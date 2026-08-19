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Αν χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη για να γράψετε ένα email, μια αναφορά, μια εργασία, ένα άρθρο ή ακόμη και ένα post στα social media, υπάρχει πλέον κάτι που μπορεί να συνοδεύει το κείμενό σας χωρίς να το βλέπετε: ένα αόρατο «δακτυλικό αποτύπωμα» που δείχνει ότι έχει παραχθεί ή επεξεργαστεί από τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η Anthropic είναι η πρώτη από τους μεγάλους παρόχους που περνά στην πράξη σε ένα τέτοιο σύστημα για τα κείμενα του Claude. Από τις 2 Αυγούστου 2026, τα νέα μοντέλα Claude ενσωματώνουν αόρατο, machine-readable watermark στα κείμενά τους, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Anthropic έχει επιλέξει μάλιστα να εφαρμόσει το σύστημα παγκοσμίως και όχι μόνο στους χρήστες της στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται για ένα εμφανές λογότυπο ή μια ένδειξη τύπου «Written by AI». Το κείμενο στον χρήστη εξακολουθεί να φαίνεται απολύτως φυσιολογικό. Το watermark είναι ένα στατιστικό μοτίβο που ενσωματώνεται στον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται ορισμένες λέξεις και μπορεί να αναγνωριστεί από ειδικό εργαλείο.

Γιατί το κάνει η Anthropic; Η απάντηση βρίσκεται στην Ευρώπη.

Το Άρθρο 50 του ευρωπαϊκού κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), που εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου 2026, προβλέπει ότι οι πάροχοι συστημάτων AI που παράγουν συνθετικό κείμενο, εικόνες, ήχο ή βίντεο πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο μπορεί να αναγνωριστεί ως τεχνητά παραγόμενο ή τροποποιημένο μέσω machine-readable σήμανσης.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι κίνδυνοι παραπληροφόρησης, χειραγώγησης, απάτης, πλαστοπροσωπίας και εξαπάτησης των καταναλωτών.

What changes now that the AI Act is being enforced and transparency rules apply too? Chatbots must tell you when you’re talking to AI, and deepfakes need a clear label. The AI Office and national authorities check that providers comply. Read more: 🔗 https://t.co/zI54WxNrEh pic.twitter.com/ID2SeK83f0 — Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) August 5, 2026

Όπως εξηγεί η Κομισιόν στη σχετική της ανακοίνωση, η Ευρώπη θέλει να γίνει λίγο πιο δύσκολο να κυκλοφορεί ένα περιεχόμενο που μοιάζει ανθρώπινο χωρίς να υπάρχει τρόπος να διαπιστωθεί ότι έχει δημιουργηθεί από μηχανή.

The EU is requiring “watermarking” to signal that content was made with artificial intelligence. Big Tech is falling in line. 🔗 https://t.co/rMvWJRZJ68 pic.twitter.com/OPujDJFgfg — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 16, 2026

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που το Internet κατακλύζεται από αυτό που έχει γίνει γνωστό ως «AI slop»: τεράστιες ποσότητες φθηνού, πρόχειρου και συχνά χαμηλής ποιότητας περιεχομένου που παράγεται μαζικά από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόβλημα για την Ευρώπη δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται το «σκουπίδι» στο Internet. Είναι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον χρήστη να γνωρίζει τι βλέπει, ποιος το δημιούργησε και αν μπορεί να το εμπιστευθεί.

Ποιους επηρεάζει η νέα στρατηγική

Η αλλαγή επηρεάζει εξίσου δύο πολύ διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Από τη μία, φοιτητές, συγγραφείς και πανεπιστημιακοί, για τους οποίους η αδιάκριτη χρήση AI μπορεί να εγείρει ζητήματα λογοκλοπής, πρωτοτυπίας ή ερευνητικής δεοντολογίας.

Από την άλλη, επαγγελματίες όπως δικηγόροι, δημοσιογράφοι και στελέχη marketing και επικοινωνίας, για τους οποίους η AI αποτελεί πλέον ένα ακόμη εργαλείο της καθημερινής εργασίας — από την έρευνα και τη σύνταξη μέχρι τη μετάφραση και την επεξεργασία κειμένων.

Η νέα σήμανση αντιμετωπίζει, στην πράξη, και τις δύο περιπτώσεις μέσα από το ίδιο ψηφιακό ίχνος: ένα κείμενο που έχει παραχθεί με τη βοήθεια AI μπορεί να φέρει την ίδια ένδειξη, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήθηκε για να παρακαμφθεί μια υποχρέωση ή απλώς για να γίνει πιο γρήγορα μια επαγγελματική δουλειά.

Το ερώτημα είναι αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα μορφή καχυποψίας απέναντι σε όσους χρησιμοποιούν νόμιμα και δημιουργικά την AI ως εργαλείο εργασίας.

Θα το κάνουν όλοι; Η αλλαγή δεν θα περιοριστεί στο Claude.

Οι υποχρεώσεις του AI Act αφορούν τους παρόχους των σχετικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 190 οργανισμοί έχουν υπογράψει τον ευρωπαϊκό Κώδικα Πρακτικής για τη διαφάνεια του περιεχομένου που παράγεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η Anthropic, η Google, η Meta, η Microsoft, η Mistral και η OpenAI.

Οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο που παράγουν μπορεί να αναγνωρίζεται ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Η Google, για παράδειγμα, έχει ήδη αναπτύξει το δικό της σύστημα SynthID και αναφέρει ότι εργάζεται για την υιοθέτηση εργαλείων διαφάνειας και διαλειτουργικού watermarking σε συνεργασία και με άλλες εταιρείες.

Στην Anthropic το watermark υπάρχει ήδη, αλλά δεν μπορεί ακόμη να ελεγχθεί από όλους: η Anthropic δεν έχει διαθέσει δημόσια το εργαλείο ανίχνευσης του συγκεκριμένου υδατογραφήματος. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα ένας τρίτος δεν μπορεί απλώς να πάρει ένα κείμενο Claude και να κάνει έναν ανεξάρτητο έλεγχο για να αποδείξει ότι φέρει το συγκεκριμένο watermark. Η Anthropic υποστηρίζει ότι το watermark μπορεί να επιβιώνει από αντιγραφή, επικόλληση και ελαφρύ editing. Όμως εκτεταμένη αναδιατύπωση, παράφραση ή επεξεργασία από άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποδυναμώσει ή και να εξαφανίσει το στατιστικό ίχνος.

We’ve written an FAQ to answer some of the questions we’ve received about watermarking. In summary: • We’re implementing watermarking to comply with the EU AI Act. Other major model developers have signed the same Code of Practice and will also be implementing watermarking;… — Anthropic (@AnthropicAI) August 14, 2026

Ήδη εμφανίζονται στην αγορά εργαλεία που υπόσχονται να κάνουν το AI-generated κείμενο πιο «ανθρώπινο» ή να παρακάμπτουν συστήματα ανίχνευσης.

Το μεγάλο ευρωπαϊκό πείραμα

Η Ευρώπη προσπαθεί να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα: πώς θα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιεχόμενο όταν η AI μπορεί να παράγει σχεδόν απεριόριστες ποσότητες κειμένου, εικόνων και βίντεο με ελάχιστο κόστος.

Ταυτόχρονα, όμως, η ίδια Ευρώπη θέλει η τεχνητή νοημοσύνη να αυξήσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν οι νέοι κανόνες θα λειτουργήσουν ως ένα αναγκαίο «σήμα εμπιστοσύνης» ή αν θα προσθέσουν ένα ακόμη επίπεδο συμμόρφωσης σε μια τεχνολογία που οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προσπαθούν να υιοθετήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η Anthropic υποστηρίζει ότι το δικό της watermark δεν αυξάνει το κόστος και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα των απαντήσεων. Υπάρχει, ωστόσο, ήδη συζήτηση για το αν η παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο το μοντέλο επιλέγει λέξεις μπορεί να έχει έστω και μικρή επίπτωση στην ποιότητα.

Anthropic is adding a watermark to Claude’s output. Tech blogger John Gruber says it could prioritize traceability over the quality of the writing. https://t.co/oepE210U9q — Business Insider (@BusinessInsider) August 17, 2026

Σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη κάνει κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη παγκοσμίως σε αντίστοιχη κλίμακα: μετατρέπει την ανιχνευσιμότητα της AI από προαιρετικό χαρακτηριστικό σε κανονιστική υποχρέωση.

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