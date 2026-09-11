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Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στις κινεζικές μάρκες και στις ανανεωμένες γκάμες των Volkswagen, Skoda, Dacia, MG και Toyota. Η αύξηση ξεπέρασε σημαντικά τη συνολική ευρωπαϊκή αγορά, η οποία μεγάλωσε κατά 5,4% στους πρώτους επτά μήνες του έτους.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Dataforce, η κατηγορία αντιπροσώπευσε περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών πωλήσεων στην Ευρώπη, αποκτώντας σαφές προβάδισμα έναντι των B-SUV, που αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, με μερίδιο 16%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν τα supermini.

Με αιχμή το νέο Volkswagen T-Roc, τα SUV ενισχύθηκαν καθώς οι πωλήσεις των χάτσμπακ και station wagon μειώθηκαν κατά 13%, πέφτοντας λίγο κάτω από τις 700.000 μονάδες. Η πτώση αυτή υποβίβασε τα μικρομεσαία μοντέλα από την τέταρτη στην πέμπτη θέση, πίσω από τα μεγάλα SUV.

Τα SUV συνολικά αντιπροσωπεύουν πλέον το 58% όλων των αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη. Η κατηγορία των C-SUV προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών, με 66 μοντέλα να ξεπερνούν τις 1.000 πωλήσεις έως τον Ιούλιο.

Η κατηγορία διευρύνθηκε περαιτέρω με την ένταξη της δεύτερης γενιάς του VW T-Roc, που λανσαρίστηκε πέρυσι και αυξήθηκε σε μήκος κατά 122 mm, μεταπηδώντας από την κατηγορία των Β-SUV. Η Volkswagen καταλαμβάνει την πρώτη και τη δεύτερη θέση με τα T-Roc και Tiguan, ενώ ακολουθούν τα KIA Sportage, Hyundai Tucson και Nissan Qashqai.

Αρκετά C-SUV κατέγραψαν σημαντική άνοδο φέτος. Μεταξύ αυτών, το Dacia Bigster βρέθηκε στην 11η θέση, διπλασιάζοντας τις πωλήσεις του, στις 52.614 μονάδες κατά το πρώτο πλήρες έτος διάθεσής του. Οι πωλήσεις του αμιγώς ηλεκτρικού Skoda Elroq αυξήθηκαν κατά 59%, φτάνοντας τις 67.818 μονάδες, γεγονός που το κατέταξε στην 7η θέση της κατηγορίας.

Το Jaecoo 7 κατέλαβε τη 14η θέση, με τις πωλήσεις του να αυξάνονται κατά 109%, στις 48.261 μονάδες. Η Jaecoo ανήκει στον όμιλο Chery, ο οποίος ηγείται της ανάπτυξης των κινεζικών εταιρειών στην κατηγορία μαζί με την θυγατρική Omoda και την ομώνυμη Chery.

Οι κινεζικές μάρκες διπλασίασαν το μερίδιό τους, φτάνοντας το 15% της κατηγορίας, με επικεφαλής το MG HS, που κατέλαβε τη 12η θέση. Η παρουσία τους ενισχύθηκε χάρη σε νέα μοντέλα όπως το αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor B10, το PHEV Geely Starray PHEV, το Chery Tiggo 7 (PHEV και βενζίνης), το Omoda 7 (βενζίνη, υβριδικό και PHEV) και το PHEV BYD Sealion 5.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης των κινεζικών εταιρειών και ήταν η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για τα C-SUV. Στη συγκεκριμένη αγορά, οι κινεζικές μάρκες κατείχαν το 29% των πωλήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία, έναντι 32% των ευρωπαϊκών κατασκευαστών.

Η γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων διευρύνθηκε σημαντικά, με 21 ηλεκτρικά SUV να ξεπερνούν τις 1.000 πωλήσεις έως τον Ιούλιο, έναντι 14 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά 42%, στις 326.729 μονάδες, κατακτώντας μερίδιο 19%, ενώ τα βενζινοκίνητα μοντέλα διατηρούν το 39% και τα υβριδικά το 23%.

Το Skoda Elroq ήταν το κορυφαίο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας, ακολουθούμενο από τα VW ID.4, KIA EV3 και Renault Scenic. Ο πιο σημαντικός νέος «παίκτης» στα ηλεκτρικά ήταν το Toyota C-HR+, που βρέθηκε στην 6η θέση μεταξύ των ηλεκτρικών της κατηγορίας, με 18.851 πωλήσεις. Ακολούθησαν τα νέα Leapmotor B10 και KIA EV5, που πιθανότατα αφαίρεσε πωλήσεις από το μικρότερο EV3, του οποίου ο όγκος μειώθηκε κατά 23%.

Οι πωλήσεις υβριδικών αυξήθηκαν κατά 23%, με πρώτο το Toyota C-HR, στις 47.055 μονάδες. Ωστόσο δέχθηκε ισχυρή πίεση από το ανανεωμένο KIA Sportage, που βρέθηκε δεύτερο με άνοδο 36% και 46.311 πωλήσεις.

Ο όμιλος Renault παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης στα υβριδικά της κατηγορίας, ακολουθούμενος από τους Hyundai-KIA και Toyota. Οι κινεζικές μάρκες, από σχεδόν μηδενική παρουσία κατέκτησαν 15% μερίδιο στα υβριδικά compact SUV, με σχεδόν 60.000 πωλήσεις συνολικά.

Το νέο MG HS Hybrid αντιπροσώπευσε σχεδόν το μισό αυτής της ποσότητας. Τα πρόσφατα λανσαρισμένα Jaecoo 7 Hybrid και Omoda 5 Hybrid συνέβαλαν επίσης σημαντικά στις πωλήσεις των κινεζικών εταιρειών στην υβριδική κατηγορία.

Τα υβριδικά αναμένεται να αποσπάσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από τα βενζινοκίνητα μοντέλα, όταν η Volkswagen λανσάρει αργότερα μέσα στη χρονιά μια υβριδική έκδοση του T-Roc, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και στο Golf.

Παράλληλα η ΚIA σχεδιάζει υβριδική έκδοση του νέου Seltos, που τοποθετείται κάτω από το Sportage στη γκάμα. Τα υβριδικά Seltos θα φτάσουν στην αγορά το τέταρτο τρίμηνο του έτους και η KIA εκτιμά ότι θα αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών πωλήσεων του μοντέλου.

Οι πωλήσεις των plug-in υβριδικών (PHEV) αυξήθηκαν κατά 19% φέτος, κατακτώντας μερίδιο 13%, κυρίως χάρη στις κινεζικές μάρκες, οι οποίες αντιπροσώπευσαν το 41% όλων των PHEV compact SUV που πωλήθηκαν έως τον Ιούλιο.

Το Jaecoo 7 ηγήθηκε στις πωλήσεις PHEV, ακολουθούμενο από τα Volkswagen Tiguan, Ford Kuga και Toyota C-HR, τα οποία όμως κατέγραψαν πτώση πωλήσεων. Η Volkswagen έχει υποστηρίξει την επιβολή δασμών στα κινεζικά plug-in υβριδικά, αντίστοιχων με αυτούς που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Στις επικείμενες αφίξεις της κατηγορίας περιλαμβάνεται η fastback έκδοση του Fiat Grizzly, ενώ η επόμενη γενιά του Hyundai Tucson θα μετακινηθεί εκτός της κατηγορίας C-SUV, καθώς θα αυξηθεί σε μήκος στα 4,7 m, περνώντας στην κατηγορία των μεσαίων και μεγάλων SUV.

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