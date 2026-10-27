Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περαιτέρω υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η νέα διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Ιράν ενισχύει τις προσδοκίες ότι μπορεί να αποτραπεί μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένοι, με τις αγορές να προετοιμάζονται για μια εβδομάδα κρίσιμων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 115,20 δολάρια το βαρέλι, έχοντας χάσει σχεδόν 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται κοντά στα 101,20 δολάρια.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στην Τεχεράνη, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Η εξέλιξη προσφέρει μια περιορισμένη ανάσα στις ενεργειακές αγορές, καθώς δημιουργεί περιθώρια διπλωματικής διαχείρισης της κρίσης. Δεν αναιρεί, ωστόσο, τον κίνδυνο νέων συγκρούσεων, ούτε διασφαλίζει την απρόσκοπτη διακίνηση πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Στο τραπέζι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Κεντρικό αντικείμενο των συνομιλιών είναι η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τις συζητήσεις της Δευτέρας, η ιρανική πλευρά ενημέρωσε τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν ότι εμφανίζεται διατεθειμένη να επιδείξει ευελιξία απέναντι σε πρόταση για το άνοιγμα των Στενών, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών περιορισμών εντός επτά ημερών.

Η πρόταση συνδέεται με τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι αμερικανικές δυνάμεις στα ιρανικά λιμάνια, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις εξαγωγές αργού της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν υποστήριξη στη διέλευση δεξαμενόπλοιων άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Περσικού Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρά τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση, οι συνολικές ροές αργού από την περιοχή έχουν ανακάμψει περίπου στα προπολεμικά επίπεδα. Ωστόσο, το κόστος μεταφοράς παραμένει υψηλό, καθώς οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα εξακολουθούν να επηρεάζουν τις ασφαλιστικές καλύψεις και τις εμπορικές αποφάσεις.

Ο Σολ Κάβονικ, ανώτερος αναλυτής ενέργειας της MST Marquee, επισημαίνει ότι η αγορά επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποκατάσταση της προσφοράς και στις ενδείξεις ότι οι διπλωματικοί δίαυλοι με το Ιράν παραμένουν ανοιχτοί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν έντονα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ανάλογα με το εάν η σύγκρουση θα αποκλιμακωθεί ή θα εισέλθει σε νέα φάση.

Συνάντηση Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν στη Μόσχα

Στη διπλωματική κινητικότητα προστίθεται και η συνάντηση που αναμένεται να έχει την Τρίτη ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Οι δύο ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν στο περιθώριο ενεργειακής συνόδου στη Μόσχα, όπου ο Πούτιν αναμένεται επίσης να έχει επαφές με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Η Ρωσία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της πολύμηνης σύγκρουσης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις συνομιλίες.

Η συμμετοχή του Κατάρ προσθέτει ακόμη μία ενεργειακή διάσταση στις επαφές, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Οι Χούθι και η Χεζμπολάχ συντηρούν τον κίνδυνο ανάφλεξης

Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι εξελίξεις στο στρατιωτικό πεδίο εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Σύμφωνα με το Reuters, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο προετοιμάζεται για ενδεχόμενο νέου πολέμου, έχοντας λάβει χρηματοδότηση από το Ιράν.

Παράλληλα, η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το νότιο τμήμα του βασιλείου, καθώς και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο τις ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική πλευρά, τα όπλα εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Οι επιθέσεις αυτές υπενθυμίζουν ότι η σύγκρουση έχει αποκτήσει ευρύτερη περιφερειακή διάσταση, με πιθανές συνέπειες για τις ενεργειακές υποδομές και τις διεθνείς μεταφορές.

Το Brent έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 90% από τις αρχές του 2026, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και επέκτεινε τις συγκρούσεις στην Υεμένη, με επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Οι ισραηλινές εκλογές και οι απειλές Τραμπ

Οι αγορές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στις εκλογές της Τρίτης στο Ισραήλ, καθώς το αποτέλεσμά τους θα μπορούσε να επηρεάσει τη στρατηγική της χώρας απέναντι στο Ιράν.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δεσμευτεί για την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης, έχοντας την πολιτική υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο βασικός αντίπαλός του, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, υποστηρίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να σταματήσει, αλλά θεωρεί πως η ανατροπή του καθεστώτος δεν αποτελεί ρεαλιστικά επιτεύξιμο στόχο.

Η διαφοροποίηση αυτή αποκτά σημασία για την επόμενη ημέρα, καθώς μια αλλαγή στην ισραηλινή ηγεσία θα μπορούσε να επηρεάσει τους υπολογισμούς για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης.

Εξίσου σημαντικές θεωρούνται οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα μπορούσαν να επαναληφθούν μετά την εκλογική αναμέτρηση.

Μιλώντας το Σαββατοκύριακο στο Fox News, δήλωσε ότι πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα επιδιώξει συμφωνία με την Τεχεράνη ή εάν θα επιλέξει να «τελειώσει την υπόθεση».

Η προοπτική νέων πληγμάτων μετά τις εκλογές συντηρεί την αβεβαιότητα, παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί στις εξαγωγικές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Το Brent υποχωρεί, αλλά η αγορά εξακολουθεί να ανησυχεί

Η υποχώρηση των διεθνών τιμών δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αποκλιμάκωση σε όλους τους δείκτες της πετρελαϊκής αγοράς.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη διαφορά τιμής μεταξύ των δύο πλησιέστερων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, το λεγόμενο prompt spread.

Η συγκεκριμένη διαφορά παραμένει σε έντονη κατάσταση backwardation, δηλαδή τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης διαπραγματεύονται ακριβότερα από εκείνα μεταγενέστερης παράδοσης.

Η κατάσταση αυτή θεωρείται συνήθως ένδειξη ισχυρής ζήτησης για άμεσα διαθέσιμο πετρέλαιο ή περιορισμένης προσφοράς στην τρέχουσα αγορά.

Τη Δευτέρα, η διαφορά πλησίασε τα 5 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 3,69 δολαρίων μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα.

Ο Ρόμπερτ Γιάουγκερ, επικεφαλής του τμήματος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ενέργειας της Mizuho Securities USA, χαρακτήρισε παράδοξη τη συνεχιζόμενη διεύρυνση της διαφοράς.

Όπως σημείωσε, οι πιθανότητες αμερικανικής επίθεσης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου φαίνονται περιορισμένες, ενώ το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης θεωρείται μεγαλύτερο μετά την ψηφοφορία.

Παρά ταύτα, η διαφορά ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συνεχίζει να αυξάνεται, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά σημαντική στενότητα στην άμεση προσφορά.

Ο Γιάουγκερ επισήμανε επίσης ότι στο τέλος της εβδομάδας λήγει το συμβόλαιο παράδοσης Δεκεμβρίου, παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των επενδυτών.

Στο επίκεντρο και η απόφαση της Fed

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές αναμένουν και την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική την Τετάρτη.

Η Fed προχώρησε τον προηγούμενο μήνα στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό.

Ωστόσο, στις τοποθετήσεις τους πριν από τη νέα συνεδρίαση, αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έδωσαν το στίγμα ότι δεν βιάζονται να προχωρήσουν σε νέα αύξηση, παρά την άνοδο του ενεργειακού κόστους και ιδιαίτερα των τιμών του ντίζελ.

Η πορεία του πετρελαίου αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή για τις αποφάσεις της Fed, καθώς μια νέα εκτίναξη των τιμών θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να περιπλέξει τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

Για την ώρα, η διπλωματική κινητικότητα στην Τεχεράνη και η ανάκαμψη των εξαγωγών προσφέρουν περιθώρια υποχώρησης των τιμών. Ωστόσο, η αβεβαιότητα γύρω από τις εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στην περιοχή και η πιθανότητα νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης διατηρούν την αγορά πετρελαίου σε ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις επόμενες ημέρες είναι εάν οι διπλωματικές επαφές θα οδηγήσουν σε μια ουσιαστική συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ ή εάν η πρόσκαιρη αποκλιμάκωση θα αποδειχθεί απλώς ένα διάλειμμα πριν από έναν νέο γύρο έντασης.