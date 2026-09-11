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Ο χαλκός βρίσκεται σε τροχιά για την πρώτη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ καθυστερούν την απόφαση για την επιβολή δασμών στις εισαγωγές του μετάλλου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά την Παρασκευή, μετά τη βουτιά 3,6% στο Λονδίνο την Πέμπτη, όταν οι τιμές υποχώρησαν από τα ιστορικά υψηλά που είχαν αγγίξει νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Η ανατροπή του κλίματος προκλήθηκε από δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τις ανησυχίες ότι η αύξηση των εγχώριων τιμών του χαλκού θα μπορούσε να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής για τη βιομηχανία. Σε εβδομαδιαία βάση, οι τιμές του χαλκού καταγράφουν πτώση 0,6%.

Οι traders χαλκού έχουν διοχετεύσει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους μετάλλου στις ΗΠΑ, προσδοκώντας να επωφεληθούν από μια πιθανή εκτόξευση των εγχώριων τιμών, εφόσον η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην επιβολή δασμού στις εισαγωγές διυλισμένου χαλκού.

Παράλληλα, οι προσδοκίες για ισχυρότερη ζήτηση λόγω της ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων και των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με προβλήματα προσφοράς σε μεγάλα ορυχεία, έχουν ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για το μέταλλο.

«Η πρόσφατη άνοδος φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει τα επίπεδα που μπορούν να δικαιολογηθούν από τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της BMI. «Η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς παραμένει ιδιαίτερα υψηλή».

Ο χαλκός, όπως και άλλα επενδυτικά στοιχεία ενεργητικού, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη δοκιμασία αργότερα σήμερα, με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό καταναλωτή στις ΗΠΑ.

Οποιαδήποτε ένδειξη επιτάχυνσης των πληθωριστικών πιέσεων θα ενίσχυε τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια, εξέλιξη που συνήθως λειτουργεί αρνητικά για μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χαλκός.

Τα συμβόλαια αναφοράς χαλκού στο London Metal Exchange ενισχύθηκαν κατά 0,6% στα 14.321,50 δολάρια ανά τόνο. Η διαφορά μεταξύ της άμεσης τιμής και του τριμήνου διαμορφώθηκε στα 10 δολάρια την Παρασκευή, περιορίζοντας το ανοδικό μοτίβο που είχε καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα.

Το αλουμίνιο και ο ψευδάργυρος σημείωσαν οριακή άνοδο, ενώ ο κασσίτερος υποχώρησε κατά 0,8%.

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