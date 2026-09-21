Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Εργαζόμενοι από τη Volkswagen, τη Mercedes-Benz, τη BMW, την Audi, την Porsche και μεγάλους προμηθευτές του κλάδου θα συμμετάσχουν σε περισσότερες από 280 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Το ισχυρό συνδικάτο IG Metall ζητεί από τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν τις μονάδες παραγωγής και τις θέσεις εργασίας, ενώ καλεί την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να μειώσει το ενεργειακό κόστος και να προστατεύσει την εγχώρια παραγωγή από τις φθηνότερες εισαγωγές.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά τη νέα προειδοποίηση της Volkswagen για την πορεία των οικονομικών της. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περιέκοψε την Παρασκευή την πρόβλεψη για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της σε έως 1%, από τουλάχιστον 4% προηγουμένως.

Η αλλαγή στις εκτιμήσεις αποδίδεται στις δυσκολότερες συνθήκες στην Κίνα, στο κόστος αναδιάρθρωσης και σε απομείωση ύψους 6 δισ. ευρώ που συνδέεται με την Porsche.

Η Volkswagen στο επίκεντρο της κρίσης

Η εξέλιξη στη Volkswagen αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη των πιέσεων που αντιμετωπίζει συνολικά η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Κίνα, επί σειρά ετών σημαντική πηγή ανάπτυξης και κερδοφορίας για τους γερμανικούς ομίλους, εμφανίζει πλέον ασθενέστερη ζήτηση, την ώρα που οι εγχώριοι Κινέζοι κατασκευαστές ενισχύουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν μεγάλα ποσά στην ηλεκτροκίνηση, αντιμετωπίζουν εμπορικούς περιορισμούς στις ΗΠΑ και προσπαθούν να περιορίσουν το υψηλό κόστος της εγχώριας παραγωγικής τους βάσης.

Ο οικονομικός διευθυντής της Volkswagen, Άρνο Αντλιτς, έχει περιγράψει τις αλλαγές στην αγορά ως βαθιές και διαρκείς, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων περιορίζεται.

100.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί από το 2019

Η συρρίκνωση του κλάδου έχει ήδη αποτυπωθεί στην απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανιών VDA, ο κλάδος έχει χάσει περίπου 100.000 εργαζομένους από το 2019, ενώ νέες περικοπές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Volkswagen έχει παρουσιάσει σχέδια που θα μπορούσαν τελικά να επηρεάσουν περίπου 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Η BMW προχωρά σε κατάργηση περίπου 8.000 θέσεων, ενώ η Mercedes-Benz περιορίζει την παραγωγή στη Γερμανία και επεκτείνει δραστηριότητες χαμηλότερου κόστους στην Ουγγαρία.

Ακόμη μεγαλύτερη πίεση δέχεται η αλυσίδα προμηθευτών. Οι εταιρείες του κλάδου έχασαν περίπου 74.000 θέσεις εργασίας μεταξύ 2019 και 2025, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού τους.

Από το φθηνό ρωσικό αέριο στον ανταγωνισμό από την Κίνα

Τα προβλήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας συνδέονται με την ευρύτερη κρίση του γερμανικού βιομηχανικού μοντέλου.

Για δεκαετίες, οι γερμανικές επιχειρήσεις στηρίχθηκαν σε σχετικά φθηνή ενέργεια, ανοικτές αγορές και ισχυρή ζήτηση από την Κίνα. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανέτρεψε το ενεργειακό περιβάλλον, ενώ η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας περιόρισε μια από τις σημαντικότερες αγορές για τις γερμανικές εταιρείες.

Ταυτόχρονα, κατασκευαστές όπως η BYD ενισχύουν την παρουσία τους στην Ευρώπη με φθηνότερα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα. Τον Ιούλιο, οι κινεζικές μάρκες αντιπροσώπευαν το 11% της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση στις γερμανικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να ανταγωνιστούν σε μια αγορά όπου η πλεονεκτική θέση που είχαν επί δεκαετίες δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.

Η ηλεκτροκίνηση και οι δασμοί προσθέτουν νέες πιέσεις

Η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα δυσκολίας. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυξάνονται στην Ευρώπη, όμως τα περιθώρια κέρδους τους παραμένουν συχνά χαμηλότερα από εκείνα των παραδοσιακών μοντέλων.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές βενζίνης και ντίζελ στη Γερμανία έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα-ρεκόρ, προσθέτοντας κόστος τόσο στους καταναλωτές όσο και στην ευρύτερη οικονομία.

Στις ΗΠΑ, εξάλλου, η αγορά έχει γίνει πιο δύσκολη για γερμανικούς ομίλους που δεν διαθέτουν επαρκή παραγωγή στο αμερικανικό έδαφος, με την Porsche και την Audi να επηρεάζονται ιδιαίτερα από την δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Για τη Volkswagen, η σταθεροποίηση της κινεζικής αγοράς θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι premium μάρκες του ομίλου, κυρίως η Porsche και η Audi, δέχονται παράλληλα πιέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς.

Η κυβέρνηση Μερτς απέναντι στην πίεση

Η κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία για την κυβέρνηση Μερτς. Οι περιφερειακές εκλογές της Κυριακής κατέγραψαν σημαντικές απώλειες για τους Χριστιανοδημοκράτες, ενώ το AfD ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας μέσω ενός επενδυτικού ταμείου 500 δισ. ευρώ, κινήτρων για επενδύσεις και μέτρων μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και της φορολογίας.

Ωστόσο, αρκετά από τα μέτρα αυτά χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν. Οι μειώσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων, για παράδειγμα, δεν πρόκειται να ξεκινήσουν πριν από το 2028, την ώρα που οι αυτοκινητοβιομηχανίες προχωρούν ήδη σε περικοπές θέσεων εργασίας και επανεξετάζουν τις επενδύσεις τους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας βγαίνουν στους δρόμους σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα το υψηλό ενεργειακό κόστος, τον κινεζικό ανταγωνισμό, την ακριβή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, τους αμερικανικούς δασμούς και τη συρρίκνωση της παραγωγής.

Διαβάστε ακόμη

ΥΠΕΘΟΟ: Σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας

AI: Η DeepSeek ανατρέπει ξανά τα δεδομένα – Πιέσεις σε OpenAI και Anthropic από την κινεζική τεχνολογία

Alpha Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους ξένους επενδυτές – Στο εξωτερικό το 79% της έκδοσης των 700 εκατ. ευρώ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ