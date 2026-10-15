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Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται στον χειμώνα του 2026-2027 με σαφώς μικρότερα περιθώρια ασφαλείας, παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες στις ροές LNG από τον Κόλπο και τον σχετικά ήπιο καιρό στην Ευρώπη.

Η Morgan Stanley ανεβάζει την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του φυσικού αερίου τον φετινό χειμώνα στα 90 ευρώ ανά MWh από 85 ευρώ προηγουμένως, προειδοποιώντας ότι οι κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι κυρίως ανοδικοί. Σε δυσμενές σενάριο, η τιμή θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και στα 135 ευρώ/MWh κατά μέσο όρο.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη αναμένεται να μπει στην περίοδο θέρμανσης με τις αποθήκες φυσικού αερίου γεμάτες μόλις κατά 74%, το χαμηλότερο επίπεδο πριν από τον χειμώνα στα 15 χρόνια για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία υψηλής συχνότητας.

Το φυσικό αέριο στα υψηλά του 2026

Παρότι ο Σεπτέμβριος και οι αρχές Οκτωβρίου χαρακτηρίστηκαν από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, οι τιμές του φυσικού αερίου άρχισαν εκ νέου να κινούνται ανοδικά.

Το φυσικό αέριο έφτασε αυτή την εβδομάδα σε νέο υψηλό έτους στα 87 ευρώ/MWh, καθώς ψυχρότερες αναθεωρήσεις στις μετεωρολογικές προβλέψεις, επιθέσεις σε πλοία μεταφοράς LNG στον Κόλπο και ισχυρή ζήτηση από ασιατικές αγορές επανέφεραν την ανησυχία για την επάρκεια της προσφοράς. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι ακόμη και σε ένα σενάριο με σχετικά ήπιο χειμώνα, οι τιμές κοντά στα σημερινά επίπεδα μπορούν να διατηρηθούν λόγω των χαμηλών αποθεμάτων με τα οποία ξεκινά η Ευρώπη.

Το βασικό σενάριο της αμερικανικής τράπεζας εξακολουθεί να προβλέπει ήπιο χειμώνα και μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η απόκλιση του καιρού από αυτή την υπόθεση αποτελεί τον σημαντικότερο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο.

Στο 74% οι αποθήκες – Μεγάλη απόκλιση μεταξύ χωρών

Η εικόνα των αποθεμάτων παραμένει ιδιαίτερα άνιση. Η Ιταλία και η Γαλλία αναμένεται να επιτύχουν σχετικά άνετα τους εθνικούς τους στόχους για πληρότητα 90% και 85% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Γερμανία και η Ολλανδία βρίσκονται κοντά στο 60%, με τη Γερμανία να απέχει αισθητά από τον στόχο του 70%. Ακόμη και εάν οι γερμανικές αποθήκες γέμιζαν το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου με τους υψηλότερους ρυθμούς ιστορικά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Morgan Stanley, θα έφταναν μόλις στο 66% την 1η Νοεμβρίου.

Η χαμηλή αποθεματοποίηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η Ευρώπη έχει χάσει μεγάλο μέρος της ευελιξίας που της προσέφεραν οι αγωγοί. Η οριακή προσφορά προέρχεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από LNG, το οποίο χρειάζεται δύο έως τρεις εβδομάδες για να φτάσει στην Ευρώπη, έναντι λίγων ημερών για τις παλαιότερες ροές μέσω αγωγών.

Μάχη Ευρώπης και Ασίας για LNG

Ένας από τους βασικούς λόγους που η Morgan Stanley διατηρεί θετική άποψη για τις τιμές είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για τα διαθέσιμα φορτία LNG.

Η πρόσφατη πτώση του φυσικού αερίου επανέφερε το οικονομικό κίνητρο αποστολής φορτίων προς την Ασία, με αποτέλεσμα οι ροές LNG προς την Ευρώπη να σταματήσουν να αυξάνονται. Το διαπεριφερειακό arbitrage έκλεισε εκ νέου στις αρχές Οκτωβρίου, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τις παραδόσεις προς την Ευρώπη με καθυστέρηση μιας έως δύο εβδομάδων. Ωστόσο, η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές τιμές LNG πιθανότατα θα χρειαστεί να διατηρηθούν πάνω από τα 30 δολάρια ανά mmbtu για να εξασφαλίσουν επαρκείς πρόσθετες ποσότητες.

Το Κατάρ παραμένει η μεγάλη αβεβαιότητα

Η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών LNG από τον Περσικό Κόλπο αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά η Morgan Stanley αμφισβητεί τη βιωσιμότητά της.

Τον Σεπτέμβριο, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξήγαγαν συνολικά περίπου 1,9 εκατ. τόνους LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 30% των προ κρίσης επιπέδων. Παρότι πρόκειται για σημαντική βελτίωση έναντι του καλοκαιριού, όταν οι ροές είχαν πέσει κοντά στο 8%, εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των κανονικών επιπέδων.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η ανάκαμψη των καταριανών εξαγωγών προήλθε κυρίως από την αποδέσμευση φορτωμένων πλοίων που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή και όχι από ουσιαστική αύξηση της παραγωγής στο Ras Laffan.

Ο αριθμός διαθέσιμων πλοίων έχει ήδη μειωθεί αισθητά και, χωρίς νέα άφιξη ballast LNG carriers, οι σημερινοί ρυθμοί εξαγωγών θα είναι δύσκολο να διατηρηθούν. Παράλληλα, η ασφάλεια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιορισμό για την επιστροφή του Κατάρ σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα.

Η παγκόσμια προσφορά χάνει δυναμική

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς LNG αρχίζει να επιβραδύνεται.

Περίπου 40 εκατ. τόνοι ετήσιας νέας παραγωγικής δυναμικότητας τέθηκαν σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας σημαντικά την προσφορά το καλοκαίρι του 2026. Το 2026, ωστόσο, έχουν προστεθεί μόλις περίπου 20 εκατ. τόνοι, ενώ σημαντικά projects, όπως το Golden Pass στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αύξηση της νέας προσφοράς θα επιβραδυνθεί σε περίπου 2,2 εκατ. τόνους τον μήνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γεγονός που θα μπορούσε να επαναφέρει την παγκόσμια αγορά LNG σε έλλειμμα σε ετήσια βάση.

Από €55 έως €135/MWh τα σενάρια

Στο βασικό σενάριο, η Morgan Stanley προβλέπει μέση τιμή φυσικού αερίου περίπου 92 ευρώ/MWh στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 και 89 ευρώ/MWh στο πρώτο τρίμηνο του 2027, με μέσο όρο 90 ευρώ για ολόκληρο τον χειμώνα.

Σε περίπτωση κανονικού έως ψυχρού χειμώνα, καθυστερημένης ανάκαμψης των εξαγωγών του Κατάρ ή νέας διαταραχής σε βασική πηγή ευρωπαϊκής προσφοράς, η τιμή μπορεί να φτάσει κατά μέσο όρο τα 135 ευρώ/MWh.

Στον αντίποδα, ένα πολύ θερμό χειμερινό διάστημα, πλήρης αποκατάσταση των ροών από το Κατάρ και ισχυρή παραγωγή από ΑΠΕ θα μπορούσαν να οδηγήσουν το φυσικό αέριο προς τα 55 ευρώ/MWh.

Η Morgan Stanley εκτιμά, λοιπόν, ότι η εικόνα έχει βελτιωθεί σε σχέση με το καλοκαίρι, αλλά όχι αρκετά ώστε η Ευρώπη να θεωρεί ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Με χαμηλά αποθέματα, αβέβαιες ροές από το Κατάρ και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για LNG να εντείνεται, ο φετινός χειμώνας εξακολουθεί να έχει σαφώς μεγαλύτερο ανοδικό παρά καθοδικό κίνδυνο για τις τιμές του φυσικού αερίου.

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