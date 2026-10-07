Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, με τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες των καταναλωτών να σκαρφαλώνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τρεισήμισι ετών, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης.

Η Έρευνα Προσδοκιών των Καταναλωτών (Survey of Consumer Expectations) έδειξε ότι η διάμεση εκτίμηση για τον πληθωρισμό κατά τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκε στο 3,9%, κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023, όταν η αντίστοιχη πρόβλεψη είχε διαμορφωθεί στο 4,1%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις εκτιμήσεις για τις δαπάνες των νοικοκυριών. Οι καταναλωτές αναμένουν ότι η αύξηση των οικιακών δαπανών θα φτάσει το 5,5%, επίσης κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε μηνιαία βάση και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023.

Το δίλημμα της Fed για τα επιτόκια

Τα νέα στοιχεία έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αξιωματούχοι της Federal Reserve επιχειρούν να καθορίσουν την κατάλληλη πορεία της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Οι αγορές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια στη συνεδρίασή της αργότερα μέσα στον Οκτώβριο.

Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, με βάση τον προτιμώμενο δείκτη της Fed, διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις προβλέψεις, γεγονός που έχει περιορίσει μέρος των πιέσεων για άμεση παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετά κορυφαία στελέχη της Fed, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York, Τζον Γουίλιαμς, έχουν επισημάνει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να κινηθούν χωρίς βιασύνη στην αξιολόγηση του κατάλληλου επιπέδου των επιτοκίων.

Πιο συγκρατημένες οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες

Η εικόνα εμφανίζεται περισσότερο σταθερή όσο απομακρύνεται ο χρονικός ορίζοντας. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε βάθος τριετίας αυξήθηκαν οριακά κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 3,3%, ενώ οι προβλέψεις για την επόμενη πενταετία παρέμειναν αμετάβλητες στο 3%.

Οι δείκτες που προέρχονται από τις αγορές, ωστόσο, στέλνουν ένα λιγότερο καθησυχαστικό μήνυμα.

Ένας από τους δείκτες της αγοράς ομολόγων που παρακολουθούνται στενά, το λεγόμενο breakeven inflation rate, τοποθετεί τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην πενταετία περίπου στο 2,35%, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο του έτους.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν εκτιναχθεί τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τις αρχές του αιώνα.

Οι αξιωματούχοι της Fed παρακολουθούν ιδιαίτερα στενά τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς θεωρούν ότι αποτελούν βασικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την πραγματική εξέλιξη των τιμών.

Οι αγορές βλέπουν υψηλότερα επιτόκια σε βάθος χρόνου

Παρότι οι επενδυτές περιμένουν ότι η Fed θα παραμείνει σε στάση αναμονής στην επόμενη συνεδρίασή της, η εικόνα αλλάζει σημαντικά για τα επόμενα χρόνια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα επιτόκια των ομοσπονδιακών κεφαλαίων (Fed funds futures) προεξοφλούν επιτόκιο περίπου 5,58% σε ορίζοντα πενταετίας.

Σήμερα, το βασικό επιτόκιο της Fed βρίσκεται σε εύρος 3,75%-4%, γεγονός που δείχνει ότι οι αγορές προετοιμάζονται για μια σημαντικά πιο αυστηρή νομισματική πολιτική σε βάθος χρόνου, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν επίμονες.