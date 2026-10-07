Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve εκτιμούν ότι θα προχωρήσουν σε νέα αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% για περισσότερα από πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου, που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Πάντως, το κείμενο της συνεδρίασης δεν έδωσε καμία συγκεκριμένη ένδειξη για το πότε ακριβώς οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής αναμένουν να αυξήσουν τα βασικά επιτόκια. Ανέφερε μόνο ότι οι επίμονα υψηλές τιμές και η σταθερή αγορά εργασίας πιθανότατα θα οδηγήσουν σε δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά.

«Όσον αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής πέρα από την τρέχουσα συνεδρίαση, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι μία ακόμη αύξηση του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων πιθανότατα θα ήταν κατάλληλη έως το τέλος του έτους», αναφέρεται στο έγγραφο.

Η θέση αυτή συνοδεύτηκε, ωστόσο, από μια επισήμανση επιφυλακτικότητας.

«Οι συμμετέχοντες τόνισαν, ωστόσο, ότι προσέρχονται σε κάθε συνεδρίαση με ανοιχτό μυαλό και ότι οι αποφάσεις στις μελλοντικές συνεδριάσεις θα εξαρτηθούν από τα νέα στοιχεία και τις επιπτώσεις τους στις προοπτικές και στην ισορροπία των κινδύνων», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση, και ιδιαίτερα μετά τις αυστηρές αναφορές για τον πληθωρισμό από τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, οι αγορές άρχισαν να στοιχηματίζουν ότι η Fed θα ακολουθούσε την αύξηση της 16ης Σεπτεμβρίου με ακόμη μία κίνηση στη συνεδρίαση στα τέλη Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό και οι δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων της Fed υποδεικνύουν ότι, τουλάχιστον όσον αφορά τον Οκτώβριο, μια νέα αύξηση των επιτοκίων θεωρείται πλέον ελάχιστα πιθανή.

Ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), έδειξε ότι ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% τον Αύγουστο, ενώ ο γενικός δείκτης έφθασε στο 3,4%.

Παρότι και οι δύο μετρήσεις παρέμειναν αρκετά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ήταν αισθητά χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις, εν μέρει λόγω αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού ορισμένων από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των δεικτών.

Η συζήτηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου έδειξε ότι οι αξιωματούχοι διακρίνουν κίνδυνο ο πληθωρισμός να αποδειχθεί επίμονος, ενώ η αγορά εργασίας βρίσκεται «κοντά στη μέγιστη απασχόληση» και η συνολική οικονομική ανάπτυξη έχει επιταχυνθεί.

Η απόφαση για αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας ήταν ομόφωνη, παρά τις προηγούμενες ενδείξεις ότι αρκετά βασικά στελέχη της Fed εμφανίζονταν απρόθυμα να υποστηρίξουν μια αύξηση.

«Πολλοί συμμετέχοντες τόνισαν ότι μια υψηλότερη πορεία για το εύρος-στόχο των επιτοκίων θα ήταν συνετή από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, προσφέροντας προστασία έναντι του ενδεχομένου ο πληθωρισμός να παραμείνει επίμονα πάνω από τον στόχο εξαιτίας ισχυρότερης από την αναμενόμενη ζήτησης ή περαιτέρω δυσμενών διαταραχών στην προσφορά», αναφέρει η περίληψη.

Σε γενικές γραμμές οι εκτιμήσεις του λεγόμενου dot plot “έδειξαν” προς μία ακόμη αύξηση επιτοκίων φέτος και καμία το 2027. Από τους 18 αξιωματούχους της FOMC που υπέβαλαν προβλέψεις, οι 16 ανέφεραν ότι αναμένουν ακόμη μία αύξηση.

Ο Γουόρς δεν έχει υποβάλει πρόβλεψη από τότε που ανέλαβε τη θέση του τον Μάιο, επιμένοντας ότι θέλω να απέχει από τη συγκεκριμένη διαδικασία που δεν τον βρίσκει σύμφωνο.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου του Σεπτεμβρίου, πάντως, είχε παρουσιάσει την αύξηση των επιτοκίων ως ένα βήμα περιορισμού της χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Η αναφορά αυτή ερμηνεύτηκε από αναλυτές της Wall Street ως μήνυμα ότι ο κύκλος σύσφιξης δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες αυξήσεις.

Ωστόσο, αρκετοί άλλοι αξιωματούχοι έχουν έκτοτε υπογραμμίσει ότι η Fed δεν χρειάζεται να βιαστεί, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν γίνει τουλάχιστον λίγο πιο ενθαρρυντικά, παρότι οι βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Οι δείκτες της αγοράς για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ενώ νέα έρευνα που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη από τη Fed της Νέας Υόρκης έδειξε ότι οι ανησυχίες των καταναλωτών για άνοδο των τιμών κατά το επόμενο έτος βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν επίσης εκτοξευθεί, φθάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2002.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν στη συνεδρίαση την άνοδο των αποδόσεων, αποδίδοντάς την στις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια από τη Fed, καθώς και στην τεράστια ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.

Οι οικονομολόγοι της Fed επισήμαναν επίσης ότι μέρος της ανόδου των αποδόσεων ενδέχεται να προήλθε από την «αβεβαιότητα που σχετίζεται με την ανακοίνωση και την εφαρμογή του προγράμματος επαναγοράς τίτλων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι το υπουργείο του θα ενισχύσει τις επαναγορές ήδη εκδοθέντος μακροπρόθεσμου χρέους. Ωστόσο, η κίνηση αυτή είχε μικρή επίδραση στις αποδόσεις, οι οποίες εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002.

Διαβάστε ακόμη

Ιστορική ομιλία Ρούμπιο: Ολη η Δύση πρέπει να μάθει ξανά τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα (tweets)

Παύλος Μυλωνάς: Επενδύσεις €1,3 δισ. στην τεχνολογία – Η AI περνά στον πυρήνα της Εθνικής Τράπεζας (pics)

Οι επενδυτές σορτάρουν μαζικά το ευρώ – Το στοίχημα των €38 δισ. και ο φόβος για πτώση στα $1,10

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ