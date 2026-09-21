Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με το δεξί ξεκίνησε η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που άφησαν πίσω τους τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, καθώς η νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου πρόσφερε σημαντική ανακούφιση στους επενδυτές που ανησυχούσαν για τις επιπτώσεις στις οικονομίες και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Μάλιστα, η αισιοδοξία αυτή αντιστάθμισε τους αρνητικούς ανέμους από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκανε άλμα ύψους 1,02% στις 641,93 μονάδες, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο του εδώ και πάνω από δύο μήνες, με ώθηση κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο αλλά και τις τραπεζικές μετοχές.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX αποδείχτηκε ανθεκτικός απέναντι στους τριγμούς που δεχόταν η κυβέρνηση Μερτς με άνοδο 1,07% στις 25.575 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,92% στις 8.138 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο ανέβηκε 0,75% στις 10.739 μονάδες

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε αύξηση ύψους 1,60% στις 52.371 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.724 μονάδες αυξημένος κατά 1,08%.

Η δραστική υποχώρηση των πετρελαϊκών τιμών για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με το Brent να πέφτει έως και κάτω και από τα 100 δολάρια, έπαιξαν κομβικό ρόλο για τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Νοεμβρίου υποχώρησε 4,07% στα 99,61 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έχασε σχεδόν 5% στα 95,37 δολάρια το βαρέλι.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μέσα στην εβδομάδα. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, ανέφερε πως ο Τραμπ αποφάσισε να μην βομβαρδίσει για την ώρα τους Χούθι, ήτοι τους συμμάχους της Τεχεράνης, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Εξάλλου, οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν αποδειχτεί απρόσμενα ανθεκτικές, παρά και τη διακοπή λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού Ανατολής-Δύσης λόγω των επιθέσεων. Η JPMorgan σε ανάλυση της υποστήριξε πως οι ροές αργού κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα 17 εκατ. βαρέλια ημερησίως, τις τελευταίες δέκα μέρες, ήτοι μόλις 6 εκατ. βαρέλια κάτω του μέσου όρου του 2025.

Υπό τα δεδομένα αυτά, οι επενδυτές έδειξαν μεγαλύτερη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, παρά τις ανησυχίες που έχει δημιουργήσει η πολιτική αβεβαιότητα στη Γερμανία.

Στο Βερολίνο, παρότι και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «καταστροφή» το αποτέλεσμα του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου το κόμμα έμεινε εκτός του τοπικού κοινοβουλίου, ο Γερμανός Καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι παραμένει τόσο στην καγκελαρία όσο και στην ηγεσία του κόμματος και θα επιμείνει στις μεταρρυθμίσεις που θεωρεί απαραίτητες για την ανάταξη της γερμανικής οικονομίας. «Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα απαιτεί σθένος, σταθερότητα και υπομονή», δήλωσε, ενώ η ατζέντα του περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε συντάξεις, υγεία, φορολογία και γραφειοκρατία.

Η πρόθεση του Μερτς να παραμείνει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων επιδοκιμάστηκε από την αγορά, αν και ο αναβρασμός στο εσωτερικό του CDU και του κυβερνητικού συνασπισμού ευρύτερα δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για το μέλλον του.

Σε σημείωμα της, η Deutsche Bank επισήμανε ότι, για τις αγορές, η άμεση συνέπεια δεν είναι κάποια αλλαγή στην εθνική πολιτική, αλλά η περαιτέρω αποδυνάμωση του πολιτικού κέντρου στη Γερμανία και ακόμη μία ένδειξη ότι οι δυνάμεις που τροφοδοτούν την πολιτική πόλωση στην Ευρώπη παραμένουν ισχυρές.

Σε επίπεδο μετοχών η Elixirr International βυθίστηκε κατά 17%, οδεύοντας προς τη χειρότερη συνεδρίαση στην ιστορία της, μετά τη σημαντική επιβράδυνση της οργανικής ανάπτυξης.

Αντιστοίχως, η Ayvens υποχώρησε περισσότερο από 3%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία leasing αυτοκινήτων, στην οποία η Societe Generale κατέχει την πλειοψηφία, αναβάθμισε τον στόχο της για την απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων έως το 2029.

Σημαντικές πιέσεις δέχτηκε και η μετοχές της Novo, ήτοι της μέχρι τώρα Novo Nordisk, μετά την παρουσίαση της στρατηγικής ανάπτυξής της που δεν ενθουσίασε τους επενδυτές.

Στήριξη στις αγορές πρόσφερε, αντιθέτως, ο τεχνολογικός κλάδος, ακολουθώντας τα κέρδη των ασιατικών τεχνολογικών μετοχών. Στις μεγάλες κερδισμένες ξεχώρισαν η Soitec και η ASML.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός κινήθηκε σταθεροποιητικά με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να χάνει 0,84% στα 4.387 δολάρια την ουγγιά.

Αντιθέτως, στις αγορές συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα κέρδισε έδαφος με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 100,40 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,147.

Διαβάστε ακόμη

Συναγερμός για τη φέτα: Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, προς τα 15-16 ευρώ η τιμή

Πετρέλαιο: Κάτω από τα $100 το Brent – «Βουτιά» άνω του 5% στο WTI μετά το άνοιγμα Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

Δημοσιογραφική «εξέγερση» κατά Τραμπ: Τα μεγάλα δίκτυα μπλοκάρουν το TV pool μετά τον αποκλεισμό του CNN

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ