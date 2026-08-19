Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,34%.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 981 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,45 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ, με το συνολικό ποσό που αντλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο να ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
Διαβάστε επίσης
Κατοικία: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα ελληνικά νησιά – «Πρωταθλήτρια» η Κρήτη με +50% στην πενταετία
Διπλή επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς
Γράφετε χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη; Σύντομα όλοι θα μπορούν να το ξέρουν (tweets)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.