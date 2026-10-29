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Σε υψηλά σχεδόν δύο μηνών εκτοξεύθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να ενισχύεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Η αναφορά της ΕΚΤ στην αυστηροποίηση των χρηματοδοτικών συνθηκών έδωσε πρόσθετη ώθηση στις αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν τις επιπτώσεις των υψηλών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.

Έτσι, λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,77% στις 649,11 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του εδώ και πάνω από έναν μήνα.

Αναλόγως στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε άλμα ύψους 1,31% ξεπερνώντας και πάλι το φράγμα των 26.000 μονάδων, στις 26.039, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 1,05% στις 7.970 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο πρόσθεσε 0,26% στις 10.722 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 0,36% στις 50.002 μονάδες, ενώ αντιθέτως το ισπανικό χρηματιστήριο παρέμεινε υπό πίεση για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση λόγω της βαριάς σκιάς της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας έξω από το Τολέδο, με τον IBEX 35 να υποχωρεί κατά 0,14% στις 18.857 μονάδες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2,50%, επιλέγοντας έτσι μια τακτική παύση μετά τις αυξήσεις επιτοκίων που είχαν προηγηθεί τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.

Στην ανακοίνωση για τη νομισματική πολιτική, η κεντρική τράπεζα αναγνώρισε ότι «οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να αυξάνονται, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού και καθοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές ανάπτυξης».

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ υπογράμμισαν ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι στιγμής σε γενικές γραμμές σταθερός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση εξακολουθούν να εξελίσσονται.

Ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές είχε η διαπίστωση της ΕΚΤ ότι οι χρηματοδοτικές συνθήκες έχουν γίνει αυστηρότερες από την προηγούμενη συνεδρίασή της.

Η συγκεκριμένη αναφορά ερμηνεύθηκε ως έμμεση παραπομπή στην πρόσφατη εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, ιδιαίτερα των γαλλικών τίτλων.

«Η διεύρυνση των διαφορών στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Γαλλίας, προσφέρει στην ΕΚΤ περιθώριο να αποφύγει μια περαιτέρω επιθετική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής», σχολίασε ο Τζορτζ Μόραν της RBC, παρά την πρόσφατη εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.

Ο βασικός δείκτης που αποτυπώνει τις ανησυχίες των επενδυτών για τη Γαλλία, δηλαδή η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών κρατικών ομολόγων και των γερμανικών bunds, κινήθηκε στις 153,50 μονάδες βάσης την Πέμπτη. Την προηγούμενη εβδομάδα, το συγκεκριμένο spread είχε αγγίξει σχεδόν τις 178 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου 15 ετών.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές κλήθηκαν να διαχειριστούν μια πρόωρη αλλαγή στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, μετά την ανακοίνωση ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα αποχωρήσει τον Φεβρουάριο, αρκετούς μήνες πριν από την προγραμματισμένη λήξη της θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027.

Πάντως, η ανακοίνωση Λαγκάρντ δεν αιφνιδίασε τις αγορές, καθώς υπήρχαν εδώ και καιρό φήμες για πρόωρη αποχώρηση της.

Η προγραμματισμένη αποχώρηση της Λαγκάρντ τον Φεβρουάριο σημαίνει, εξάλλου, ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και οι υπόλοιποι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον διάδοχό της σε μία από τις ισχυρότερες οικονομικές θέσεις της Ευρώπης, πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές της άνοιξης.

Πρόκειται για μια εκλογική αναμέτρηση την οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε να κερδίσει η γαλλική ακροδεξιά.

Το ράλι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Σεπτέμβριο, που είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Federal Reserve, κινήθηκε εντός των προβλέψεων. Παράλληλα, η αμερικανική οικονομία διατήρησε την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της, με το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου να καταγράφει αύξηση 3,4%.

Τα στοιχεία συνέβαλαν στον περιορισμό της μεταβλητότητας στην αγορά ομολόγων, μετά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη. Η Fed αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα αμερικανικά επιτόκια στο εύρος του 3,75% έως 4%, αν και η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα, με 2 αξιωματούχους να επιμένουν σε αύξηση επιτοκίων.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με το εάν ο κύκλος αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής έχει ολοκληρωθεί. Αν και παραδέχτηκε ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός.

Στον τεχνολογικό κλάδο, τα αποτελέσματα της Alphabet απογοήτευσαν τους επενδυτές, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη συμπίεση των ελεύθερων ταμειακών ροών και την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται μέχρι να αποδώσουν οι τεράστιες επενδύσεις στην AI.

Αντίθετα, η Microsoft ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς, λαμβάνοντας ώθηση από την επιτάχυνση της δημιουργίας ταμειακών ροών και την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών cloud από επιχειρήσεις μέσω της πλατφόρμας Azure.

Οι ανακοινώσεις έχουν δημιουργήσει σήμερα ισχυρές πιέσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, από τις οποίες δεν έμειναν απρόσβλητες ούτε οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές, με μόνη διαφορά ότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν σαφώς πολύ μικρότερη έκθεση στον κλάδο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ κέρδισε έδαφος με την ισοτιμία να κινείται στο 1,1165 και τον δείκτη δολαρίου να υποχωρεί στο 102,03. Ωστόσο, με μόνο μία συνεδρίαση να απομένει για τον Οκτώβριο, ο μήνας θα κλείσει βρίσκοντας το ευρωπαϊκό νόμισμα αποδυναμωμένο σε ποσοστό σχεδόν 2% έναντι του δολαρίου και περίπου 2,5% έναντι της στερλίνας.

Πραγματικά, τα στοιχεία των αναλυτών δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν ενισχύσει σημαντικά τα στοιχήματά τους κατά του ευρωπαϊκού νομίσματος, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη καθαρή αρνητική θέση της τελευταίας δεκαετίας, η αξία της οποίας πλησιάζει πλέον τα 19 δισ. δολάρια.

Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου πάτησαν φρένο, καθώς νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες δημιούργησαν προσδοκίες για πιθανή επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου υποχώρησε κατά 1,08% στα 114,08 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έχασε 1,43% στα 101,32 δολάρια το βαρέλι

Η πτώση ακολούθησε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε μια προσπάθεια να αναβιώσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, μεσολαβητές από το Κατάρ παρουσίασαν στην Τεχεράνη ένα νέο σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το ως μια σειρά μη αποδεκτών ιδεών που δεν συνιστούν ουσιαστική πρόταση συμφωνίας.

Σε πτωτική τροχιά βρέθηκε και ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να υποχωρεί 0,45% στα 4.033 δολάρια την ουγγιά. Με τα δεδομένα αυτά ο χρυσός οδεύει προς τη συμπλήρωση του δεύτερου διαδοχικού μήνα με απώλειες.