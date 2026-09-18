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Το πιο αισιόδοξο σενάριο για τις ευρωπαϊκές μετοχές εδώ και οκτώ χρόνια «βλέπουν» οι στρατηγικοί αναλυτές, καθώς τα ισχυρά εταιρικά κέρδη και το κύμα κρατικών επενδύσεων εκτιμάται ότι μπορούν να αντισταθμίσουν τις πιέσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Σύμφωνα με έρευνα της Bloomberg μεταξύ 16 στρατηγικών αναλυτών, ο δείκτης Stoxx Europe 600 αναμένεται να ολοκληρώσει το έτος στις 670 μονάδες, με βάση τη διάμεση πρόβλεψη. Η εκτίμηση αυτή αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 5% σε σχέση με το επίπεδο κλεισίματος της Τετάρτης και αποτελεί την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη που έχει καταγραφεί σε αντίστοιχη έρευνα για τον μήνα Σεπτέμβριο από το 2018.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αγορά διατηρεί την πεποίθηση πως η αύξηση των εταιρικών κερδών και η ενίσχυση των κρατικών δαπανών μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις από το νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το οποίο προκάλεσε πρόσφατες απώλειες στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Τα κέρδη των επιχειρήσεων στηρίζουν την αγορά

Η Panmure Liberum παραμένει ο πιο αισιόδοξος οίκος της δημοσκόπησης, προβλέποντας άνοδο 10% για τον Stoxx Europe 600 έως το τέλος του έτους. Η Deka Bank αύξησε τον στόχο της, ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προχώρησε σε υποβάθμιση των προβλέψεών του.

Στον αντίποδα, η Societe Generale εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, διατηρώντας πρόβλεψη για τον δείκτη στις 600 μονάδες. Ο μέσος στόχος των αναλυτών διαμορφώνεται χαμηλότερα, στις 654 μονάδες.

«Μια υποχώρηση των τιμών ενέργειας θα αποτελούσε σημαντική ανακούφιση για την ευρωπαϊκή αγορά μετοχών, όμως υπάρχουν και άλλοι θετικοί καταλύτες», σημειώνει ο Ντάνκαν Τομς, στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών επενδύσεων της HSBC.

Όπως επισημαίνει, η βελτίωση των μακροοικονομικών στοιχείων και μια ακόμη ισχυρή περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων στο τρίτο τρίμηνο μπορούν να στηρίξουν την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών μέχρι το τέλος του έτους.

Η ενεργειακή κρίση και τα επιτόκια παραμένουν οι βασικοί κίνδυνοι

Οι ευρωπαϊκές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις τον τελευταίο μήνα λόγω της απότομης ανόδου στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξαιτίας της αβεβαιότητας που συνδέεται με τον πόλεμο Ιράν και της συνεχιζόμενης αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Ο Stoxx Europe 600 έχει υποχωρήσει περίπου 2,7% από το υψηλό του Αυγούστου, ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τις ενεργειακές αγορές.

Το Brent διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και αυξάνοντας τις πιθανότητες νέων αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση μετά την τελευταία αύξηση επιτοκίων, ενώ οι αγορές προεξοφλούν ακόμη τρεις αυξήσεις έως τον Ιούνιο. Παράλληλα, στη Βρετανία σχεδόν τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές έως τον Ιούλιο του επόμενου έτους.

Οι επενδυτές βλέπουν στήριξη από Γερμανία και κέρδη

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η εικόνα των εταιρικών κερδών παραμένει ο βασικός λόγος αισιοδοξίας. Οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδοφορίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται σε θετικό έδαφος για 20 συνεχόμενες εβδομάδες, το μεγαλύτερο σερί των τελευταίων πέντε ετών.

Τα κέρδη των εταιρειών του Stoxx 600 αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% το 2026, στη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενώ για το 2027 προβλέπεται νέα αύξηση 9,7%, σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg Intelligence.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η δημοσιονομική στήριξη, κυρίως στη Γερμανία, όπου τα επενδυτικά προγράμματα αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα.

Η Μπέατα Μάνθεϊ, επικεφαλής ευρωπαϊκής στρατηγικής μετοχών της Citi, σημειώνει ότι η προοπτική για τις ευρωπαϊκές μετοχές παραμένει θετική έως τα μέσα του 2027, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των κερδών ανά μετοχή, αν και αναγνωρίζει τους κινδύνους από τη γεωπολιτική και την πορεία των επιτοκίων.

Οι κίνδυνοι που παρακολουθεί η αγορά

Παρά το θετικό κλίμα, οι στρατηγικοί αναλυτές επισημαίνουν σειρά παραγόντων που μπορούν να περιορίσουν την ανοδική πορεία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μια πιθανή διόρθωση στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, νέες εμπορικές εντάσεις και η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, όπου τα αποθέματα παραμένουν χαμηλά.

Ωστόσο, συνολικά η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η ευρωπαϊκή αγορά εισέρχεται στο τελευταίο κομμάτι του έτους με ισχυρότερη βάση από ό,τι ανέμεναν πολλοί επενδυτές, καθώς οι αυξήσεις κερδών και η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων λειτουργούν ως αντίβαρο στις πιέσεις από ενέργεια και νομισματική πολιτική.