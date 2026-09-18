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Ο δείκτης κινδύνου των γαλλικών ομολόγων ενισχύθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια, σε μια ένδειξη αυξανόμενης επιφυλακτικότητας μεταξύ των επενδυτών, δεδομένου του μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας και της συνεχιζόμενης πολιτικής αβεβαιότητας.

Η πρόσθετη απόδοση των γαλλικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών (spread), η οποία βρισκόταν ήδη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012, αυξήθηκε στις 103 μονάδες βάσης την Παρασκευή. Παρόλο που η κίνηση αυτή εκδηλώθηκε εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος πωλήσεων στα ευρωπαϊκά ομόλογα, η υποαπόδοση αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια ανησυχία των επενδυτών για τη Γαλλία.

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αποκλίνει σημαντικά από τον στόχο για το έλλειμμα, προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητες πολιτικά δύσκολες περικοπές δαπανών προκειμένου να περιοριστεί η τρύπα έως το 2027. Την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι ο στόχος για το έλλειμμα του επόμενου έτους είναι «τόσο φιλόδοξος όσο και ρεαλιστικός».

Η Γαλλία δίνει μάχη για να θέσει υπό έλεγχο τα ανεξέλεγκτα δημόσια οικονομικά, καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται απότομα και το κατακερματισμένο κοινοβούλιο απορρίπτει τα μέτρα λιτότητας.

Οι κίνδυνοι για το επόμενο έτος έχουν αυξηθεί, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται απρόθυμα να συμβιβαστούν με την απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μόλις επτά μήνες πριν από τις εκλογές.

Οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για να διακρατήσουν γαλλικά ομόλογα απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους. Η απόδοση του 10ετούς τίτλου της χώρας εκτινάχθηκε σε υψηλό 18 ετών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πριν περιορίσει την κίνηση για να διαπραγματευτεί γύρω στο 4,50%. Σε μια άλλη ένδειξη του πόσο φθηνά έχουν γίνει τα γαλλικά ομόλογα, η 10ετής διάρκεια ενσωματώνει πλέον premium 96 μονάδων βάσης έναντι των αντίστοιχων τίτλων swap, το υψηλότερο από το 2012.

Οι αναλυτές στρατηγικής επιτοκίων της Societe Generale δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι ένα spread 120 μονάδων βάσης είναι «εφικτό», ιδιαίτερα εάν αυξηθεί η πολιτική αβεβαιότητα.

Ο επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων της Macro Hive, Αντόνιο Ντελ Φαβέρο, προειδοποίησε για ακόμη υψηλότερα επίπεδα εάν τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρουν αρκετό κοινό έδαφος κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τον επόμενο μήνα ώστε να καταθέσουν πρόταση μομφής και να ρίξουν την κυβέρνηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο «θα αναζωπύρωνε τους φόβους για παρατεταμένη πολιτική παράλυση ή πρόωρες εκλογές και θα μπορούσε να οδηγήσει το spread προς τις 130 μονάδες βάσης λόγω των νέων ανησυχιών για τη δημοσιονομική αξιοπιστία», σημείωσε.

Αν και ο Λεσκίρ χαρακτήρισε την αναταραχή στα ομόλογα παγκόσμιο φαινόμενο, που προκαλεί «άνοδο της παλίρροιας για όλους», αναγνώρισε ότι η Γαλλία έχει «ζητήματα» και προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει. «Είναι σημαντικό για εμάς να πούμε στις αγορές: γνωρίζουμε αυτά τα ελλείμματα», δήλωσε ο Λεσκίρ.

Η γαλλική κυβέρνηση ανέφερε αργά την Πέμπτη ότι η ασθενέστερη ανάπτυξη και το υψηλότερο κόστος τόκων σημαίνουν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διευρυνθεί στο 5,4% του ΑΕΠ φέτος, ενώ ο προϋπολογισμός στοχεύει σε μικρή μείωση στο 5%.

Το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει επίσης σημαντικά τα ομόλογα της Γαλλίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές φέτος σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει ένα νέο κύμα πληθωρισμού, γεγονός που αυξάνει το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο, αναφέρθηκε επίσης στις αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων όταν ρωτήθηκε για το γαλλικό spread.

«Παρακολουθούμε τις αγορές, δεν βλέπουμε καμία άτακτη κίνηση, δεν βλέπουμε καμία ένταση», δήλωσε και πρόσθεσε: «Και εκτιμούμε —όπως κι εσείς— ότι πρόκειται για μια παγκόσμια κίνηση που επηρεάζει όλα τα ομόλογα και ιδιαίτερα την αιχμή της καμπύλης, για πολλούς λόγους, αλλά χωρίς άτακτη λειτουργία».

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