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Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τετάρτης, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, τις «επιθετικές» προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις προβλέψεις των αναλυτών για τα κρίσιμα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει απόψε η Nvidia Corp.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,01%, διευρύνοντας ελαφρά τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX ανέβηκε 0,08% στις 26.285 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,27% στις 8.462 μονάδες. Αντιθέτως, ο FTSE 100 υποχώρησε ανεπαίσθητα κατά 0,07% και τις 10.878 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,31% στις 52.882 μονάδες και ο ΙΒΕΧ 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 20.067 μονάδες αυξημένος κατά 0,05%.

Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, παρά τη στασιμότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Τεχεράνη κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και το μοίρασμα των εσόδων, με τις δύο χώρες να δείχνουν σαφή διάθεση για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοϊας.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά δεν έχει συμφωνήσει και κυρίως δεν βιάζεται, όπως τόνισε και ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ θυμίζουμε ότι πρόσφατα είχε απειλήσει ακόμη και να βομβαρδίσει το Ομάν επειδή διαπραγματευόταν με την Τεχεράνη για τα Στενά.

Υπό τα δεδομένα αυτά οι πετρελαϊκές τιμές επανήλθαν σε ελαφρά ανοδική πορεία μετά το τριήμερο καθοδικό σερί που οδήγησε σε απώλειες άνω του 5%. Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Οκτωβρίου ανέβηκε 0,40% στα 88,93 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI σκαρφάλωσε στα 82,82 δολάρια το βαρέλι.

Η διακύμανση των ενεργειακών τιμών προβληματίζει τους επενδυτές που ανησυχούν για τον αντίκτυπο τους στον πληθωρισμό και άρα τη νομισματική στρατηγική των κεντρικών τραπεζών.

Σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, προειδοποίησε ότι το κόστος δανεισμού θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

«Με το επιτόκιο πολιτικής στο σημερινό επίπεδο, ο πληθωρισμός είναι απίθανο να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα και, επομένως, θα χρειαστεί περαιτέρω σύσφιγξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Σνάμπελ επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την απροσδόκητη ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης, εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικούς ανοδικούς κινδύνους για τις τιμές καταναλωτή.

Οι δηλώσεις της ενισχύουν τις αυξανόμενες προσδοκίες στις αγορές χρήματος ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. Η προοπτική αυτή περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω διεύρυνσης των αποτιμήσεων των ευρωπαϊκών μετοχών ανάπτυξης, παρά τη σημερινή αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών.

Αντιστοίχως, η αμερικανική αγορά και όχι μόνο περιμένει να αντλήσει πληροφορίες για τις προθέσεις της Fed από την ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, την Παρασκευή.

Βαρόμετρο για την κατεύθυνση των αγορών τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν και τα κρίσιμα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου που θα ανακοινώσει απόψε η Nvidia, μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς.

Το επενδυτικό κλίμα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το κατά πόσο τα έσοδα και οι προβλέψεις της Nvidia θα συνεχίσουν να δικαιολογούν τους τεράστιους προϋπολογισμούς κεφαλαιουχικών δαπανών που διαθέτουν οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως.

Ισχυρά αποτελέσματα θεωρούνται κρίσιμα για τη διατήρηση των υψηλών αποτιμήσεων στο ευρωπαϊκό τεχνολογικό οικοσύστημα. Μεγάλοι προμηθευτές της ηπείρου, μεταξύ των οποίων η ASML Holding NV, κατασκευαστές ημιαγωγών όπως οι STMicroelectronics NV και Infineon Technologies AG, καθώς και εταιρείες βιομηχανικού αυτοματισμού, εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη διατήρηση της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός έχασε έδαφος στη συνεδρίαση της Τετάρτης με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να χάνει 0,86% στα 4.654 μονάδες

Στις αγορές συναλλάγματος, τα στοιχεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ που ανέβασαν τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed οδήγησαν σε άνοδο το αμερικανικό νόμισμα. Ο δείκτης δολαρίου ανέβηκε στο 99,15 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1652.

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