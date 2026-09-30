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Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, προειδοποίησε ότι η ελκυστικότητα της Γερμανίας ως επενδυτικού προορισμού κινδυνεύει να πληγεί μετά τις εκλογικές επιτυχίες κομμάτων που βρίσκονται στα άκρα του πολιτικού φάσματος, υπογραμμίζοντας ότι οι διεθνείς επενδυτές αναζητούν σταθερότητα, κράτος δικαίου και ισχυρή ευρωπαϊκή προοπτική.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επικράτησε σε εκλογές κρατιδίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα κατέγραψε νέα νίκη στις εκλογές του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Παράλληλα, το αριστερό κόμμα Die Linke κέρδισε τις εκλογές στο Βερολίνο.

Το AfD τάσσεται υπέρ αυστηρότερων περιορισμών στη μετανάστευση και στο άσυλο, ενώ η προεκλογική εκστρατεία του Die Linke στην πρωτεύουσα επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στην πρόταση για μεταφορά μεγάλων εταιρικών χαρτοφυλακίων κατοικιών σε δημόσια ιδιοκτησία.

Ορισμένοι οικονομολόγοι είχαν εκτιμήσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών καταδεικνύουν πως δεν υπάρχει επαρκής κοινωνική στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις ανάπτυξης που προωθεί ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του οποίου έχει υποχωρήσει δημοσκοπικά.

Μιλώντας στο CNBC, ο επικεφαλής της Deutsche Bank χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα «όχι θετικά για τη Γερμανία», σημειώνοντας ότι η χώρα προσέφερε παραδοσιακά στους επενδυτές ένα περιβάλλον σταθερότητας, κράτους δικαίου και ισχυρής παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πολλοί επενδυτές κοιτούν επίσης προς την Ευρώπη, επειδή θεωρούν ότι δεν επωφελούμαστε ακόμη επαρκώς από μια ενιαία Ευρώπη. Όταν στη συνέχεια εμφανίζονται κόμματα που ουσιαστικά γυρίζουν την πλάτη τους στην Ευρώπη, αυτό προφανώς δεν είναι προς το συμφέρον των διεθνών επενδυτών», ανέφερε.

Ο Σέβινγκ υπογράμμισε ακόμη ότι η Γερμανία πρέπει να συμβάλει ώστε η Ευρώπη να εξελιχθεί σε «εσωτερική αγορά» για τις επιχειρήσεις της και να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της.

«Αυτή είναι η ελπίδα των διεθνών επενδυτών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «οι τελευταίες τρεις εβδομάδες σαφώς δεν βοήθησαν».

Ο Σέβινγκ ανήκει στα κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη της Γερμανίας που από κοινού προχώρησαν πέρυσι στην ίδρυση της πρωτοβουλίας «Made for Germany», η οποία στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις του Μερτς και στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν δεσμευτεί να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στη χώρα.

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