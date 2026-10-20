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Νέο σήμα κινδύνου εκπέμπει η αγορά κρατικών ομολόγων της Γαλλίας, καθώς οι επενδυτές απαιτούν ολοένα υψηλότερη αποζημίωση για να τοποθετήσουν κεφάλαια στο γαλλικό δημόσιο χρέος, εν μέσω πολιτικής αστάθειας, κοινωνικών αναταραχών και αυξημένων δημοσιονομικών πιέσεων.

Την Τρίτη, η διαφορά απόδοσης (spread) μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 150 μονάδων βάσης, φτάνοντας τις 154 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 2 Οκτωβρίου.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το spread είχε αγγίξει τις 159 μονάδες βάσης, επίπεδο που αποτελεί το μεγαλύτερο από την περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης κρατικού χρέους το 2011.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη δυσπιστία των αγορών απέναντι στις δυνατότητες της γαλλικής κυβέρνησης να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια δυσχεραίνει την εφαρμογή πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής.

Παρά τη νέα διεύρυνση του spread, οι τιμές των γαλλικών ομολόγων έχουν εμφανίσει περιορισμένες μεταβολές στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς η ένταση των διαδηλώσεων έχει αποκλιμακωθεί. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώνεται κοντά στο 5%, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του γερμανικού Bund υποχωρεί κατά δύο μονάδες βάσης, στο 3,44%.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων δεν οφείλεται αποκλειστικά σε νέες πωλήσεις γαλλικών τίτλων, αλλά και στην ενίσχυση της ζήτησης για γερμανικά ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ασφαλέστερη τοποθέτηση. Η αγορά παραμένει, πάντως, ιδιαίτερα επιφυλακτική, καθώς δεν αποκλείεται νέα έξαρση των κοινωνικών κινητοποιήσεων αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι ταραχές επιβαρύνουν τη δημοσιονομική εικόνα

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες περιόδους κοινωνικής αναταραχής των τελευταίων ετών. Το Σαββατοκύριακο, κύμα βίαιων επεισοδίων, επιθέσεων σε δημόσια κτίρια, λεηλασιών καταστημάτων και καταστροφών σε επιχειρήσεις σάρωσε περιοχές της χώρας, καθώς η απογοήτευση για το αυξημένο κόστος ζωής μεταφέρθηκε στους δρόμους.

Οι κινητοποιήσεις υποχώρησαν σε μεγάλο βαθμό μετά την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας, στα οποία περιλαμβάνονται και περιορισμοί νυχτερινής κυκλοφορίας. Ωστόσο, η κοινωνική ένταση δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στις προσπάθειες της κυβέρνησης να ελέγξει τις δημόσιες δαπάνες και να μειώσει το έλλειμμα.

Το γαλλικό δημόσιο χρέος προσεγγίζει πλέον το 120% του ΑΕΠ, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της Ευρωζώνης. Αυτό περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια της κυβέρνησης να απαντήσει στη λαϊκή δυσαρέσκεια μέσω πρόσθετων δημοσιονομικών παροχών. Η κατάσταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η χώρα βρίσκεται μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν.

JPMorgan: Οι αγορές μπορούν πλέον να επιλέγουν πού θα δανείσουν

Τη μεταβολή των ισορροπιών στη διεθνή αγορά ομολόγων υπογραμμίζει η Κάρεν Γουόρντ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) στην JPMorgan Asset Management.

Όπως επισημαίνει, οι επενδυτές έχουν πλέον περισσότερες εναλλακτικές επιλογές για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους. Εάν δεν εμπιστεύονται μια κυβέρνηση, μια επιχείρηση ή έναν συγκεκριμένο κλάδο, μπορούν απλώς να απαιτήσουν υψηλότερη απόδοση προκειμένου να αναλάβουν τον αντίστοιχο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη Γουόρντ, αυτό ακριβώς συμβαίνει στη Γαλλία, όπου η αγορά ομολόγων αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα άσκησης πίεσης προς την οικονομική πολιτική. Η δυνατότητα των επενδυτών να κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους προς άλλες αγορές μειώνει τα περιθώρια ελιγμών των κυβερνήσεων με υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες.

BlackRock: Η Γαλλία αποτελεί τον αδύναμο κρίκο

Ανάλογη είναι η εκτίμηση του BlackRock Investment Institute, το οποίο θεωρεί ότι το πρόσφατο κύμα πωλήσεων στα γαλλικά κρατικά ομόλογα αναδεικνύει μια ευρύτερη μεταβολή στις διεθνείς αγορές σταθερού εισοδήματος.

Οι αναλυτές της BlackRock επισημαίνουν ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για την προσέλκυση κεφαλαίων οδηγεί τους επενδυτές σε αυστηρότερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας των εκδοτών. Η διεύρυνση του spread έναντι των γερμανικών τίτλων αποτυπώνει την απαίτηση των επενδυτών για πρόσθετη αποζημίωση έναντι των δημοσιονομικών και πολιτικών κινδύνων της Γαλλίας.

Η BlackRock υπογραμμίζει ότι, παρά τις πιέσεις που καταγράφονται στις αγορές ομολόγων διεθνώς, η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε ιδιαίτερα ευάλωτο κρίκο, εξαιτίας της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής σε συνθήκες έντονης κοινωνικής αντίδρασης. Οι αναλυτές τονίζουν ότι είναι πλέον κρίσιμο να αξιολογείται όχι μόνο η αύξηση των αποδόσεων, αλλά και οι παράγοντες που την προκαλούν, καθώς και το κατά πόσο οι επενδυτές αποζημιώνονται επαρκώς για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν.

Πόσο κινδυνεύει η Ευρωζώνη από μια νέα κρίση χρέους;

Παρά την επιδείνωση της εικόνας των γαλλικών ομολόγων, η BlackRock εκτιμά ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση για να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη κρίση σε σύγκριση με το 2011. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει πλέον ισχυρότερα εργαλεία παρέμβασης, ενώ το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά του.

Παράλληλα, ενώ το δημόσιο χρέος της Γαλλίας έχει διογκωθεί κοντά στο 120% του ΑΕΠ, ο αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο της Ευρωζώνης βρίσκεται περίπου στο 89%, δηλαδή κοντά στα επίπεδα του 2011. Ωστόσο, η BlackRock προειδοποιεί ότι μια ενδεχόμενη παρέμβαση της ΕΚΤ δεν θεωρείται δεδομένη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μεταβλητότητας και μετάδοσης των πιέσεων σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η αυξημένη επιλεκτικότητα των επενδυτών δημιουργεί, σύμφωνα με την ανάλυση, και πιθανές ευκαιρίες σε χώρες με καλύτερη δημοσιονομική εικόνα, όπως η Ισπανία, εφόσον προκύψουν γενικευμένες και αδιάκριτες ρευστοποιήσεις. Προς το παρόν, πάντως, η BlackRock διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι στα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης.

Πάνω από το 80% των ομολόγων προσφέρει απόδοση άνω του 4%

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ενισχύουν την πίεση προς τις κυβερνήσεις είναι η θεαματική αύξηση των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της BlackRock, περισσότερο από το 80% των ομολόγων παγκοσμίως προσφέρει πλέον απόδοση άνω του 4%, έναντι μόλις 6,3% πριν από πέντε χρόνια.

Η μεταβολή αυτή έχει αλλάξει ουσιαστικά τις ισορροπίες στις αγορές χρέους, καθώς οι επενδυτές μπορούν να διεκδικήσουν υψηλότερες αποδόσεις από περισσότερους εκδότες, χωρίς να χρειάζεται να αυξήσουν αναγκαστικά την έκθεσή τους σε χώρες με εντονότερους δημοσιονομικούς κινδύνους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η BlackRock εμφανίζεται πιο θετική απέναντι στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (Treasuries), για τα οποία αναβάθμισε την επενδυτική της στάση την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, διατηρεί θετική άποψη για το χρέος αναδυόμενων οικονομιών σε τοπικό νόμισμα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Λατινική Αμερική. Όσον αφορά τα ιαπωνικά ομόλογα, ο οίκος έχει περιορίσει την αρνητική του τοποθέτηση, εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος της αναμενόμενης προσαρμογής των αποδόσεων έχει ήδη πραγματοποιηθεί.