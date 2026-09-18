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Η σημαντικότερη συνεδρίαση εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία λαμβάνει σήμερα χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αποχαιρετά το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών και ετοιμάζεται για την επίσημη επιστροφή του στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών έπειτα από 13 χρόνια. Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο τεστ για τη Euronext Athens, καθώς στο κλείσιμο της συνεδρίασης διασταυρώνονται τρεις ισχυροί χρηματιστηριακοί καταλύτες που αναμένεται να εκτινάξουν τη συναλλακτική δραστηριότητα σε επίπεδα ρεκόρ.

Ειδικότερα, στην έναρξη της συνεδρίασης της Παρασκευής (18/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.680,37 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.679,07 και υψηλό ημέρας τις 2.694,81 μονάδες.

Η αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο μίας γιγαντιαίας αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων, καθώς ολοκληρώνεται η τριπλή ανακατάταξη των ελληνικών μετοχών από τους διεθνείς οίκους FTSE Russell, Stoxx και S&P Dow Jones Indices. Χρηματιστηριακοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι κεφαλαιακές ροές θα φτάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, με τις προβλέψεις για τον ημερήσιο τζίρο να κυμαίνονται από 2,5 έως και 7,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό ρεκόρ τζίρου εντοπίζεται στον Μάιο του 2008, όταν είχε ανέλθει στα 3,03 δισ. ευρώ λόγω του deal ΟΤΕ-Deutsche Telekom.

Παράλληλα με το rebalancing των δεικτών, η συνεδρίαση συνοδεύεται και από την τριπλή λήξη των τριμηνιαίων συμβολαίων στην αγορά παραγώγων (triple witching), εξέλιξη που παραδοσιακά εντείνει τη μεταβλητότητα και τον όγκο των συναλλαγών.

Για την ομαλή διαχείριση του πρωτοφανούς όγκου εντολών και των προσυμφωνημένων συναλλαγών, η διοίκηση της Euronext Athens έχει αποφασίσει την παράταση της διαδικασίας των δημοπρασιών κατά 10 λεπτά, μεταθέτοντας την ολοκλήρωσή τους στις 17:30 αντί για τις 17:20. Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης, όπου και αναμένεται να συμπυκνωθεί ο κύριος όγκος των διεθνών αναπροσαρμογών.

Το ιστορικό χρηματιστηριακό σκηνικό συμπληρώνεται απόψε αργά το βράδυ με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς αναμένονται οι νέες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους οίκους Moody’s και Scope Ratings. Η διπλή ετυμηγορία αναμένεται να «σφραγίσει» τη συνολική εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές, την ίδια στιγμή που το Χρηματιστήριο Αθηνών γυρίζει σελίδα, καθώς εισέρχεται σε μία νέα εποχή αυξημένης επενδυτικής ορατότητας.

Έντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό

Πτώση -0,33% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.193,37 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,26% στις 6.882,07 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,2% στις 3.037,60 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται σε 14,89 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ κάνει τζίρο 3,2 εκατ. ευρώ και ακολουθεί η Πειραιώς με 2,5 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 196,2 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 42 μετοχές, αρνητικό για 31, ενώ 9 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί κατά -1,1%, η Πειραιώς κατά -0,4%, η Εθνική κατά -0,2% και η Eurobank κατά -0,1%. Η Optima bank κερδίζει +0,8%, η CrediaBank +0,6% και η Τράπεζα Κύπρου +0,4%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Coca-Cola HBC διολισθαίνει -3,2% και ακολουθεί ο ΔΑΑ με απώλειες -2,5%. Πτώση άνω του -1% σημειώνουν η HELLENiQ ENERGY, η Aktor και ο ΟΤΕ. Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΗ ενισχύεται κατά +1,5% και διαπραγματεύεται πάνω από τα 25 ευρώ, σε νέο υψηλό 18 ετών (Ιούνιος 2008), με ώθηση από το deal με την Amazon. Η ElvalHalcor κινείται υψηλότερα κατά +2,2%, η Viohalco κερδίζει +1,6%, ενώ η Metlen και η Lamda Development διαπραγματεύονται κοντά στο +1%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -1% καταγράφουν ο ΟΛΘ και η Ελλάκτωρ. Στον αντίποδα, η Intracom Holdings σημειώνει κέρδη +2,7% και η ΑΒΑΞ ενισχύεται κατά +1,3%.

Η «ακτινογραφία» του mega rebalancing

Στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς η συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ολοκλήρωση της συνεδρίασης αναμένεται να συνοδευθεί από την εκτέλεση μαζικών εισροών και εκροών στις δημοπρασίες, στο πλαίσιο της επίσημης ένταξης της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Η αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των developed markets από τους οίκους Stoxx και FTSE Russell ενεργοποιεί σαρωτικές αλλαγές στις σταθμίσεις των ελληνικών μετοχών. Ειδικότερα, στον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600 εντάσσονται 9 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Πρόκειται για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank), καθώς και για τους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι 9 τίτλοι εισάγονται και στον ευρύτερο δείκτη Euro Stoxx.

Εξίσου ευρείες είναι οι ανακατατάξεις στους δείκτες της FTSE Russell, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης του FTSE All World. Στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) τοποθετούνται πλέον 10 ελληνικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Allwyn, η Cenergy, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και η Viohalco.

Η κατηγορία της μικρής κεφαλαιοποίησης (FTSE Small Cap) ενισχύεται με την είσοδο 22 εισηγμένων, στις οποίες συγκαταλέγονται οι Aegean, Aktor, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Ακόμη 30 εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών ταξινομούνται στην κατηγορία Micro Cap, συμπληρώνοντας τη νέα «αρχιτεκτονική» εκπροσώπησης της εγχώριας αγοράς στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η ιστορική συγκυρία συμπίπτει χρονικά με τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις του ελληνικού αξιόχρεου από δύο οίκους. Η Moody’s θα δημοσιεύσει απόψε την ετυμηγορία της για τη χώρα, με τη σημερινή βαθμολογία να διαμορφώνεται σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές. Σε αξιολόγηση θα προχωρήσει και η Scope Ratings, η οποία βαθμολογεί σήμερα την Ελλάδα με «BBB» και θετικό outlook. Για το υπόλοιπο του 2026 απομένουν άλλες δύο αξιολογήσεις και συγκεκριμένα από την Standard and Poor’s («BBB» με σταθερό outlook) στις 23 Οκτωβρίου και από τη Fitch («BBB» με σταθερό outlook) στις 6 Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο η ΔΕΗ και η Aktor

Στο επιχειρηματικό πεδίο, η ΔΕΗ υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την Amazon Web Services (AWS) για το data center ισχύος 300MW στον Άγιο Δημήτριο, με προοπτική επέκτασης έως και το 1GW. Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει τον εξοπλισμό IT, μισθώνοντας την εγκατάσταση για 15 χρόνια. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων PPA. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, το έργο είχε ήδη συμπεριληφθεί στο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει δαπάνες ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ για την Α’ Φάση και επαναλαμβανόμενα EBITDA περίπου 170 εκατ. ευρώ έως το 2030, χωρίς να υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους από τα PPA.

Παράλληλα, η Aktor υπέγραψε MoU με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την εξαγορά ποσοστού 51% σε ελληνικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει υβριδικά έργα φωτοβολταϊκών με αποθήκευση ισχύος 221,5MW και αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 250MW. Οι οριστικές συμφωνίες αναμένονται εντός του γ’ τριμήνου. Υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης όρων σύνδεσης στο δίκτυο για το σύνολο του χαρτοφυλακίου, η συνολική επένδυση στο 100% εκτιμάται σε περίπου 370 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται περίπου 189 εκατ. ευρώ για το οικονομικό ενδιαφέρον του 51%, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω συνδυασμού ιδίων και δανειακών κεφαλαίων. Η κατασκευή αναμένεται να διαρκέσει 18-24 μήνες από τη λήψη της έγκρισης σύνδεσης στο δίκτυο.

Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου θα ανακοινώσουν σήμερα η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (21/9) Alter Ego Media – Τρίτη (22/9) Πλαστικά Θράκης, Alumil – Τετάρτη (23/9) ΑΔΜΗΕ, Κρι Κρι, AS Company, Έλτον, ΛΑΝΑΚΑΜ – Πέμπτη (24/9) Jumbo, Aktor, ΕΥΔΑΠ, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική – Παρασκευή (25/9) ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Quality and Reliability, Alpha Real Estate Services, Βιοκαρπέτ, Εβροφάρμα, Interlife.

Τέλος, εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 242.785 νέες μετοχές της Fourlis, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω έκδοσης νέων δωρεάν μετοχών (stock awards) σε στελέχη της εταιρείας.

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