαταλείποντας τα προηγούμενα σενάρια για παρατεταμένη παύση.

Οι αναλυτές αναμένουν τώρα τις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναζητώντας ενδείξεις για το πώς η κεντρική τράπεζα σχεδιάζει να διαχειριστεί τις πιέσεις στασιμοπληθωρισμού.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Federal Reserve δημοσιοποιεί τα πρακτικά από τη συνεδρίαση του Ιουλίου. Οι αγορές ομολόγων και μετοχών θα αναλύσουν το κείμενο για να διαπιστώσουν κατά πόσο τα στελέχη της Fed παρακολουθούσαν την υποτονική εικόνα της αγοράς εργασίας πριν από την πρόσφατη εκτίναξη του μακροπρόθεσμου κόστους δανεισμού.

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