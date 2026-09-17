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Οι πωλητές είχαν σήμερα τον πρώτο λόγο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο πήγε «κόντρα» στην ανοδική αντίδραση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών και της Wall Street. Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε ως ένα βαθμό από τις 2.700 μονάδες, χωρίς ωστόσο να χάνει την επαφή του με το εν λόγω ορόσημο. Πλέον, η προσοχή στρέφεται ολοκληρωτικά στο αυριανό (18/9) mega-rebalancing λόγω της αναβάθμισης του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές, το οποίο αναμένεται να φέρει χρηματικές ροές πολλών δισεκατομμυρίων, με τις προβλέψεις για νέο ιστορικό υψηλό τζίρου να αυξάνονται συνεχώς.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (17/9) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 10,85 μονάδες ή -0,4% και έκλεισε στις 2.687,91 μονάδες. Σε περίπου 39 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.672,73 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.712,08 μονάδες. Τα κέρδη του Σεπτεμβρίου έχουν «συρρικνωθεί» σε +0,4%, ενώ η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +26,75%. Στα 550 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα ένα 24ωρο πριν το rebalancing των δισεκατομμυρίων.

Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με εξαίρεση την Optima bank που σημείωσε ισχυρή άνοδο και νέο ρεκόρ. Πιέσεις δέχθηκαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Viohalco και η Lamda Development, ενώ αντίθετα σε έντονα θετικό έδαφος διατηρήθηκαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) και ο ΟΛΠ, πλησιάζοντας αμφότερες τις κορυφές τους. Μικρότερα ήταν τα κέρδη της Motor Oil, αλλά αρκετά ώστε να την οδηγήσουν σε νέο ιστορικό υψηλό και ένα «βήμα» πιο κοντά στο ορόσημο των 70 ευρώ.

Επικράτησαν οι πωλητές

Πτώση -0,99% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.204,01 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,43% στις 6.899,77 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κατέγραψε άνοδο +0,38% στις 3.031,40 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 548,46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 101,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 262,42 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 48% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 196,87 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 63 μετοχές, θετικό για 44, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχώρησε κατά -2,9% στα 10,38 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (-0,88% στα 17,41 ευρώ), η Alpha Bank (-0,81% στα 4,76 ευρώ) και η Eurobank (-0,26% στα 4,676 ευρώ). Η CrediaBank έχασε -1,66% στο 0,949 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -0,28% στα 10,57 ευρώ, ενώ αντίθετα η Optima bank ενισχύθηκε κατά +2,7% στα 13,3 ευρώ (νέο ρεκόρ).

Ήγγικεν η ώρα του mega-rebalancing

Νευρικές κινήσεις και έντονη μεταβλητότητα ήταν τα δύο στοιχεία που παρατηρήθηκαν σήμερα στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία βρίσκεται εν αναμονή ιστορικών ανακατατάξεων, καθώς αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους Stoxx και FTSE Russell, με επίσημη ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει πρωτοφανείς συναλλακτικές ροές. Την Παρασκευή (18/8) αναμένεται επίσης το τριμηνιαίο κλείσιμο στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα options σε μετοχές και δείκτες, αλλά και οι ετυμηγορίες της Moody’s και της Scope Ratings για την ελληνική οικονομία.

Συνολικά 9 ελληνικές εισηγμένες εισάγονται στον δείκτη Stoxx Europe 600 καθώς και στον ευρύτερο δείκτη Euro Stoxx. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen.

Όσον αφορά τους δείκτες FTSE All World, στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) εντάσσονται 10 μετοχές: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Allwyn, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco. Στη μικρή κεφαλαιοποίηση (FTSE Small Cap) εισέρχονται 22 τίτλοι και συγκεκριμένα οι: Aegean, Aktor, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Ακόμη 30 εταιρείες θα ταξινομηθούν στην κατηγορία Micro Cap.

Για την ομαλή διαχείριση των πρωτοφανών όγκων εντολών, οι αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισαν να παρατείνουν τη φάση συναλλαγών «At-the-Close», καθώς και την καταγραφή προσυμφωνημένων συναλλαγών (block-trades) έως τις 17:30, αντί για τις 17:20, για το διάστημα 16-18 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή προετοιμάζει την αγορά για το μεγαλύτερο rebalancing στην ιστορία της.

Θετικό κλίμα στις αγορές μετά τη Fed

Η πρώτη αύξηση επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας μετά από τρία χρόνια είναι πλέον γεγονός. Η Federal Reserve, υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς, επιβεβαίωσε τις προβλέψεις των αναλυτών, προχωρώντας σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 3,75% – 4%. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Fed υιοθέτησε αυστηρή ρητορική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση εντός της τρέχουσας χρονιάς προκειμένου να τιθασευτεί ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός. Η «σύσφιξη» της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου -καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς- δίνει το περιθώριο για ανοδική κίνηση στις διεθνείς αγορές.

Στο εσωτερικό, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι δημοσιεύσεις οικονομικών μεγεθών από τις εισηγμένες, με την Ευρώπη Holdings και την E.In.S. (πρώην Ευρωσύμβουλοι) να προβαίνουν σε ανακοινώσεις πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Θα ακολουθήσουν η Profile και η Lavipharm μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αύριο (18/9) σειρά έχουν η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ. Μεταξύ άλλων, την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα ο ΑΔΜΗΕ και η Κρι Κρι την Τετάρτη (23/9) και η Aktor, η Jumbo και η ΕΥΔΑΠ την Πέμπτη (24/9).

Τέλος, σταμάτησε σήμερα η διαπραγμάτευση και διαγράφηκαν από τη Euronext Athens οι 11.580.849 ίδιες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Το σύνολο των μετοχών που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 903.134.304 μετοχές με νέα ονομαστική αξία 3 ευρώ ανά μετοχή (από 1 ευρώ ανά μετοχή).

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