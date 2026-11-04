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Οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων αντιμετωπίζουν νέα εμπόδια, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας στρέφονται όλο και περισσότερο προς τους Ευρωπαίους επενδυτές για τη χρηματοδότηση των δαπανών τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνοντας την προσφορά εταιρικού χρέους και ενδεχομένως ανεβάζοντας το κόστος δανεισμού για άλλες εταιρείες και κυβερνήσεις.

Αν και ο δανεισμός στον τομέα της τεχνολογίας στην Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επενδυτές εκτιμούν ότι αυτό αφήνει περιθώρια για ένα μεγαλύτερο κύμα εκδόσεων στις αγορές του ευρώ, της στερλίνας και του ελβετικού φράγκου τους επόμενους μήνες.

Η Alphabet πραγματοποίησε πρόσφατα τη δεύτερη έκδοση ομολόγων σε ευρώ φέτος, μετά από έκδοση ύψους 9 δισ. ευρώ τον Μάιο.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι και άλλες λεγόμενες «hyperscalers» όπως η Meta, η Amazon και η Microsoft, θα αυξήσουν τη δανειοδότησή τους εκτός των ΗΠΑ, καθώς χρηματοδοτούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η έκδοση ομολόγων σε ξένα νομίσματα επιτρέπει επίσης στις εταιρείες να αντισταθμίζουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο από τα παγκόσμια περιουσιακά τους στοιχεία, εκμεταλλευόμενες παράλληλα το σχετικά χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε αγορές όπως η Ευρώπη.

Ωστόσο, ενώ η αύξηση των εκδόσεων διευρύνει το φάσμα των εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας που διατίθενται στους επενδυτές, θα μπορούσε επίσης να αυξήσει το κόστος δανεισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και κυβερνήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα δημοσιονομικής φύσης και πληθωρισμού.

Οι αγορές των ΗΠΑ έχουν απορροφήσει μέχρι στιγμής φέτος εκδόσεις ομολόγων σχετικών με τον τομέα της τεχνολογίας ύψους άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 81% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Στην Ευρώπη, οι εκδόσεις ανέρχονται συνολικά σε 39,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Παρά τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το αν οι επενδύσεις των Big Tech στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα αποφέρουν αποδόσεις αρκετά γρήγορα, οι αναλυτές και οι επενδυτές αναμένουν ότι η έκδοση ομολόγων θα παραμείνει ισχυρή.

Η BNP Paribas αναμένει ότι η καθαρή προσφορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας σε ευρώ θα αυξηθεί κατά 83% στα 192 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, από 105 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος.

Η έκδοση ομολόγων στο εξωτερικό από αμερικανικές εταιρείες προβλέπεται να αντιπροσωπεύει περίπου 80 έως 90 δισεκατομμύρια ευρώ της συνολικής προσφοράς χρέους το 2027, με τις εταιρείες hyperscalers να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος αυτής.

Η εισροή χρέους ενδέχεται να διευρύνει τα πιστωτικά περιθώρια των ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, καθώς οι hyperscalers ανταγωνίζονται με άλλους δανειολήπτες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι τηλεπικοινωνίες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες για την προσέλκυση της ζήτησης των επενδυτών.

Τα περιθώρια των asset swaps στον δείκτη ICE BofA Euro Investment Grade διευρύνθηκαν κατά 11 μονάδες βάσης τον περασμένο μήνα, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για να διατηρήσουν εταιρικά ομόλογα σε σχέση με τις ανταλλαγές επιτοκίων.

Οι εκδότες ενδέχεται να χρειαστεί να προσφέρουν παραχωρήσεις στην τιμολόγηση για να εξασφαλίσουν επαρκή ζήτηση καθώς η προσφορά αυξάνεται, σύμφωνα με αναλυτές, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης για άλλες εταιρείες.

Οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές έχουν επίσης λιγότερη εμπειρία στην απορρόφηση των συναλλαγών πολλαπλών τμημάτων (multitranche) που έχουν γίνει συνηθισμένες στις ΗΠΑ.

Τέτοιες συναλλαγές θα μπορούσαν επομένως να διευρύνουν προσωρινά τα ευρωπαϊκά πιστωτικά περιθώρια επενδυτικής βαθμίδας, δήλωσε ο Τζόναθαν Όουεν, της TwentyFour Asset Management.

Η ισχυρή ζήτηση των επενδυτών έχει μέχρι στιγμής απορροφήσει την προσφορά. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Reuters, μια σειρά από μεγάλες συναλλαγές ύψους 10 έως 20 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να δοκιμάσει αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδίως εάν αρκετοί εκδότες εισέλθουν ταυτόχρονα στην αγορά, ανέφεραν αναλυτές.

Η πρόσθετη έκδοση ομολόγων θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τις αγορές κρατικών ομολόγων, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό πίεση λόγω των ανησυχιών των επενδυτών για τους δημοσιονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους πληθωρισμού.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η έκδοση ομολόγων από τις «hyperscalers» είχε συμβάλει στην αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.