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Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών, επιταχύνοντας την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής, όμως η κίνηση δεν κατάφερε να ανακόψει τη νέα πτώση του γιεν.

Το διοικητικό συμβούλιο της BoJ αποφάσισε νωρίτερα, με ψήφους 7-2, την αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, περίπου στο 1,25%, καθώς η κεντρική τράπεζα δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από την Ουάσιγκτον για ταχύτερη σύσφιξη της πολιτικής της.

Ο διοικητής της BoJ, Καζούο Ουέντα, έστειλε μήνυμα στις αγορές ότι είναι πιθανές και νέες αυξήσεις επιτοκίων, επισημαίνοντας τον κίνδυνο ο υποκείμενος πληθωρισμός να ξεπεράσει τον στόχο του 2%.

«Η φάση της πολιτικής μας έχει αλλάξει», δήλωσε ο Ουέντα, εξηγώντας ότι η προηγούμενη προτεραιότητα της κεντρικής τράπεζας ήταν η έξοδος από μια μακρά περίοδο αποπληθωρισμού, ενώ πλέον το ζητούμενο είναι η σταθεροποίηση του πληθωρισμού.

Το γιεν υποχωρεί παρά το μήνυμα της BoJ

Παρά τη νέα αύξηση επιτοκίων και τις δηλώσεις Ουέντα, το γιεν υποχώρησε περισσότερο από 1%, φτάνοντας στα 157,7 γιεν ανά δολάριο.

Η αγορά εκτίμησε ότι οι δύο αρνητικές ψήφοι στο διοικητικό συμβούλιο δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει διάθεση για περαιτέρω επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Το ιαπωνικό νόμισμα είχε προηγουμένως ανακάμψει από τα χαμηλά 40 ετών του Ιουλίου, μετά τη σπάνια κοινή παρέμβαση ΗΠΑ-Ιαπωνίας στις αγορές συναλλάγματος και τις πιέσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προς το Τόκιο να επιταχύνει τις αυξήσεις επιτοκίων.

«Η BoJ θα δυσκολευόταν ούτως ή άλλως να ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς, καθώς μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης είχε σχεδόν πλήρως προεξοφληθεί», δήλωσε ο Στέφαν Άνγκρικ, επικεφαλής οικονομολόγος Ασίας-Ειρηνικού στη Moody’s Analytics.

Η Ιαπωνία προειδοποιεί για νέα παρέμβαση στο συνάλλαγμα

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, δήλωσε ξεχωριστά ότι η χώρα «δεν θα διστάσει» να προχωρήσει σε νέα συντονισμένη παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, εφόσον χρειαστεί.

Η Ιαπωνία είχε διαθέσει περίπου 96 δισ. δολάρια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για τη στήριξη του γιεν.

Η νέα αύξηση επιτοκίων της BoJ ακολούθησε αντίστοιχες κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Federal Reserve, καθώς οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από την ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και τις επιπτώσεις της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η BoJ αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για νέες αυξήσεις

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας είχε αυξήσει τελευταία φορά τα επιτόκια τον Ιούνιο, στο 1%, και μέχρι τώρα είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα προχωρούσε σε αυξήσεις περίπου ανά εξάμηνο.

Ωστόσο, ο Ουέντα ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις.

Όπως ανέφερε, η BoJ θα αξιολογεί σε κάθε συνεδρίαση ποια είναι η κατάλληλη πολιτική προκειμένου ο υποκείμενος πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2%.

Αναλυτές επισήμαναν ότι οι δύο αξιωματούχοι που καταψήφισαν την αύξηση είχαν διοριστεί από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία τάσσεται υπέρ πιο επεκτατικών δημοσιονομικών δαπανών και στο παρελθόν έχει ασκήσει κριτική στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Ο Μαρσέλ Τιλιάν, επικεφαλής Ασίας-Ειρηνικού στη Capital Economics, σημείωσε ότι «με τα δύο πιο επιθετικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου να αποχωρούν τον Ιούλιο του επόμενου έτους, η σύνθεση του συμβουλίου πιθανότατα θα γίνει ακόμη πιο επιφυλακτική απέναντι στις αυξήσεις επιτοκίων».

Η διαφορά επιτοκίων ΗΠΑ-Ιαπωνίας πιέζει το γιεν

Παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, αναλυτές εκτιμούν ότι ο συνολικός τόνος της ανακοίνωσης της BoJ παρέμεινε επιθετικός (hawkish), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τουλάχιστον μίας ακόμη αύξησης επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο.

Οι προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη του γεν έχουν επίσης αυξήσει την πίεση προς τη BoJ, καθώς η Ιαπωνία αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος εισαγωγών σε ενέργεια, τρόφιμα και πρώτες ύλες.

Η BoJ επανέλαβε τις ανησυχίες της ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός μπορεί να ξεπεράσει τον στόχο του 2%, καθώς οι αυξήσεις τιμών στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων αρχίζουν να μετακυλίονται στις τελικές τιμές καταναλωτή.

Νέες πιέσεις στο carry trade του γιεν

Οι εξελίξεις έχουν άμεσες επιπτώσεις στο λεγόμενο yen carry trade, μια στρατηγική που βασίζεται στον φθηνό δανεισμό σε γιεν για επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις στο εξωτερικό.

Ο Σοσούκε Νακαμούρα, οικονομολόγος της Ιαπωνίας στη Citi, ανέφερε ότι μετά την αύξηση επιτοκίων από τη Fed αυξήθηκαν οι πιθανότητες μιας ακόμη κίνησης από τη BoJ μέσα στο έτος.

«Για να περιορίσει την καθοδική πίεση στο γιεν που προκύπτει από τη διαφορά επιτοκίων ΗΠΑ-Ιαπωνίας, η BoJ πρέπει να κινηθεί ταχύτερα από τις αυξήσεις της Fed», δήλωσε.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη μετά την ανακοίνωση, αλλά εξακολουθούσε να κινείται κοντά στο 3%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών.

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