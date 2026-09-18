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Οι ευρωπαϊκές αγορές έχασαν όλα τα πενθήμερα κέρδη τους σε μια απότομη αναστροφή το απόγευμα της Παρασκευής, περνώντας σε αρνητικό έδαφος για την εβδομάδα, καθώς οι νέες διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων από το Κρεμλίνο εξάλειψαν πλήρως τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί από την ανάκαμψη της Πέμπτης μετά τη συνεδρίαση της Fed.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκανε βουτιά ύψους 1,11% στις 635,45 μονάδες, κλείνοντας έτσι την εβδομάδα με απώλειες 0,33%. Πρόκειται δε, για το τρίτο διαδοχικό καθοδικό πενθήμερο για τον δείκτη, ήτοι το μεγαλύτερο από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Οι ρευστοποιήσεις ήταν ευρείας κλίμακας και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί 1,60% στις 25.304 μονάδες, τον CAC 40 να σημειώνει πτώση 1,49% στις 8.065 μονάδες και τον βρετανικό FTSE 100 να καταγράφει απώλειες 1,45% φτάνοντας έτσι τις 10.659 μονάδες.

Ανάλογο το κλίμα και στην περιφέρεια με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να διολισθαίνει 1,60% στις 51.545 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να διαμορφώνεται στις 19.513 μονάδες μειωμένος κατά 1,60%.

Η απότομη αλλαγή του κλίματος στις αγορές προκλήθηκε από πληροφορίες ότι η κρατική Saudi Aramco ενημέρωσε τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια πως δεν θα λάβουν καθόλου ποσότητες αργού τον επόμενο μήνα.

Η πλήρης διακοπή των ποσοτήτων διευρύνει τις επιπτώσεις στην πραγματική προσφορά πετρελαίου μετά την επίθεση με drones στον αγωγό Ανατολής – Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μήκους 1.200 χιλιομέτρων, ο οποίος μεταφέρει αργό προς τερματικούς σταθμούς στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Αν και το Ριάντ κινείται με ταχύτητα για να αποκαταστήσει μέσα σε λίγες ημέρες περίπου το ήμισυ της δυναμικότητας του αγωγού, η οποία ανέρχεται σε 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, η άμεση έλλειψη στην Ευρώπη προκάλεσε επιθετικές αγορές για την αντικατάσταση των ποσοτήτων στις αγορές φυσικού πετρελαίου, εξαλείφοντας την προηγούμενη υποχώρηση των τιμών του αργού.

Πάντως, οι διεθνείς τιμές κινήθηκαν σταθεροποιητικά με την προθεσμιακή τιμή του Brent να πέφτει 0,20% στις 104,61 και το αμερικανικό αργό WTI να ανεβαίνει 0,35% στις 102,27 μονάδες.

Με τις επιδόσεις αυτές το Brent έχει μείνει σχεδόν αμετάβλητο σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ενώ το αμερικανικό αργό κερδίζει περίπου 3%.

Επιβαρύνοντας περαιτέρω το γεωπολιτικό περιβάλλον, το επενδυτικό κλίμα δέχθηκε νέο πλήγμα από την είδηση ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία της ελβετικής εταιρείας τροφίμων Nestlé στη Ρωσία τίθενται υπό προσωρινή κρατική διαχείριση. Η μετοχή της Nestlé υποχώρησε 2,5%, συμπαρασύροντας χαμηλότερα τον κλάδο των βασικών καταναλωτικών αγαθών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η αναστροφή της Παρασκευής ολοκλήρωσε μια εξαιρετικά αμφίρροπη εβδομάδα, εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και κρίσιμων αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών.

Τα χρηματιστήρια υποχώρησαν απότομα στις αρχές της εβδομάδας, καθώς οι επιθέσεις σε αγωγούς και οι διακοπές στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα οδήγησαν το Brent πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 5% για πρώτη φορά από το 2007.

Το κλίμα βελτιώθηκε θεαματικά, αλλά για σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την ομόφωνη απόφαση 12-0 της Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%-4,00%.

Οι επενδυτές αρχικά χαιρέτισαν την αποφασιστικότητα του συμβουλίου να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα την αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και να αγνοήσει τις πολιτικές πιέσεις του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, οι τριγμοί επανήλθαν σήμερα τόσο στις διεθνείς όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στην αγορά εμπορευμάτων, ο χρυσός κινήθηκε σταθεροποιητικά με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να υποχωρεί ελαφρά στα 4.393 δολάρια την ουγγιά. Ωστόσο, σε επίπεδο εβδομάδας παρουσίασε μικρή άνοδο καταγράφοντας έτσι το πρώτο κερδοφόρο πενθήμερο μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών.

Στην αγορά συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 100,48 οδεύοντας έτσι προς την καλύτερη εβδομάδα του από τον περασμένο Μάιο και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1469.

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