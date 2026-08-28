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Ανοδικές τάσεις παρουσίασαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές – όπως και στη Wall Street – δεν θορυβήθηκαν από την προειδοποίηση του Κέβιν Γουόρς ότι ο πληθωρισμός δεν παρουσιάζει ουσιαστική επιβράδυνση, ανοίγοντας παράθυρο σε πιθανή άνοδο των επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 655,16 μονάδες οδεύοντας προς ολοκλήρωση του Αυγούστου με κέρδη περίπου 1%.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γαλλικός CAC 40 ανέκαμψε, με άλμα 0,98% στις 8.401 μονάδες, μετά τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων επτά εβδομάδων. Ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,77% στις 26.569 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο πρόσθεσε 0,29% στις 10.824 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο ύψους 0,67% στις 52.616 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 20.041 μονάδες αυξημένος κατά 0,81%.

Η ισχυρή περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων και η ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη έχουν στηρίξει το ράλι των ευρωπαϊκών αγορών, το οποίο ωστόσο εισέρχεται σε μια εποχικά δυσκολότερη περίοδο, την ώρα που εντείνονται οι μακροοικονομικές ανησυχίες.

Ο Σεπτέμβριος είναι συνήθως ο χειρότερος μήνας του έτους για τον Stoxx 600, με τον ευρωπαϊκό δείκτη να καταγράφει μέση πτώση 2,1% τον συγκεκριμένο μήνα κατά την τελευταία πενταετία.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η πρώτη κεντρική ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ στο Γουαϊόμινγκ από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της Fed. Ο Γουόρς προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός δεν παρουσιάζει ουσιαστική επιβράδυνση, τονίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι βέβαιη πως κινείται ξεκάθαρα και με επαρκή ταχύτητα προς τον στόχο του 2%.

«Διαφορετικά, έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το 2% αποτελεί σταθερό και αμετάβλητο στόχο και ότι, όσο ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερα από αυτό το επίπεδο, η κύρια προτεραιότητα της Fed πρέπει να είναι οι τιμές.

Οι δηλώσεις του ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν επαρκώς. Μάλιστα, ηΗ αντίδραση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στην αμερικανική αγορά ομολόγων.

Για τις ευρωπαϊκές αγορές, το μήνυμα της Fed είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω της στενής συσχέτισης μεταξύ των αμερικανικών ομολόγων και των ευρωπαϊκών κρατικών τίτλων. Μια παρατεταμένα αυστηρή αμερικανική νομισματική πολιτική και μια νέα άνοδος των διεθνών αποδόσεων θα μπορούσαν να συσφίξουν περαιτέρω τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες στην Ευρώπη και να αυξήσουν το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Η προσοχή θα στραφεί αργότερα στην ομιλία της Ίζαμπελ Σνάμπελ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο Τζάκσον Χολ δεδομένου ότι η Γερμανίδα οικονομολόγος και μέλος του συμβουλίου είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι τα επιτόκια πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω, λόγω των πληθωριστικών κινδύνων που ενισχύονται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την απροσδόκητα ισχυρή οικονομία της ευρωζώνης.

«Καθώς η Σνάμπελ είναι πιθανό να υπογραμμίσει τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική ήδη απαιτητικές και με σχετικά μικρά περιθώρια ανοχής είτε για αρνητικές εκπλήξεις στον πληθωρισμό είτε για ασθενέστερα στοιχεία ανάπτυξης», εξήγησε ο Ούλριχ Ούρμπαν, επικεφαλής στρατηγικής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και έρευνας στην Berenberg.

Πάντως, η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών δίνουν σαφώς ανάσες στις αγορές δεδομένου ότι μειώνεται η πίεση στον πληθωρισμό.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Οκτωβρίου υποχώρησε κατά 0,40% στα 89.34 δολάρια και το αμερικάνικο αργό WTI έχασε 0,55% στα 83,07 δολάρια το βαρέλι.

Με τις απώλειες αυτές, αμφότεροι οι δείκτες οδεύουν προς αρνητικό έδαφος σε επίπεδο εβδομάδας, με το Brent να χάνει πάνω από 5% και το αμερικανικό αργό περίπου 4,5%.

Σημαντική πτώση και για τον χρυσό, με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κάνει βουτιά 1,55% στα 4.591 δολάρια την ουγγιά.

Αντιστοίχως και σε πενθήμερη βάση ο χρυσός οδεύει προς κάμψη 1%-1,5%, αντιστρέφοντας την τάση της περασμένης εβδομάδας, όταν είχε ενισχυθεί κατά πάνω από 5%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα πήρε τα πάνω του μετά την ομιλία Γουόρς με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 99,55 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1594. Αντιστοίχως για το πενθήμερο το δολάριο βγήκε κερδισμένο, καλύπτοντας έτσι μέρος των απωλειών της περασμένης εβδομάδας.

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