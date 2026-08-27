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Σε κλοιό πλειστηριασμών εξακολουθεί να βρίσκεται ο όμιλος «Ολύμπιον» που με αφετηρία την Πάτρα έχει αναπτύξει ιδιωτικές μονάδες υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μάλιστα, μετά το Ολύμπιον Ιωαννίνων και το Ολύμπιον Θεσσαλίας στο στόχαστρο των σφυριών έχουν τεθεί και οι εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας «Ολύμπιον Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Πατρών».

Το Ολύμπιον Ιωαννίνων και το… μυστήριο με την τιμή

Πρώτη χρονικά είναι η διαδικασία για το «Ολύμπιον Ιωαννίνων Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας», η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας κάθε πλειστηριασμού είναι ενδεχόμενο να υπάρξει αναστολή ή και ματαίωσή του, ως αποτέλεσμα άσκησης ένδικων μέσων.

Η περιπέτεια για το μεγαλύτερο ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης στην Ήπειρο και την Βορειοδυτική Ελλάδα, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023, όταν έχει προγραμματιστεί ο πρώτος πλειστηριασμός με τιμή πρώτης προσφοράς 4,3 εκατ. ευρώ, αλλά ανεστάλη.

Στη συνέχεια όμως ορίστηκε νέος για τον Νοέμβριο του 2024 με τιμή πρώτης προσφοράς που με βάση νεότερη έκθεση εκτίμησης ανερχόταν σε 4.422.679 ευρώ. Σε εκείνη τη φάση ο πλειστηριασμός έγινε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ακολούθησε ο επόμενος στις 15 Ιανουαρίου 2025 με την ίδια τιμή εκκίνησης. Και πάλι όμως ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Το ίδιο συνέβη και στις 12 Μαρτίου 2025, παρότι η τιμή εκκίνησης είχε υποχωρήσει κατά 20% στα 3.538.143 ευρώ.

Τώρα το «Ολύμπιον Ιωαννίνων» έχει επανέλθει στην πλατφόρμα πλειστηριασμών, για τις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά με τιμή που αποτελεί…μυστήριο. Και τούτο καθώς στη σχετική σελίδα αναφέρεται (πιθανόν εκ λάθους) ως τιμή το ποσό των 5.800.000 ευρώ, ενώ τόσο στο έγγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, όσο και στην έκθεση εκτίμησης (του Δεκεμβρίου 2025) η τιμή είναι στα 2.786.000 ευρώ.

Πού βρίσκεται και τι περιλαμβάνει

Το Κέντρο Αποκατάστασης απέχει 8 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων, σε εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχή πλησίον της Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου (πρώην Πανεπιστημιουπόλεως, κεντρική οδική αρτηρία η οποία συνδέει την πόλη των Ιωαννίνων με το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κ.α.) και σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. από την είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Περιγράφεται ως μια υπερσύγχρονη δομή αποθεραπείας και αποκατάστασης, και ως το πρώτο και μοναδικό ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης σε όλη την Ήπειρο και την Βορειοδυτική Ελλάδα.

Είναι κατασκευασμένο σε ιδιόκτητο χώρο και παρέχει ιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών αποκατάστασης σε νευρολογικά, ορθοπεδικά, ρευματολογικά και καρδιοαναπνευστικά περιστατικά αλλά και σε ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και παθήσεις πολυοργανικής ανεπάρκειας.

Διαθέτει 40 δωμάτια με 99 κλίνες, τα οποία είναι άρτια εξοπλισμένα (τηλεόραση, υποδοχή σύνδεσης προσωπικού υπολογιστή και ασύρματο internet, ηλεκτρικές τηλεχειριζόμενες κλίνες προσωπικής αυτονομίας, ατομικό τηλέφωνο, αυτόνομο κλιματισμό ψύξης και θέρμανσης κ.α.), καθώς και ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου.

Στον πλειστηριασμό αναμένεται να βγει, ένα αγροτεμάχιο, 13.661,37 τ.μ., μαζί με τα κτίσματα που βρίσκεται στη θέση «Κασιμις» της Δημοτικής Κοινότητας Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών, εκτός σχεδίου πόλεως, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ολύμπιον Ηπείρου-Γενική Κλινική Ιωαννίνων Α.Ε.».

Επί του αγροτεμαχίου έχει κατασκευαστεί κτήριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και δύο επιπλέον ορόφους, το οποίο, λειτουργεί ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Το κτήριο περιλαμβάνει δύο πτέρυγες που εφάπτονται μεταξύ τους σε ορθή γωνία, σχηματίζοντας κάτοψη σχήματος «Ζ».

Όσον αφορά την επιφάνεια των επιπέδων ανέρχονται σε 2.230 τ.μ. για το ισόγειο και 2.230 τ.μ. για το υπόγειο, σε 2.200 τ.μ για τον Α’ όροφο, ενώ ο Β’ όροφος, ο οποίος εκτείνεται μόνο στη μία πτέρυγα του κτηρίου και διαθέτει μεγάλο ημιϋπαίθριο χώρο έχει επιφάνεια 765 τ.μ.

«Ολύμπιον Πατρών»

Για τις 25 Νοεμβρίου, -εκτός εάν υπάρξει αναστολή-, έχει προγραμματιστεί ομάδα πλειστηριασμών και για την κεντρική μονάδα των Πατρών. Εκείνη, δηλαδή, από όπου ξεκίνησε η ανάπτυξη του ομίλου.

Οι 9 πλειστηριασμοί στρέφονται σε βάρος της «Ολύμπιον Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Πατρών Α.Ε.» που εδρεύει στην Πάτρα, επί των οδών Βόλου και Μειλίχου.

Η εκτέλεση αφορά, καταρχάς, οριζόντιες ιδιοκτησίες που αποτελούν την Γενική Κλινική (1ο υπόγειο, 2 υπόγειο, ισόγειο, πρώτος όροφος, δεύτερος όροφος, τρίτος όροφος, τέταρτος όροφος), η οποία έχει κτιστεί επί αγροτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 21.009 τ.μ. στη θέση «Ποταμιά ή Γλυκόριζο» της περιοχής Κάτω Συχαινά της πόλης των Πατρών και έχει πρόσωπο στη συμβολή των οδών Βόλου και Μειλίχου.

Συγκεκριμένα:

Α1. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία Πρώτου Υπογείου, εμβαδού 2.626,13 τ.μ. που περιλαμβάνει διάφορους κύριους και βοηθητικούς χώρους της Γενικής Κλινικής. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 485.000 ευρώ.

Α2. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία Δεύτερου Υπογείου, εμβαδού 105,05 τ.μ. που περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους της Γενικής Κλινικής. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 13.000 ευρώ.

Α3. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία-τμήμα του Ισογείου, εμβαδού 3.676,58 τ.μ. που περιλαμβάνει διάφορους κύριους χώρους της Γενικής Κλινικής. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 2.221.000 ευρώ.

Α4. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία Πρώτου Ορόφου εμβαδού 2.333,24 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1.410.000 ευρώ.

Α5. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία Δευτέρου Ορόφου, εμβαδού 2.197,54 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1.327.500 ευρώ.

Α6. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία Τρίτου Ορόφου, εμβαδού 2.197,54 τ.μ. τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1.327.500 ευρώ.

Α7. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία Τετάρτου Ορόφου, εμβαδού 1.872,44 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1.131.000 ευρώ.

Οι όροφοι περιλαμβάνουν κύριους χώρους της Γενική Κλινικής.

Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς λόγω της ενιαίας λειτουργικής τους ενότητας ανέρχεται σε 7.915.000 ευρώ.

Β. Γήπεδο μετά των επ’ αυτού δύο ανεξαρτήτων κτηρίων, το οποίο έχει προκύψει μετά την άτυπη πολεοδομική συνένωση έξι όμορων γηπέδων συνολικής επιφάνειας 13.448,98 τ. μ. Σε αυτό λειτουργεί το κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης με την επωνυμία «Ολύμπιο Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Πατρών» και βρίσκεται επί της οδού Μειλίχου, Θέση «Ποτάμια ή Γεφύρι Μεντζέλου» Κάτω Συχαινών, του Δήμου Πατρέων.

Λόγω της φυσικής συνένωσης των επί μέρους τμημάτων και της ενιαίας λειτουργικής τους ενότητας, η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 5.175.000 ευρώ.

Γ. Γήπεδο εμβαδού 792 τ.μ. επί της οδού Γρεβενών, στη θέση Ανθούπολη-Καβουκάκι της Πάτρας με τιμή πρώτης προσφοράς 16.500 ευρώ.

Έτσι η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 13,1 εκατ. ευρώ.

Η ιστορία και οι μονάδες

Ο Όμιλος Ολύμπιον διαθέτει δυναμική παρουσία στο χώρο της υγείας από το 2003.

Η αρχή έγινε από την Πάτρα, όπου δημιουργήθηκε το αντίστοιχο κέντρο, ενώ ακολούθησε η Γενική Κλινική Ολύμπιον, επίσης στην Πάτρα.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν το Κ.Α.Α. Ολύμπιον Ιωαννίνων, το Ολύμπιον Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, το Ολύμπιον Χανίων και το Ολύμπιον Ηρακλείου. Παράλληλα, άνοιξαν και οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης σε Πάτρα, Αμαλιάδα, Χανιά και Ναύπακτο, αντίστοιχα.

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