Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην κατάργηση σχεδόν όλων των δασμών που επιβάλλονται στις εισαγωγές προϊόντων από την Ελβετία προχωρά η Κίνα, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Η εξέλιξη δημιουργεί νέες προοπτικές για την έντονα εξαγωγική ελβετική οικονομία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, με τη νέα συμφωνία το 99,8% των σημερινών εξαγωγών της χώρας προς την κινεζική αγορά θα μπορεί να εισέρχεται χωρίς δασμούς. Παράλληλα, προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι για τους Ελβετούς επενδυτές, οι οποίοι θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε δραστηριότητες και επενδυτικές ευκαιρίες στην Κίνα.

Ιδιαίτερα σημαντικά αναμένεται να είναι τα οφέλη για ορισμένους από τους ισχυρότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ελβετίας. Μεταξύ των προϊόντων που θα αποκτήσουν αδασμολόγητη πρόσβαση στην κινεζική αγορά βρίσκονται τα ελβετικά ρολόγια, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα όργανα ακριβείας, τομείς με καθοριστική συμβολή στις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας.

Εμπορικό αντίβαρο στην αβεβαιότητα από τις ΗΠΑ

Για τη Βέρνη, η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων με το Πεκίνο αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος αντιστάθμισης απέναντι στους κινδύνους που εξακολουθούν να συνδέονται με την εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ελβετική κυβέρνηση έχει ήδη καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον περιορισμό των αμερικανικών δασμών στο 15%. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπογραφεί από την αμερικανική πλευρά ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για την τελική μορφή των εμπορικών όρων.

Το προηγούμενο καλοκαίρι, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αρχικά επιβάλει δασμό 39% στα ελβετικά προϊόντα, ποσοστό που ήταν τότε το υψηλότερο μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών. Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ελβετία και σημαντικές πιέσεις στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς ήταν βασικοί κλάδοι της ελβετικής βιομηχανίας, όπως η ωρολογοποιία, τα μηχανήματα και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μεγαλύτερη πρόσβαση στην κινεζική αγορά ενισχύει τη δυνατότητα της Ελβετίας να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις εμπορικές της σχέσεις.

Στα 34 δισ. φράγκα το διμερές εμπόριο

Η Κίνα βρίσκεται ήδη μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Ελβετίας. Συγκεκριμένα, αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας, πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ Ελβετίας και Κίνας έφτασαν την περασμένη χρονιά περίπου τα 34 δισ. ελβετικά φράγκα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 43 δισ. δολάρια. Το μέγεθος των συναλλαγών καταδεικνύει τη βαρύτητα που έχει αποκτήσει η κινεζική αγορά για τις ελβετικές επιχειρήσεις.

Η αναθεωρημένη συμφωνία αποτελεί το αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων για την επικαιροποίηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που βρίσκεται σε ισχύ από το 2014. Το προηγούμενο καθεστώς είχε δημιουργήσει μια αισθητή ασυμμετρία ως προς την αδασμολόγητη πρόσβαση των προϊόντων των δύο χωρών.

Ειδικότερα, η αρχική συμφωνία προέβλεπε απαλλαγή από δασμούς για σχεδόν το σύνολο των κινεζικών εξαγωγών προς την Ελβετία, την ώρα που αντίστοιχη μεταχείριση απολάμβανε περίπου το ήμισυ των ελβετικών εξαγωγών προς την Κίνα. Με τη διεύρυνση της αδασμολόγητης πρόσβασης στο 99,8% των σημερινών ελβετικών εξαγωγών, η συγκεκριμένη ανισορροπία περιορίζεται πλέον ουσιαστικά.

Εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Η νέα συμφωνία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους δασμούς και στην πρόσβαση των προϊόντων στις δύο αγορές. Το αναθεωρημένο κείμενο ενσωματώνει αυστηρότερες προβλέψεις που σχετίζονται με τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμπερίληψη αναφοράς στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με τη Βέρνη, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Κίνα αποδέχεται μια τέτοια αναφορά στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας.

Η πολιτική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επισφραγίστηκε με τη χειραψία του Κινέζου υπουργού Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο και του Ελβετού προέδρου Γκι Παρμελέν, σηματοδοτώντας τη συμφωνία των δύο πλευρών πάνω στο αναθεωρημένο πλαίσιο των εμπορικών τους σχέσεων.

Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους. Στη συνέχεια θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης στις δύο χώρες, προτού οι νέες ρυθμίσεις τεθούν σε εφαρμογή.

Διαβάστε ακόμη

Αποτελέσματα Nvidia: Το στοίχημα των «ταύρων» της AI – Πού ποντάρουν οι traders

ΕΚΤ: Σήμα Σνάμπελ για νέες αυξήσεις επιτοκίων – Στο 2,5% «βλέπουν» οι αγορές το επιτόκιο καταθέσεων

Hyundai: Η μεγαλύτερη «επίθεση» μοντέλων στην ιστορία της – Πάνω από 100 νέα αυτοκίνητα και στροφή στα υβριδικά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ