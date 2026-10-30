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Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν την Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα τριών μεγάλων τεχνολογικών ομίλων προκάλεσαν κύμα ανησυχίας στους επενδυτές, στρέφοντάς τους σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,36% στις 646,75 μονάδες με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Πάντως, παρά τις απώλειες και δεδομένης της μικρότερης βαρύτητας των τεχνολογικών ομίλων στον δείκτη, σε σχέση με την αμερικανική αγορά, ο Stoxx 600 ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο με την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Ιούνιο, με κέρδη άνω του 2%.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,85% στις 25.818 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,01% στις 7.969 μονάδες. Αντιθέτως, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατάφερε να αντισταθεί και να κλείσει ανεπαίσθητα σε θετικό έδαφος στο +0,07% και τις 10.729 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 1% και τις 49.500 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 18.652 μονάδες μειωμένος κατά 1,09%.

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα από την Amazon και την Intel, που ήρθαν σε συνέχεια και των κατώτερων των αναμενόμενων επιδόσεων της Alphabet αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων που δρομολογούνται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξέλιξη αυτή άσκησε ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street τόσο χθες όσο και σήμερα, με τους κλυδωνισμούς να φτάνουν και στην Ευρώπη, επηρεάζοντας ευρωπαϊκά ονόματα του κλάδου όπως η ASML, η ASM International, η BE Semiconductor και η Infineon.

Παράλληλα οι τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης των νέων υποδομών ΑΙ έχει αναγκάσει τις εταιρείες του κλάδου, που στο παρελθόν διατηρούσαν περιορισμένο δανεισμό, να μετατραπούν σε μεγάλους δανειολήπτες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων, γεγονός που τις καθιστά πιο ευάλωτες, όπως φανέρωσε και το σημερινό ράλι στα CDS πολλών κορυφαίων Big Tech.

Το ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει και τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού αυξάνεται διεθνώς, εν μέρει επειδή οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud προχωρούν σε ολοένα περισσότερες εκδόσεις μακροπρόθεσμων ομολόγων.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εβδομάδας, η Barclays επιδιώκει να εξασφαλίσει προστασία έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών για χρέος άνω των 10 δισ. δολαρίων που συνδέεται με υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών παραμένουν και οι πολιτικές εξελίξεις, με κορυφαίες τις επικείμενες αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και την πολιτικο-κοινωνική αβεβαιότητα στη Γαλλία.

Μάλιστα, οι γαλλικές αρχές προετοιμάζονται για ένα νέο Σαββατοκύριακο ταραχών. Νέες μαζικές διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο 31/10, κυρίως στο Παρίσι, καθώς συνδικάτα, φοιτητικές οργανώσεις και το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» καλούν σε νέες συγκεντρώσεις κατά της ακρίβειας και της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ 70.000 αστυνομικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιπρόσθετα στις 5 Νοεμβρίου έχει προκηρυχθεί και πανεθνική απεργία από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με συντονισμένο κάλεσμα και από τις πέντε μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Πηγή αστάθειας αποτελούν και οι αγορές των commodities, καθώς ο κλάδος ανησυχεί με το ράλι του πετρελαίου να αναζωπυρώνεται στέλνοντας το Brent σε υψηλά πέντε μηνών.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου εκτινάχθηκε κατά 2,68% στα 117,96 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI πλησίασε μια… ανάσα από τα 105 δολάρια το βαρέλι με άλμα 2,85%.

Με τις επιδόσεις αυτές, τα μηνιαία κέρδη του Brent έφτασαν περίπου το 14% και του WTI ξεπέρασαν το 15%.

Τα κέρδη στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού έχουν, πάντως, ωφελήσει σημαντικά τους ενεργειακούς ομίλους. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα κέρδη των εταιρειών του STOXX 600 αναμένεται να αυξηθούν κατά 23,6% στο τρίτο τρίμηνο, επίδοση που θα είναι η δεύτερη καλύτερη από το 2022.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται στον ενεργειακό κλάδο, όπου τα κέρδη καταγράφουν άνοδο 139%! Εξαιρουμένης της ενέργειας, η αύξηση της κερδοφορίας εκτιμάται στο 9,8%.

Παρά τη θετική εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας, οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε την Πέμπτη αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%, σε μια απόφαση που οικονομολόγοι χαρακτήρισαν «επιθετική παύση» της νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου δύο στις τρεις για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ η ΕΚΤ υπογράμμισε ότι διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη άτακτη λειτουργία των αγορών.

Λίγες ώρες πριν από την απόφαση για τα επιτόκια, η Κριστίν Λαγκάρντ είχε ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο του 2027, εννέα μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της.

«Η τελευταία απόφαση υποδηλώνει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν βιάζονται να προχωρήσουν σε νέα κίνηση χωρίς σαφέστερα στοιχεία.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και ο πληθωρισμός, που παραμένει περίπου διπλάσιος από τον στόχο του 2%, διατηρούν ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο», ανέφεραν αναλυτές της UBS, σε σημείωμα τους.

Την ίδια στιγμή, νέα οικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο κατά το προηγούμενο τρίμηνο, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην εικόνα που καλούνται να αξιολογήσουν οι επενδυτές και οι κεντρικοί τραπεζίτες.

Στις αγορές των commodities, σημαντική πτώση άνω του 3% κατέγραψε και ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να πέφτει κάτω από το φράγμα των 4.000 δολαρίων, στα 3.898 δολάρια την ουγγιά. Στα επίπεδα αυτά βρίσκεται ουσιαστικά σε χαμηλά ενός έτους, από τον Οκτώβριο του 2025.

Για τον Οκτώβριο, ο χρυσός οδεύει προς το δεύτερο σερί καθοδικό μήνα με απώλειες 5,9%.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε σταθεροποιητικά με τον δείκτη δολαρίου να υποχωρεί ελαφρά στο 101,92 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να διαπραγματεύεται στο 1,1155.

Για το ευρώ είναι ο δεύτερος διαδοχικός μήνας απωλειών έναντι του δολαρίου, ύψους περίπου 1,6%, με την αβεβαιότητα στη Γαλλία να έχει κοστίσει ακριβά στο ευρωπαϊκό νόμισμα.