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Μια νέα διάσταση αποκτά η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρουν πλέον την πίεση από τα πλοία και τις ιρανικές ναυτιλιακές δομές στην ίδια τη χρηματοοικονομική υποδομή των πληρωμών για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων. Στις 17 Σεπτεμβρίου, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος του ιρανικού ανταλλακτηρίου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων BitBank, το οποίο ελέγχεται από τον ήδη υπό κυρώσεις Ιρανό χρηματοδότη Babak Zanjani. Σύμφωνα με την OFAC, από τον Ιούνιο η Hormuz Safe Marine Services Authority χρησιμοποιούσε το BitBank για να μεταφέρει προς το ιρανικό καθεστώς πληρωμές που είχε εισπράξει.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διεθνή ναυτιλία, επειδή η Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται πλέον στο να βάζει στο στόχαστρο τον φορέα που παρέχει τις επίμαχες υπηρεσίες στα πλοία. Επιχειρεί να πλήξει και το χρηματοοικονομικό κανάλι μέσω του οποίου μετακινούνται τα χρήματα. Το αμερικανικό Treasury υποστηρίζει ότι το δίκτυο του Zanjani χρησιμοποίησε το BitBank για τη μεταφορά Bitcoin αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC). Η OFAC χαρακτηρίζει το ανταλλακτήριο βασικό τμήμα της υποδομής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που, κατά την αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Η υπόθεση έχει άμεση σύνδεση με όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στο Ορμούζ. Ήδη από τις 29 Ιουλίου, η OFAC είχε επιβάλει κυρώσεις στη Hormuz Safe και στην Persian Gulf Marine Insurance Company, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν τμήματα ενός μηχανισμού που υποχρεώνει εμπορικά πλοία να αγοράζουν υπηρεσίες ή ασφαλιστική κάλυψη προκειμένου να διέρχονται από το Στενό. Το αμερικανικό Treasury είχε χαρακτηρίσει το σύστημα ως μηχανισμό που υποστηρίζεται από τους IRGC και αποσκοπεί στην άντληση εσόδων από τη διεθνή ναυτιλία.

Η Hormuz Safe παρουσιάζεται ως πάροχος ναυτιλιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ασφάλιση, έλεγχο κυκλοφορίας, ασφάλεια και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, δέχεται πληρωμές σε Bitcoin και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η αμερικανική έρευνα συνδέει τώρα τα δύο κομμάτια του μηχανισμού: από τη μία βρίσκεται η Hormuz Safe, η οποία εισπράττει χρήματα για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διέλευση των πλοίων, και από την άλλη το BitBank, που κατά την OFAC χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά αυτών των κεφαλαίων.

Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν ευθέως το BitBank ότι επεξεργαζόταν πληρωμές που συνδέονται με την ασφαλή διέλευση πλοίων από το Ορμούζ. Η εξέλιξη αλλάζει και την εξίσωση για τις ναυτιλιακές εταιρείες που εξετάζουν εάν και με ποιον τρόπο μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι μέσω του Στενού. Μέχρι σήμερα, το βασικό ερώτημα ήταν πρωτίστως επιχειρησιακό: εάν ένα πλοίο μπορεί να περάσει, ποια διαδρομή θα ακολουθήσει, ποια ασφαλιστική κάλυψη διαθέτει και ποιος είναι ο κίνδυνος επίθεσης, κατάσχεσης ή καθυστέρησης.

Πλέον προστίθεται με μεγαλύτερη ένταση και το sanctions risk. Για έναν πλοιοκτήτη, έναν charterer, έναν ασφαλιστή, μία τράπεζα ή οποιονδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ενδιάμεσο, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το αν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής. Αφορά επίσης το σε ποιον καταλήγει η πληρωμή, μέσω ποιου μηχανισμού πραγματοποιείται και εάν εμπλέκεται οντότητα που βρίσκεται σε αμερικανική λίστα κυρώσεων. Το Treasury προειδοποιεί ότι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα μπορεί να αντιμετωπίσουν έκθεση σε κυρώσεις για συγκεκριμένες συναλλαγές με αποκλεισμένα πρόσωπα ή οντότητες, ενώ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να στοχεύει όχι μόνο το ιρανικό οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αλλά και διεθνείς οντότητες και πρόσωπα που το διευκολύνουν.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνόκτητη ναυτιλία λόγω της μεγάλης παρουσίας της στα δεξαμενόπλοια και γενικότερα στις θαλάσσιες μεταφορές ενεργειακών φορτίων. Το νέο δεδομένο είναι ότι η διαχείριση ενός voyage προς ή από τον Περσικό Κόλπο δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την αξιολόγηση του πολεμικού και ασφαλιστικού κινδύνου. Στην εξίσωση μπαίνουν ακόμη πιο έντονα τα compliance departments, οι νομικοί σύμβουλοι, οι τράπεζες, οι ασφαλιστές και οι ναυλωτές.

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η πραγματική κίνηση στο Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler που μετέδωσε το Reuters, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν μόλις τέσσερα commodity vessels να διέρχονται από το Στενό, έναντι μέσου όρου 16 πλοίων ημερησίως κατά το προηγούμενο δεκαήμερο. Τα στοιχεία βασίζονται σε ship-tracking και ενδέχεται να μην καταγράφουν πλοία που έχουν απενεργοποιήσει το AIS τους.

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