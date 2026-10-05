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Ο χρυσός παρέμεινε σταθερός, μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Ιούνιο, καθώς οι traders αξιολόγησαν τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ και των αυξημένων αποδόσεων των ομολόγων στην πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Ο χρυσός διαπραγματευόταν κοντά στα 4.140 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πτώση κατά 3,4% την περασμένη εβδομάδα. Οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά μόλις 29.000 τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, επίδοση χαμηλότερη από όλες τις εκτιμήσεις σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Η εξέλιξη αυτή μείωσε την πίεση προς τη Fed να προχωρήσει γρήγορα σε αύξηση του κόστους δανεισμού προκειμένου να αντιμετωπίσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Η αγορά αποτιμά πλέον σε περίπου 20% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο, από 70% μία εβδομάδα νωρίτερα. Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως περιορίζουν την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου, καθώς ο χρυσός δεν προσφέρει τόκο.

Οι αποδόσεις των ομολόγων περιορίζουν την ανάκαμψη

Οι πληθωριστικές πιέσεις, ωστόσο, δεν έχουν εξαφανιστεί. Το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, το Brent, ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ ορισμένες αποδόσεις ομολόγων βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποβάθμισε τις ανησυχίες για το υψηλό κόστος δανεισμού, υποστηρίζοντας ότι κινείται σε ευθυγράμμιση με τις παγκόσμιες τάσεις.

Ο χρυσός υποχώρησε περισσότερο από 6% τον Σεπτέμβριο, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό που προκαλείται από την ενέργεια, αυξήθηκαν οι προσδοκίες για υψηλότερα αμερικανικά επιτόκια και ενισχύθηκε το δολάριο, καθιστώντας το πολύτιμο μέταλλο ακριβότερο για πολλούς αγοραστές.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της Fed έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για μια άμεση αύξηση επιτοκίων. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Σεπτέμβριο, κατά την οποία τα επιτόκια αυξήθηκαν για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια, αναμένονται στα μέσα της εβδομάδας και αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για την επόμενη πορεία της νομισματικής πολιτικής.

«Η ανάκαμψη του χρυσού παραμένει περιορισμένη από τις αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να διατηρείται γύρω στο 5,2%, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός, οι δημοσιονομικές ανησυχίες και ο αυξημένος κρατικός δανεισμός συνεχίζουν να πιέζουν την αγορά ομολόγων», δήλωσε ο αναλυτής εμπορευμάτων Μανάβ Μόντι της Motilal Oswal Financial Services.

Το ισχυρότερο δολάριο αποτελεί έναν ακόμη αντίθετο άνεμο για τον χρυσό, πρόσθεσε.

Ο χρυσός άμεσης παράδοσης υποχώρησε 0,1% στα 4.137,38 δολάρια ανά ουγγιά στις 13:14 στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι ενισχύθηκε 1,1% στα 61 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πτώση άνω του 6% την περασμένη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη από τα μέσα Ιουλίου.

Η πλατίνα ενισχύθηκε, ενώ το παλλάδιο παρέμεινε αμετάβλητο. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, ενισχύθηκε 0,3%, καταγράφοντας άνοδο για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

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