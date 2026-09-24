Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζεται ως η πλέον ευαίσθητη μεταξύ των μεγάλων διεθνών αγορών σε ένα σενάριο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και ευρύτερης αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Morgan Stanley.

Ο αμερικανικός οίκος επανέρχεται στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στις ευρωπαϊκές μετοχές μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και παράλληλα αυξάνονται οι προσδοκίες για ταχύτερη επαναφορά σε πλήρη λειτουργία του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας. Παρά τα σημάδια αυτά, η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και το Bab el-Mandeb παραμένει υψηλή.

Στην κορυφή της λίστας των ευρωπαϊκών κλάδων που εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένοι θετικά σε μια αποκλιμάκωση βρίσκονται οι αεροπορικές εταιρείες. Ακολουθούν η αεροδιαστημική βιομηχανία, οι κατασκευές και τα υλικά, το λιανικό εμπόριο ένδυσης, τα είδη πολυτελείας και οι τράπεζες. Η Morgan Stanley χρησιμοποιεί έναν σύνθετο δείκτη που συνδυάζει τη συσχέτιση των μετοχών με τις μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου, τις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων και την αντίδραση των τίτλων σε προηγούμενες ειδήσεις αποκλιμάκωσης.

Οι τράπεζες ξεχωρίζουν μάλιστα από τον οίκο ως μία από τις περιπτώσεις όπου η θετική αντίδραση μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Μαζί με τους ημιαγωγούς και τα κεφαλαιουχικά αγαθά, θεωρούνται κλάδοι με πιο ανθεκτικό προφίλ απόδοσης και ελκυστικότερη σχέση κινδύνου και απόδοσης. Ιδιαίτερα για τις τράπεζες, η Morgan Stanley σημειώνει ότι ιστορικά τείνουν να συνεχίζουν να υπεραποδίδουν μετά την κορύφωση των τιμών του πετρελαίου σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης. Σε ένα περιβάλλον χαμηλότερης ενεργειακής αβεβαιότητας, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα μπορούσαν να επωφεληθούν τόσο από τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος όσο και από τη μείωση των μακροοικονομικών κινδύνων που συνδέονται με ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ.

Στον κατάλογο των 50 ευρωπαϊκών μετοχών που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη θετική συσχέτιση με το άνοιγμα των Στενών κυριαρχούν εταιρείες από τις αερομεταφορές, τις τράπεζες, τις κατασκευές και τα καταναλωτικά αγαθά. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η IAG, η Ryanair και η Lufthansa, ενώ ακολουθούν μεταξύ άλλων η Rolls-Royce και η Santander. Στον τραπεζικό κλάδο περιλαμβάνονται επίσης οι Lloyds, UniCredit, Barclays, Commerzbank, Erste, Deutsche Bank και BBVA.

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται οι εταιρείες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τις διαταραχές. Η λίστα αυτή είναι έντονα προσανατολισμένη στην ενέργεια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Equinor, BP, Eni, Aker BP, Repsol, Shell και TotalEnergies. Στους κλάδους με τη χαμηλότερη θετική ευαισθησία σε ένα άνοιγμα των Στενών συγκαταλέγονται επίσης οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η άμυνα, ο καπνός, τα μέσα ενημέρωσης και οι φαρμακευτικές εταιρείες.

Η Morgan Stanley επισημαίνει πάντως ότι μεγάλο μέρος της μέχρι σήμερα επίδρασης από την κρίση έχει αποτυπωθεί περισσότερο στις μετοχές που ωφελούνται από τις διαταραχές παρά σε εκείνες που θα μπορούσαν να κερδίσουν από την επαναλειτουργία.

Σε επίπεδο μεγάλων χρηματιστηριακών δεικτών, η Ευρώπη εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία σε ένα θετικό γεωπολιτικό σενάριο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, τις αναδυόμενες αγορές και την Ιαπωνία. Μεταξύ των ευρωπαϊκών δεικτών, ο CAC 40 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θετική συσχέτιση, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με το υψηλό βάρος των εταιρειών πολυτελείας όσο και με την ευαισθησία των γαλλικών αγορών στις κινήσεις των κρατικών ομολόγων.

Διαβάστε ακόμη

Επιδοτήσεις τέλος στο ρεύμα, ανοίγει ο δρόμος στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας

Ισπανοί πλουτίζουν με «μαϊμού» greek frozen yoghurt στις ΗΠΑ – Το μεγάλο πλιάτσικο στα ελληνικά προϊόντα

Η αγαπημένη διακοσμήτρια των δισεκατομμυριούχων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ