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Σε θετικό έδαφος κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, χωρίς όμως αυτό να στέκεται ικανό ώστε να αποτρέψει την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία υποχώρηση, η οποία συνιστά το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Απρίλιο του 2025.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,46% και διαπραγματεύεται στις 654,86 μονάδες. Στη Γερμανία ο DAX κινείται ανοδικά κατά 0,54% στις 26.499,57 μονάδες, στη Βρετανία ο FTSE 100 κερδίζει 0,24% στις 10.818,86 μονάδες και στη Γαλλία ο CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,95% στις 8.399,11 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,53% στις 19.987,67 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,89% στις 52.730 μονάδες.

Παρά την ημερήσια αντίδραση, ο Stoxx 600 καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του 0,4%, δεχόμενος ισχυρές πιέσεις από τις επίμονες ανησυχίες για τα υψηλά επιτόκια, τη νευρικότητα στην αγορά ενέργειας και τα μικτά οικονομικά δεδομένα της ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν συγκρατημένα, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν την ανάληψη πρόσθετου ρίσκου εν όψει της κρίσιμης ομιλίας του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ.

Τα αρνητικά ορόσημα της εβδομάδας επικεντρώθηκαν στην εκ νέου εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, οι οποίες οδήγησαν το κόστος δανεισμού στον πυρήνα και την περιφέρεια της ευρωζώνης σε υψηλά πολλών μηνών. Παρά τη μερική αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα μέσα της εβδομάδας, τα υψηλά επιτόκια εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις εταιρικές αποτιμήσεις και τον κλάδο των ακινήτων.

Παράλληλα, η γεωπολιτική ένταση στα Στενά του Ορμούζ διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, προσθέτοντας πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η επιθετική ρητορική από στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως η Ιζαμπέλ Σνάμπελ που υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, επιδείνωσε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Πλέον, η προσοχή των παγκόσμιων αγορών εστιάζεται εξ ολοκλήρου στην παρθενική ομιλία του Γουόρς στο Τζάκσον Χολ, όπου αναζητούνται ενδείξεις σχετικά με το αν η Fed θα διατηρήσει τη σφιχτή νομισματική της πολιτική ή αν η επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας επιτρέψει μια στάση αναμονής. Δεδομένης της άμεσης συσχέτισης των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ομολόγων, τυχόν αυστηρός τόνος από τον Γουόρς απειλεί να πυροδοτήσει νέο γύρο ανόδου στις αποδόσεις, επιδεινώνοντας τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Στο κλείσιμο της εβδομάδας πάντως, οι επιμέρους ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, λαμβάνοντας ώθηση και από τη θετική δυναμική στον τεχνολογικό κλάδο μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται κατά 0,5%, τον γαλλικό CAC 40 να καταγράφει άνοδο 0,9% και τον βρετανικό FTSE 100 να σημειώνει ήπια κέρδη 0,4%.

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