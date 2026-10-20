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H απότομη πτώση των τιμών των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων αυτό το μήνα καταδεικνύει πώς ο αυξανόμενος ρόλος των hedge funds καθιστά μια αγορά συστημικής σημασίας πιο ευάλωτη — ένας κίνδυνος τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν στενά.

Εκ πρώτης όψεως, οι λόγοι για την άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών 10ετών ομολόγων σε υψηλά 24 ετών ήταν σαφείς: το αυξανόμενο βάρος του δημόσιου χρέους, ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από τα υψηλά ενεργειακά κόστη, καθώς και ο ανταγωνισμός για κεφάλαια λόγω της παγκόσμιας άνθησης των κέντρων δεδομένων, που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές ανέφεραν ότι η κλίμακα και η ταχύτητα των κινήσεων έδειχναν ότι τα hedge funds τροφοδοτούσαν τη μεταβλητότητα στην αγορά, καθώς εκκαθάριζαν γρήγορα τις θέσεις τους.

Δεν υπήρξε κάποιος προφανής παράγοντας που να προηγήθηκε των ασυνήθιστα μεγάλων ημερήσιων αυξήσεων των αποδόσεων κατά πάνω από 10 μονάδες βάσης (bps) και της άνοδος κατά σχεδόν 25 μονάδες βάσης σε δύο ημέρες στο πρίμιουμ που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν γαλλικό χρέος έναντι γερμανικών ομολόγων, η μεγαλύτερη από την εποχή της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ εκτιμά ότι τα hedge funds αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του όγκου συναλλαγών στην αγορά ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, που ανέρχεται σε περίπου 13 τρισεκατομμύρια δολάρια, από 30% το 2020. Το ΔΝΤ αναφέρει ότι η έκθεση των hedge funds σε κρατικά ομόλογα έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2022, χωρίς να δίνει συγκεκριμένο συνολικό ποσό.

Τα hedge funds διαχειρίζονται πάνω από 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των δανεισμένων κεφαλαίων που χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν τις τοποθετήσεις και την έκθεσή τους μέσω παραγώγων, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Σπάνια κοινοποιούν λεπτομέρειες για τις επενδύσεις τους και στοιχηματίζουν τόσο στην πτώση όσο και στην άνοδο των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

Ο ρόλος τους στις συναλλαγές κρατικών ομολόγων είναι σημαντικός, καθώς επηρεάζει τη χρηματοδότηση των κυβερνήσεων, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει το κόστος δανεισμού για τις εταιρείες και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα των hedge funds μπορεί να «ενισχύσει τις διαταραχές των τιμών και τις πιέσεις ρευστότητας σε περιόδους κρίσης», ανέφερε το ΔΝΤ τον Οκτώβριο. Αναφέρθηκε στο δανεισμό των hedge funds και στα «crowded trades», όπου πολλά funds κατέχουν παρόμοιες θέσεις.

Ορισμένες στρατηγικές που είναι δημοφιλείς στα hedge funds είναι ευαίσθητες στις μεταβολές των τιμών και της μεταβλητότητας, ανέφερε ο Μπρούνο Σνέλερ, διευθύνων εταίρος της Erlen Capital Management, η οποία επενδύει σε hedge funds.

Αυτές περιλαμβάνουν τις συναλλαγές «basis» μεταξύ μετρητών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τις μοχλευμένες συναλλαγές «carry». Σε μια συναλλαγή «basis», τα hedge funds επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδος από τη μικρή διαφορά τιμής μεταξύ ομολόγων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Μια συναλλαγή carry trade περιλαμβάνει το δανεισμό μετρητών σε νόμισμα με χαμηλά επιτόκια για να επενδύσει κανείς σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Όταν η κατάσταση αλλάζει, «οι επενδυτές ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσουν την έκθεσή τους σχετικά γρήγορα… δημιουργώντας το ενδεχόμενο οι κινήσεις της αγοράς να γίνουν αυτοενισχυόμενες», δήλωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε να μην αποδίδεται η πρόσφατη μεταβλητότητα αποκλειστικά στα hedge funds, δεδομένων των θεμελιωδών παραγόντων, ιδίως στη Γαλλία.

Τα hedge funds έχουν καταλάβει μεγαλύτερο μερίδιο στις αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς άλλοι αγοραστές αποσύρονται. Οι κεντρικές τράπεζες συρρικνώνουν τους ισολογισμούς τους, οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά συστήματα μειώνουν τη ζήτηση για κρατικό χρέος, ενώ οι κανονιστικές διατάξεις περιορίζουν τον αριθμό των ομολόγων που μπορούν να κατέχουν οι τράπεζες.

Η συμμετοχή τους μπορεί να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των αγορών σε μια εποχή αυξημένου κρατικού δανεισμού, ενώ η συχνότερη συναλλακτική τους δραστηριότητα ενισχύει τη ρευστότητα.

Ωστόσο, οι δημοφιλείς συναλλαγές των hedge funds είναι υπερπλήρεις και χρηματοδοτούνται συνήθως με δανεισμό, ενώ η βραχυπρόθεσμη εστίαση των κεφαλαίων σημαίνει ότι μπορούν να αποχωρήσουν ξαφνικά μαζικά αν οι αγορές κινηθούν εναντίον τους, αποστραγγίζοντας τη ρευστότητα και επιδεινώνοντας τις διακυμάνσεις των τιμών.

Στις αρχές Οκτωβρίου, τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα παρουσίασαν ιδιαίτερη μεταβλητότητα. Η απόδοση των διετών ομολόγων της Γαλλίας εκτοξεύθηκε, ενώ εκείνη της Γερμανίας έπεσε κατακόρυφα λόγω εισροών σε ασφαλή καταφύγια, με το χάσμα μεταξύ των δύο να διευρύνεται κατά 21 μονάδες βάσης, το μεγαλύτερο ημερήσιο spread από το 2012.

Τα hedge funds χρησιμοποιούν συχνά γαλλικά κρατικά ομόλογα ως εξασφάλιση όταν δανείζονται για να χρηματοδοτήσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις. Το γαλλικό χρέος αποτελεί περίπου 100 δισ. ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης που έχουν δοθεί ως εξασφάλιση για δανεισμό στην αγορά repos, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Γαλλίας.

Η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί επίσης την αγορά repos, μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες σε περιόδους πίεσης. Εκτιμά ότι 85 δισεκατομμύρια λίρες από τα 200 δισεκατομμύρια λίρες καθαρού δανεισμού στις αγορές repo κρατικών ομολόγων προέρχονται από hedge funds.

Ένας σημαντικός Ευρωπαίος επενδυτής σε ομόλογα δήλωσε στο Reuters ότι ο ρόλος των hedge funds έχει καταστεί βασικό θέμα συζήτησης για τις ρυθμιστικές αρχές όταν συναντώνται με την εταιρεία.

Η χαμηλή ρευστότητα δυσχεραίνει τις συναλλαγές και οι μεσίτες χρεώνουν περισσότερα. Σε ακραίες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην παρέχουν καθόλου τιμές, προκαλώντας την παράλυση των αγορών.

Ωστόσο, μια ξεχωριστή έκθεση του ΔΝΤ ανέφερε ότι οι αγορές έχουν διαχειριστεί καλά τις πρόσφατες πιέσεις, ενώ οι έξι διαχειριστές κεφαλαίων με τους οποίους μίλησε το Reuters δήλωσαν ότι, γενικά, η μεταβλητότητα δεν είχε επηρεάσει ακόμη τις στρατηγικές τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιούργησε ευκαιρίες.