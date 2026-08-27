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Ιστορικά, οι ευρωπαϊκές μετοχές δυσκολεύονταν να προκαλέσουν τον ενθουσιασμό των επενδυτών. Ωστόσο, η απότομη αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών των κυβερνήσεων στις αρχές του 2025 έδωσε νέα πνοή στην αγορά. Φέτος, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη, αλλά ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικός.

«Η απόδοση στην Ευρώπη ήταν πολύ πιο ανάμεικτη από ό,τι υποδηλώνει το αφήγημα της αγοράς ή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι επενδυτές», έγραψαν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε πρόσφατο σημείωμα της. «Από το 2022, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από τις Magnificent 7. Από τις αρχές του 2025 — και παρά το σοκ των δασμών και την ενεργειακή κρίση — ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx έχει ξεπεράσει τον S&P 500».

Ένας άλλος «μύθος» που επικαλείται η Goldman είναι η αντίληψη ότι ο κινεζικός ανταγωνισμός αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

«Η χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι η οικονομία και οι μεγαλύτεροι κλάδοι — χρηματοοικονομικά, φαρμακευτικά, τεχνολογία, ενέργεια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες, αεροδιαστημική και άμυνα — δεν είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις εισαγωγές χαμηλού κόστους από την Κίνα. Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας αντιπροσωπεύει μόλις το 1% της κεφαλαιοποίησης της Ευρώπης», τόνισαν οι αναλυτές.

Ο ευρωπαϊκός κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει δεχτεί σφοδρή κριτική, καθώς ο κλάδος βρίσκεται βυθισμένος σε μια διαρκή διαρθρωτική κρίση. Η επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα, η απώλεια μεριδίου αγοράς έναντι των κινεζικών ανταγωνιστών και το υψηλότερο κόστος δανεισμού έχουν δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς ο όγκος των πωλήσεων συνεχίζει να παραμένει σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά πριν από την πανδημία.

Επιπλέον, ο δείκτης Stoxx Autos έχει σημειώσει πτώση 16% από την αρχή του έτους. Η Volkswagen AG και η Stellantis συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών με τις χειρότερες επιδόσεις, σημειώνοντας πτώση 27,6% και 51,9%, αντίστοιχα.

Η BNP Paribas πιστεύει ότι η Ευρώπη είναι πιο πιθανό να αποτελέσει δικαιούχο της τεχνητής νοημοσύνης παρά δημιουργό της, με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που αναμένεται να ωφεληθούν.

«Αυτή τη στιγμή ο κλάδος είναι τόσο φθηνός που κανείς δεν σκέφτεται πραγματικά την πιθανή ανοδική δυναμική που υπάρχει», δήλωσε η Σόφι Χούιν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και στρατηγική αναλυτής της BNP Paribas Asset Management, στο CNBC.

Η ίδια προσέθεσε ότι πολλά καλά νέα σχετικά με την κατανάλωση στις ΗΠΑ έχουν ήδη αποτιμηθεί, «οπότε η δυναμική της αμερικανικής οικονομίας επιβραδύνεται, ενώ η Ευρώπη μόλις άρχισε να ανακάμπτει».

Η Goldman Sachs αναγνώρισε ότι η Ευρώπη υστερεί σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων, καθώς και των πρωτοποριακών τεχνολογιών, «όλα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια ή στη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και ανάπτυξη».

Ωστόσο, οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας ανέφεραν ότι το γεγονός ότι η Ευρώπη υστερεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μην είναι και τόσο κακό.

Η αγορά παρέχει αντιστάθμιση κινδύνου για τους επενδυτές που ανησυχούν για ορισμένους κινδύνους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά όσον αφορά τον ανταγωνισμό από την Κίνα, όπως τόνισαν.

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