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Η Goldman Sachs εκτιμά ότι το ιαπωνικό γεν θα ενισχυθεί στα 150 γεν ανά δολάριο μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ανατρέποντας την προηγούμενη πιο απαισιόδοξη στάση της για το νόμισμα, καθώς οι αλλαγές στην εγχώρια πολιτική της Ιαπωνίας και η πιθανή επιστροφή κεφαλαίων στη χώρα βελτιώνουν τις προοπτικές του.

Η στρατηγική αναλύτρια της Goldman Sachs, Κάρεν Ράιχγκοτ Φίσμαν, αναθεώρησε την πρόβλεψη 12μήνου για το γεν από τα 165 γεν ανά δολάριο στα 150, ενώ αύξησε και τους στόχους τριμήνου και εξαμήνου στα 158 και 155 γεν ανά δολάριο αντίστοιχα.

Η αλλαγή αυτή αντανακλά την ταχύτερη πορεία αυξήσεων επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας και την αυξημένη πιθανότητα επιστροφής εγχώριων κεφαλαίων σε ιαπωνικές επενδύσεις, σύμφωνα με έκθεση της Φίσμαν.

«Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν την ελκυστικότητα μιας τοποθέτησης υπέρ του γεν, ιδιαίτερα ως προστασία απέναντι σε μια πιθανή εμφάνιση φόβων για ύφεση», ανέφερε η αναλύτρια.

Η αλλαγή πολιτικής στην Ιαπωνία ενισχύει το νόμισμα

Οι ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων έχουν περιορίσει τον πληθωριστικό αντίκτυπο της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και έχουν μειώσει την πίεση που δεχόταν το γεν, σύμφωνα με τη Goldman Sachs.

Αν και η μετατόπιση των επενδυτικών ροών προς την Ιαπωνία παραμένει ακόμη ένα σενάριο που δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, η αυξανόμενη πιθανότητά του δημιουργεί, σύμφωνα με τη Φίσμαν, μια «ασύμμετρη καθοδική τάση» για το ζεύγος δολάριο/γεν (USD/JPY), ενισχύοντας τον ρόλο του ιαπωνικού νομίσματος ως εργαλείου αντιστάθμισης κινδύνου στα χαρτοφυλάκια.

Η Goldman Sachs ακολουθεί την Bank of America, η οποία είχε επίσης αναθεωρήσει πρόσφατα την πρόβλεψή της, βλέποντας το γεν να ενισχύεται στα 149 ανά δολάριο έως το τέλος του 2026.

Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε την Παρασκευή έως τα 158,28 γεν ανά δολάριο, μετά τις δηλώσεις της υπουργού Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα, η οποία ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανησυχίες για την αδυναμία του γεν κατά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι.

Παρά την πιο θετική μακροπρόθεσμη εκτίμηση, η Goldman Sachs διατηρεί πιο επιφυλακτική βραχυπρόθεσμη στάση και προτιμά θέσεις πώλησης στο ζεύγος ευρώ/γεν (EUR/JPY).

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