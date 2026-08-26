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Ήπια ανοδικές τάσεις καταγράφουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία διατηρούνται κοντά σε υψηλά μίας εβδομάδας. Η απότομη πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου δίνει ανακούφιση, παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται υπό το βάρος των αυστηρών προειδοποιήσεων από τα στελέχη των κεντρικών τραπεζών και της επιφυλακτικότητας εν όψει των καθοριστικών ανακοινώσεων αποτελεσμάτων του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών, Nvidia.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,11%. Ο γερμανικός DAX καταγράφει οριακή άνοδο και ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,4%, ενώ ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου, λόγω της υψηλής στάθμισης των εμπορευμάτων, δέχεται πιέσεις από την υποχώρηση των ενεργειακών μετοχών.

Το πετρέλαιο τύπου Brent έχει υποχωρήσει κατά 2,6% στα 86,32 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τις απώλειες μετά το ισχυρό sell off της τάξεως του 5% από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η υποχώρηση αυτή ακολούθησε δημοσιογραφικές πληροφορίες που επικαλούνται περιφερειακούς διαμεσολαβητές, σύμφωνα με τις οποίες ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια ενδιάμεση συμφωνία εκεχειρίας, η οποία περιλαμβάνει εγγυήσεις για την ανεμπόδιστη εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε επιπλέον από τις επίσημες δηλώσεις του Ιράν και του Ομάν, οι οποίες επιβεβαίωσαν την επανέναρξη των διμερών συνομιλιών για το πλήρες άνοιγμα της ζωτικής θαλάσσιας οδού.

Σε συνέντευξή της στο Bloomberg, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, προειδοποίησε ότι το κόστος δανεισμού θα χρειαστεί να αυξηθεί περαιτέρω για να τιθασευτούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Η ίδια δήλωσε ρητά πως «με το τρέχον βασικό επιτόκιο, είναι αμφίβολο αν ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα, επομένως η περαιτέρω αυστηροποίηση κρίνεται απαραίτητη».

Η Σνάμπελ υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή —σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ευρύτερη οικονομία της Ευρωζώνης— συνεχίζει να τροφοδοτεί σημαντικούς αυξητικούς κινδύνους για τις τιμές καταναλωτή. Οι δηλώσεις της ενισχύουν τις εκτιμήσεις των αγορών για μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο.

Πέρα από τις αντίρροπες δυνάμεις της νομισματικής πολιτικής, η δυναμική των μετοχών παρέμεινε συγκρατημένη, καθώς τα θεσμικά χαρτοφυλάκια προετοιμάζονταν για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου της Nvidia μετά το κλείσιμο των αμερικανικών αγορών. Η τριμηνιαία έκθεση της ηγέτιδας εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί το σημαντικότερο μικροοικονομικό «τεστ» για τις διεθνείς αγορές, με άμεσες επιπτώσεις και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ένα ισχυρό αποτέλεσμα θεωρείται κρίσιμο για τη διατήρηση των αποτιμήσεων στο εγχώριο τεχνολογικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Βασικοί προμηθευτές της ηπείρου —όπως ο κολοσσός εξοπλισμού ημιαγωγών ASML Holding, οι κατασκευαστές STMicroelectronics και Infineon Technologies, καθώς και εταιρείες βιομηχανικού αυτοματισμού— εξαρτώνται άμεσα από τη διατήρηση της παγκόσμιας ζήτησης για υλικό τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την ενίσχυση των παραγγελιών τους.

Παράλληλα, τα επενδυτικά γραφεία διατηρούν αμυντική στάση εν όψει των στοιχείων για τον δείκτη τιμών PCE στις ΗΠΑ, αναζητώντας στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης πριν από τη συνάντηση των κεντρικών τραπεζιτών στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ.

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