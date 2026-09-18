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Το φετινό καλοκαίρι λειτούργησε ως μια πραγματική δοκιμασία αντοχής για το ενεργειακό σύστημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα πόσο ευάλωτη παραμένει η περιοχή όταν συμπίπτουν ακραίες θερμοκρασίες, μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή και περιορισμένη διαθεσιμότητα πυρηνικής ισχύος.

Οι παρατεταμένοι καύσωνες και η ξηρασία εκτόξευσαν τη ζήτηση για ηλεκτρισμό, κυρίως λόγω κλιματισμού, ενώ την ίδια στιγμή αφαιρέθηκαν από το σύστημα σημαντικές ποσότητες σταθερής παραγωγής. Το αποτέλεσμα ήταν ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις χονδρεμπορικές αγορές, έντονων διασυνοριακών ροών και ισχυρών πιέσεων στα δίκτυα.

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η προσθήκη νέων ΑΠΕ δεν επαρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται πλέον περισσότερη αποθήκευση, ισχυρότερες διασυνδέσεις, μεγαλύτερη συμμετοχή της ζήτησης και πολύ στενότερο συντονισμό μεταξύ των Διαχειριστών.

Ένα πραγματικό stress test για την περιοχή

Στις πιο δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες πλησίασαν ή ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές χώρες της περιοχής. Η κατανάλωση ανέβηκε απότομα, κυρίως τις ώρες κατά τις οποίες λειτουργούσαν μαζικά τα συστήματα κλιματισμού.

Την ίδια στιγμή, η ξηρασία περιόρισε τη συμβολή των υδροηλεκτρικών, ενώ περίπου το ήμισυ της πυρηνικής δυναμικότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρέθηκε κάποια στιγμή εκτός λειτουργίας.

Παρά τις ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, το περιφερειακό σύστημα κατάφερε να προσαρμοστεί καλύτερα από ό,τι θα μπορούσε να αναμένεται. Αυτό, όμως, κατέστη εφικτό σε μεγάλο βαθμό επειδή η ευελιξία μετατράπηκε σε διασυνοριακό ενεργειακό αγαθό.

Η κρίση ανέδειξε έτσι στην πράξη τον βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των επιμέρους αγορών της περιοχής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η Βουλγαρία, όπου το ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες, συνολικής ισχύος περίπου 6 GW και χωρητικότητας 16 GWh, λειτούργησε ουσιαστικά ως περιφερειακός κόμβος ευελιξίας.

Οι μπαταρίες απορροφούσαν την πλεονάζουσα και φθηνή ηλιακή παραγωγή κατά τις ώρες αιχμής των φωτοβολταϊκών και την επέστρεφαν στο σύστημα τις βραδινές ώρες, όταν η ζήτηση παρέμενε υψηλή αλλά η ηλιακή παραγωγή είχε πλέον μηδενιστεί.

Η λειτουργία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για γειτονικές αγορές, με χαρακτηριστικότερη τη Ρουμανία.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα συνέβαλε στην περιφερειακή εξισορρόπηση μέσω αυξημένων εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιολικά, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα ενέργειας σε περιόδους πίεσης.

Τα δίκτυα στο όριο

Το καλοκαίρι δεν δοκίμασε μόνο την επάρκεια ηλεκτροπαραγωγής. Έφερε στα όριά τους και τα ίδια τα δίκτυα μεταφοράς σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει ήδη αντιμετωπίσει blackouts και αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες η λειτουργία των συστημάτων πλησίασε επικίνδυνα τα τεχνικά όρια.

Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα των εναέριων γραμμών να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία των αγωγών τόσο μεγαλώνει η χαλάρωσή τους, περιορίζεται η ασφαλής μεταφορική ικανότητα και αυξάνονται οι απώλειες.

Παράλληλα, η συνεχής λειτουργία σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών επιταχύνει τη φθορά κρίσιμου εξοπλισμού και ενισχύει τον κίνδυνο βλαβών.

Για τον λόγο αυτό οι Διαχειριστές στρέφονται πλέον σε ένα ευρύτερο πακέτο τεχνολογικών και λειτουργικών λύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέες απαιτήσεις ευελιξίας για τις μπαταρίες, μεγαλύτερη αξιοποίηση του demand response, δυναμική αξιολόγηση της πραγματικής μεταφορικής ικανότητας των γραμμών και ακριβέστερη μετεωρολογική παρακολούθηση.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης επενδύσεις για την αντικατάσταση κρίσιμων γραμμών με αγωγούς υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής χαλάρωσης, οι οποίοι μπορούν να αντέχουν σε πιο ακραίες συνθήκες.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι παρατεταμένοι καύσωνες δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως σπάνιο έκτακτο γεγονός. Πρέπει να ενσωματωθούν ως μόνιμη παράμετρος στον σχεδιασμό των ηλεκτρικών δικτύων.

Η ευελιξία ως πρώτη γραμμή άμυνας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο χρόνος. Νέες μεγάλες μονάδες παραγωγής, γραμμές μεταφοράς και διεθνείς διασυνδέσεις δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από τη μία χρονιά στην άλλη.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει πολύ πιο αποδοτικά τις υποδομές που ήδη διαθέτει.

Η άμεση προτεραιότητα περνά επομένως από την ταχύτερη ένταξη των μπαταριών στις αγορές εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών, ώστε οι μονάδες αποθήκευσης να μην λειτουργούν μόνο με βάση τις διαφορές των τιμών χονδρικής.

Παράλληλα απαιτούνται ακριβέστερες προβλέψεις τόσο για την παραγωγή από ΑΠΕ όσο και για τη ζήτηση, καθώς η αυξημένη μεταβλητότητα καθιστά ακριβότερα τα λάθη πρόβλεψης.

Κρίσιμο ρόλο μπορεί να αποκτήσει και η βιομηχανία, εφόσον ενισχυθούν τα κίνητρα συμμετοχής σε μηχανισμούς demand response, ώστε μεγάλοι καταναλωτές να μπορούν να περιορίζουν ή να μετακινούν μέρος της κατανάλωσής τους σε περιόδους πίεσης.

Το τέταρτο κομμάτι της εξίσωσης είναι ο βαθύτερος συντονισμός μεταξύ των Διαχειριστών. Όσο μεγαλύτερες γίνονται οι διασυνοριακές ροές τόσο λιγότερο αποτελεσματική είναι μια αμιγώς εθνική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Από το καλοκαιρινό ρεύμα στο χειμερινό φυσικό αέριο

Η επιτυχής διαχείριση του καλοκαιρινού stress test δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι για την ενεργειακή ασφάλεια έχουν υποχωρήσει. Η προσοχή μεταφέρεται ήδη στον χειμώνα, με το φυσικό αέριο να αποτελεί αυτή τη φορά τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται περίπου στο 63%, επίπεδο ιδιαίτερα χαμηλό για την εποχή και σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Σε ορισμένες μεγάλες αγορές η εικόνα είναι ακόμη πιο αδύναμη, την ώρα που απομένει περιορισμένος χρόνος για την επιτάχυνση των εγχύσεων πριν αρχίσει η περίοδος θέρμανσης.

Η αρχική στρατηγική προέβλεπε ότι τα αποθέματα που καταναλώθηκαν κατά τον ψυχρό χειμώνα 2025-2026 θα αναπληρώνονταν σταδιακά την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Η γεωπολιτική κρίση, όμως, άλλαξε τις ισορροπίες.

Οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και η δραστική μείωση της διαθεσιμότητας φορτίων LNG από το Κατάρ, εξαιτίας των προβλημάτων στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, περιόρισαν την προσφορά και αύξησαν τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για τα διαθέσιμα φορτία.

Το φυσικό αέριο ξανά στο επίκεντρο της ηλεκτροπαραγωγής

Για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη επειδή οι μονάδες φυσικού αερίου εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική τεχνολογία που καλείται να καλύψει τα κενά όταν ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά και εισαγωγές δεν επαρκούν.

Το καλοκαιρινό stress test επιβεβαίωσε αυτή την εξάρτηση. Η εκτίναξη της κατανάλωσης λόγω κλιματισμού, η αδύναμη υδροηλεκτρική παραγωγή και η περιορισμένη πυρηνική διαθεσιμότητα αύξησαν σημαντικά τις ώρες λειτουργίας των μονάδων φυσικού αερίου.

Πρόσθετη πίεση δημιουργούν οι απότομες βραδινές «ράμπες», όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών πέφτει γρήγορα αλλά η ζήτηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Τότε το σύστημα χρειάζεται μονάδες που μπορούν να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή τους, με το φυσικό αέριο να παραμένει μία από τις βασικότερες επιλογές.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ανάγκη συμπίπτει με ένα περιβάλλον αισθητά ακριβότερου καυσίμου.

Το TTF, ο βασικός δείκτης αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, έχει κινηθεί κοντά στα 70 ευρώ/MWh για το συμβόλαιο επόμενου μήνα, αποτυπώνοντας τη νέα στενότητα στην αγορά.

Οι τιμές παραμένουν πολύ χαμηλότερα από το ακραίο σοκ του 2022, όταν είχαν αγγίξει ακόμη και τα 345 ευρώ/MWh, όμως η σημερινή εικόνα απέχει πολύ από το να θεωρηθεί άνετη.

Με τον ρυθμό πλήρωσης των αποθηκών να παραμένει αδύναμος, υπάρχει κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να μη φτάσει ούτε σε επίπεδα της τάξης του 75% έως την 1η Νοεμβρίου.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα χρειαστεί να επιστρέψουν πιο δυναμικά στην αγορά LNG κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ασκώντας νέα ανοδική πίεση στις τιμές.

Γιατί η κατάσταση διαφέρει από το 2022

Παρά τις ανησυχίες, η σημερινή Ευρώπη διαθέτει σημαντικά περισσότερες δικλίδες ασφαλείας από ό,τι στην έναρξη της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Η δυναμικότητα εισαγωγής και επαναεριοποίησης LNG έχει αυξηθεί σημαντικά, οι πηγές προμήθειας έχουν διαφοροποιηθεί και η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου έχει μειωθεί.

Η ευρωπαϊκή ζήτηση εκτιμάται περίπου 10%-15% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021, καθώς οι ΑΠΕ έχουν κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή και σημαντικό τμήμα της βιομηχανίας έχει προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα ακριβότερης ενέργειας.

Αυτό δημιουργεί ένα ουσιαστικό μαξιλάρι ασφαλείας, αλλά δεν εξαλείφει τον κίνδυνο.

Οι αποθήκες παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, ενώ σε αγορές όπως η Γερμανία η κατάσταση είναι ακόμη πιο πιεσμένη.

Ταυτόχρονα, η σημερινή δομή της αγοράς δεν ευνοεί απαραίτητα τη δημιουργία αποθεμάτων. Όταν οι τιμές άμεσης παράδοσης είναι υψηλότερες από εκείνες των μεταγενέστερων μηνών, η αγορά δεν παρέχει ισχυρό οικονομικό κίνητρο για να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες αερίου σήμερα.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ίσως έρθει στο τέλος του χειμώνα

Η πιο κρίσιμη περίοδος ενδέχεται επομένως να μην είναι η αρχή του χειμώνα αλλά οι τελευταίοι μήνες του.

Εάν ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος αποδειχθούν ιδιαίτερα ψυχροί, οι απολήψεις από τις αποθήκες μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά, περιορίζοντας γρήγορα το διαθέσιμο απόθεμα ασφαλείας.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο Φεβρουάριος και κυρίως ο Μάρτιος θα μπορούσαν να εξελιχθούν στην πιο δύσκολη φάση της ενεργειακής περιόδου.

Ευρώπη και Ασία ενδέχεται τότε να βρεθούν ξανά σε έντονο ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα φορτία LNG, με την τιμή να αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που θα καθορίζει προς ποια αγορά θα κατευθυνθούν τα φορτία.

Το καλοκαίρι απέδειξε ότι το ηλεκτρικό σύστημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διαθέτει πλέον περισσότερα εργαλεία προσαρμογής, αλλά ταυτόχρονα έδειξε ότι η ενεργειακή ασφάλεια εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ευελιξία, τις διασυνδέσεις και την περιφερειακή συνεργασία.

Ο επόμενος χειμώνας θα δοκιμάσει το ίδιο σύστημα από διαφορετική κατεύθυνση: όχι τόσο από την πλευρά της ηλεκτρικής επάρκειας, όσο από εκείνη του φυσικού αερίου και της δυνατότητας της Ευρώπης να εξασφαλίσει επαρκή φορτία σε αποδεκτές τιμές.

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