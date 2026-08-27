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Απώλειες κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με μεγάλο χαμένο το Χρηματιστήριο του Παρισιού, καθώς οι ευρύτερες ανησυχίες για την οικονομία επισκίασαν την αισιοδοξία που δημιούργησε η ισχυρή πρόβλεψη αποτελεσμάτων του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών Nvidia.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,69% στις 651,85 μονάδες, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ανησυχία προκάλεσε το sell off στο Παρίσι με τον CAC 40 να κάνει βουτιά ύψους 1,68% στις 8.319 μονάδες, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 24 Ιουλίου, λόγω ενός αρνητικού συνδυασμού εγχώριας πολιτικής και δημοσιονομικής αβεβαιότητας.

Οι επενδυτές ανησυχούν για τις δημοσιονομικές ισορροπίες της Γαλλίας ενόψει της σύνταξης του προϋπολογισμού του 2027, καθώς και για το ρίσκο μιας επικείμενης υποβάθμισης από τον οίκο Fitch, αύριο Παρασκευή, γεγονός που οδήγησε τα spreads των κρατικών ομολόγων κοντά στις 100 μονάδες βάσης.

Στη Γερμανία, ο DAX επέδειξε αντιστάσεις ανεβαίνοντας 0,31% στις 26.367 μονάδες και στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε πτώση 0,79% στις 10.792 μονάδες.

Στην περιφέρεια, σημαντικές πιέσεις δέχτηκε ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνοντας 1,17% στις 52.265 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.881 μονάδες μειωμένος κατά 0,93%.

Οι γαλλικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης ηγήθηκαν των απωλειών, μετά τις απογοητευτικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, οι οποίες προκάλεσαν ευρείες ρευστοποιήσεις σε τίτλους του καταναλωτικού και του βιομηχανικού κλάδου.

Η μετοχή της Pernod Ricard βυθίστηκε έως και 7,4%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι καθαρές πωλήσεις στο σύνολο της χρήσης μειώθηκαν στα 9,40 δισ. ευρώ από 10,96 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η αναφερόμενη πτώση κατά 14,2% και η οργανική μείωση κατά 3,9% ανέδειξαν την επίμονη αδυναμία σε βασικές αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, αλλά και τις αναταράξεις στις ταξιδιωτικές ροές εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Πάντως, η ευρύτερη πτωτική κίνηση περιορίστηκε εν μέρει από τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών εξοπλισμού και hardware για ημιαγωγούς, οι οποίες ευνοήθηκαν από τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia.

Η Nvidia ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα υπερδιπλάσια σε ετήσια βάση, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για hardware τεχνητής νοημοσύνης, ενώ προέβλεψε ότι η αύξηση των εσόδων για το οικονομικό έτος 2028 θα φθάσει περίπου στο 70%, ξεπερνώντας κατά πολύ τη μέση εκτίμηση της Wall Street για 44%.

Οι αισιόδοξες προβλέψεις της Nvidia έδωσαν άμεση ώθηση στους Ευρωπαίους προμηθευτές του κλάδου των ημιαγωγών, όπως η ASML Holding NV, η STMicroelectronics NV, η Infineon Technologies AG και η BE Semiconductor Industries NV, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στη διατήρηση των υψηλών παγκόσμιων κεφαλαιουχικών δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα οικονομικά στοιχεία από το Βερολίνο πρόσφεραν, επίσης, μια μικρή θετική ένδειξη για τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία ενισχύθηκε απροσδόκητα στις -26,6 μονάδες ενόψει του Σεπτεμβρίου, από αναθεωρημένες -29,4 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Οι συντάκτες της έρευνας επισήμαναν ότι η βελτίωση των προσδοκιών για τα εισοδήματα και την οικονομία συνέβαλε στην αντιστάθμιση της επίμονης επιφυλακτικότητας των καταναλωτών όσον αφορά τις μη απαραίτητες δαπάνες.

Στις αγορές εμπορευμάτων, οι πετρελαϊκές τιμές πήραν και πάλι την ανιούσα μετά από το τριήμερο καθοδικό σερί, καθώς η Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλουν έτερες χώρες για την επανέναρξη του διαλόγου. Ενδεικτικά, ο πρωθυπουργός του Κατάρ μετέβη στην Τεχεράνη, ελπίζοντας να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Οκτωβρίου ενισχύθηκε κατά 1,15% πλησιάζοντας και πάλι τα 89 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI πρόσθεσε 0,52% στα 82,66 δολάρια το βαρέλι.

Κέρδη και για τον χρυσό με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κερδίζει 0,21% στα 4.663 δολάρια το βαρέλι.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα παρουσίασε ήπιες μεταβολές με τον δείκτη δολαρίου να μειώνεται ανεπαίσθητα στο 99,13 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1649.

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