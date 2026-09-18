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Με τις δημοπρασίες της συνεδρίασης της Παρασκευής ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος αναβάθμισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Από τη Δευτέρα, η αγορά θα αναζητήσει νέους καταλύτες προς τιμολόγηση, με την ένταξή της στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών και την αυξημένη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών να ενισχύουν τη συσχέτισή της με τις τάσεις των ξένων χρηματιστηρίων. Σταδιακά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και το πολιτικό ρίσκο, το οποίο, όσο πλησιάζει ο εκλογικός κύκλος, αναμένεται να αυξάνει την ευαισθησία και τη μεταβλητότητα της εγχώριας αγοράς.

Οι παράγοντες αυτοί, ωστόσο, είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενοι και δύσκολα μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή νέας πληροφόρησης ή ουσιαστικής ανατιμολόγησης. Αντίθετα, θετικές εκπλήξεις από το μέτωπο των επιχειρηματικών συμφωνιών, σε συνδυασμό με ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το υπόβαθρο για έναν νέο κύκλο εισροών, με πρόσθετο στήριγμα την ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα που εξακολουθεί να παρουσιάζει και φέτος η εταιρική κερδοφορία.

Σε ότι αφορά την εικόνα των ισολογισμών του α’ εξαμήνου οι επιδόσεις των εισηγμένων παραμένουν υποστηρικτικές για την πλειοψηφία των εταιριών. Συγκεκριμένα στις 57 λογιστικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευθεί (38,3% του συνόλου) ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται αυξημένος κατά 19,4%, τα λειτουργικά κέρδη αυξημένα κατά 44,5% και η καθαρή κερδοφορία αυξημένη κατά 39,2%. Παράλληλα το «κύμα» επιβράβευσης των μετόχων συνεχίζεται με ενίσχυση του αριθμού των εταιριών που συμμετέχουν στις χρηματικές διανομές από τα κέρδη της φετινής χρήσης με το εκτιμώμενο μέγεθος να προσεγγίζει τα 1,3 δισ. ευρώ ως το τέλος της χρονιάς. Τα μεγέθη αυτά μπορούν να περιορίσουν τα απόνερα μιας εισαγόμενης διόρθωσης όχι όμως να αναστείλουν μια γενικότερη αναθεώρηση του αγοραίου ρίσκου.

Στο εξωτερικό η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς τρεις από τις σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως —η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Τράπεζα της Αγγλίας— πραγματοποίησαν συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής, με την απόφαση της Fed για τα επιτόκια να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικάνικων κρατικών ομολόγων αλλά και των ενεργειακών τιμών έδωσαν μια αφορμή ανακούφισης χωρίς ωστόσο να αλλάζουν την ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης του διεθνούς επενδυτικού κλίματος, καθώς το ημερολόγιο των προγραμματισμένων ανακοινώσεων δεν περιλαμβάνει μακροοικονομικά στοιχεία ιδιαίτερα υψηλής βαρύτητας.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να επεκτείνει το σερί των οκτώ συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων, δοκιμάζοντας αρχικά τη ζώνη στήριξης των 2.660 μονάδων, από την οποία διέρχεται ο κινητός μέσος όρος των 30 ημερών. Ο MACD έχει δώσει σήμα πώλησης από την περασμένη Δευτέρα, ενώ οι ημερήσιοι ταλαντωτές έχουν υποχωρήσει από τις έντονα υπεραγορασμένες ζώνες, αποφορτίζοντας μερικώς την τεχνική εικόνα. Παρότι η βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση δεν έχει ακόμη ανατραπεί, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετό διάστημα τίθεται υπό αμφισβήτηση το μοτίβο των ρηχών και σύντομων διορθώσεων. Η περιοχή των 2.640 μονάδων αποτέλεσε τον προηγούμενο «βατήρα» για την κίνηση προς τα φετινά υψηλά και, ως εκ τούτου, ένα κλείσιμο χαμηλότερα από τη συγκεκριμένη ζώνη θα επιβάρυνε αισθητά την τεχνική εικόνα, αυξάνοντας τις πιθανότητες βαθύτερης διόρθωσης. Ως εκ τούτου οι επόμενες συνεδριάσεις χρήζουν προσοχής δεδομένης της ανόδου και των συσσωρευμένων κερδών που έχουν προηγηθεί αλλά και των νέων δεδομένων σε επίπεδο συναλλαγών που θα επικρατήσουν από την Δευτέρα.

Το εγχώριο ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στα αποτελέσματα εξαμήνου των εταιριών καθώς οδεύουμε προς την λήξη της προθεσμίας δημοσίευσης: Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου δημοσιεύει μεγέθη η Alter Ego Media. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι Alumil και Πλαστικά Θράκης, ενώ την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Κρι Κρι. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σειρά έχουν οι AS Company, ΕΥΔΑΠ, Jumbo και Aktor, με την ΕΥΔΑΠ και τη Jumbo να δημοσιεύουν τα μεγέθη τους πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με τις ανακοινώσεις των Trastor, Βιοκαρπέτ, Interlife, ΕΥΑΘ, ΟΛΘ και Εβροφάρμα. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η Τράπεζα Κύπρου θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στη διανομή ύψους €0,24 ανά μετοχή.

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