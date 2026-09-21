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Εκτός του Euro Stoxx 50 μένει η Volkswagen για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια, καθώς η παρατεταμένη υποχώρηση της μετοχής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας οδηγεί στην απομάκρυνσή της από έναν από τους σημαντικότερους χρηματιστηριακούς δείκτες της Ευρωζώνης.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον όμιλο, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά σε χαμηλό 16 ετών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την εξασθένηση των πωλήσεων στην Κίνα, τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς και το κόστος της εκτεταμένης αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Volkswagen έχει χάσει περισσότερο από 75% της χρηματιστηριακής της αξίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, με αποτέλεσμα να μην πληροί πλέον τα κριτήρια για παραμονή στον δείκτη των μεγαλύτερων εισηγμένων επιχειρήσεων της Ευρωζώνης.

Πιέσεις από τα ETF

Η έξοδος από τον Euro Stoxx 50 ενδέχεται να προκαλέσει πρόσθετες πιέσεις στη μετοχή, καθώς τα ETF και άλλα επενδυτικά προϊόντα που ακολουθούν τον δείκτη θα πρέπει να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Σύμφωνα με τη Stoxx, περίπου 30 ETF συνολικής αξίας 59 δισ. ευρώ αναπαράγουν τον Euro Stoxx 50, ενώ περισσότερα από 110.000 ενεργά δομημένα προϊόντα, με όγκο πωλήσεων άνω των 68 δισ. ευρώ, συνδέονται επίσης με τον δείκτη.

Μαζί με τη Volkswagen, από τον δείκτη αποχωρεί και η ολλανδική εταιρεία πληροφοριακών υπηρεσιών Wolters Kluwer, ενώ τη θέση τους παίρνουν η Nokia και η γαλλική εταιρεία ενέργειας Engie.

Η Volkswagen υποβαθμίζει πάντως τη σημασία της εξέλιξης, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή σε έναν χρηματιστηριακό δείκτη δεν μεταβάλλει τα θεμελιώδη μεγέθη μιας εταιρείας. Ο γερμανικός όμιλος δηλώνει ότι παραμένει ελκυστική επενδυτική επιλογή και εκτιμά ότι η αναδιάρθρωση θα βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις, επιτρέποντας μεσοπρόθεσμα την επιστροφή του στον Euro Stoxx 50.

Βουτιά 8,3% μετά την προειδοποίηση για τα κέρδη

Οι πιέσεις εντάθηκαν την Παρασκευή, όταν η μετοχή της Volkswagen υποχώρησε κατά 8,3%, μετά την έκδοση προειδοποίησης για την κερδοφορία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία συνέδεσε την επιδείνωση των προοπτικών της με απομείωση 6 δισ. ευρώ στη συμμετοχή της στην Porsche, τη συνεχιζόμενη κάμψη της κινεζικής αγοράς και την αύξηση του κόστους αναδιάρθρωσης.

Νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, η Volkswagen είχε καταλήξει σε συμφωνία με τα συνδικάτα για την απλοποίηση της οργανωτικής της δομής, οδηγώντας προσωρινά τη μετοχή σε άνοδο άνω του 9%. Η αισιοδοξία, ωστόσο, αποδείχθηκε βραχύβια.

Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου έχει πλέον περιοριστεί περίπου στα 38 δισ. ευρώ, έναντι ετήσιων πωλήσεων ύψους 322 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τις έντονες επιφυλάξεις των επενδυτών για τις προοπτικές της εταιρείας και το κόστος της μετάβασης.

Η πίεση από την Κίνα

Τα προβλήματα της Volkswagen εντάσσονται σε μια ευρύτερη κρίση που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι Κινέζοι κατασκευαστές χαμηλότερου κόστους κερδίζουν μερίδια αγοράς, την ώρα που οι ευρωπαϊκοί όμιλοι καλούνται να χρηματοδοτήσουν τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και να αναδιαρθρώσουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

Ο Μάικλ Τίνταλ, επικεφαλής αναλυτής του κλάδου αυτοκινήτου στην HSBC, επισημαίνει ότι οι χαμηλές αποτιμήσεις του ευρωπαϊκού κλάδου αντανακλούν τους κινδύνους που βλέπουν οι επενδυτές, ενώ στην περίπτωση της Volkswagen προστίθεται η αβεβαιότητα γύρω από το κόστος της αναδιάρθρωσης.

Μένουν BMW, Mercedes-Benz και Ferrari

Η αποχώρηση της Volkswagen περιορίζει σε 16 τον αριθμό των γερμανικών εταιρειών στον Euro Stoxx 50 και αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένοι βιομηχανικοί όμιλοι της χώρας.

Τα στοιχεία της Stoxx δείχνουν ότι ο γερμανικός υποδείκτης του Euro Stoxx έχει εμφανίσει την τελευταία πενταετία μέση ετησιοποιημένη απόδοση 10,9%, έναντι 12,5% για τον Euro Stoxx 50.

Μετά την αποχώρηση της Volkswagen, οι Ferrari, BMW και Mercedes-Benz παραμένουν οι μοναδικές αυτοκινητοβιομηχανίες στον δείκτη.

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