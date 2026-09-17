Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Μάικλ Μπέρι, ο επενδυτής που έγινε γνωστός από το «The Big Short» για το στοίχημά του εναντίον της αγοράς ακινήτων πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, προειδοποιεί πλέον για τις κοινωνικές επιπτώσεις της εκρηκτικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Substack και στο X, ο Μπέρι υποστήριξε ότι η φούσκα της AI οδηγεί σε μια τεράστια μεταφορά πλούτου προς μια μικρή ομάδα εταιρειών και επενδυτών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται «δικαιολογημένα αγανακτισμένος» για τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν ακραία συγκέντρωση πλούτου, ενώ μεγάλο μέρος της κοινωνίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής.

I am righteously indignant over the wealth transfer to the very few that these bubbles create. The whole system is about creating bubbles so the grift can happen, both inside companies, transferring wealth to their employees at obscene rates, and in politics, as we see all over. — Cassandra Unchained (@michaeljburry) September 16, 2026

Οι προειδοποιήσεις για τη χρηματοδότηση της AI

Ο Μπέρι έκανε λόγο για «κυκλική χρηματοδότηση» μεταξύ τεχνολογικών εταιρειών, καθώς και για πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, ενισχύουν τεχνητά την αξία ορισμένων επιχειρήσεων.

Κατά τον ίδιο, το σύστημα ευνοεί μια σειρά από διαδοχικές φούσκες, επιτρέποντας σε λίγους παίκτες να αποκομίζουν τεράστια οφέλη.

Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη έχει διοχετεύσει τεράστια κεφάλαια σε έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών, στις υποδομές cloud, στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και στα data centers.

Οι εταιρείες ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση ισχυρών chips, υπολογιστικής ισχύος και πρόσβασης σε ενεργειακούς πόρους, ενώ οι επενδυτές έχουν οδηγήσει σε υψηλότερες αποτιμήσεις όσες επιχειρήσεις θεωρούνται κεντρικές στην ανάπτυξη της AI, σύμφωνα με το Business Insider.

Η Nvidia, κορυφαίος προμηθευτής chips για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, έχει αυξήσει θεαματικά την κεφαλαιοποίησή της από την εμφάνιση του ChatGPT, καθώς η αγορά στοιχηματίζει στη συνέχιση της ανάπτυξης του κλάδου.

Ο Μπέρι υποστήριξε ότι, ενώ η ανθρώπινη αντιπαλότητα και οι κοινωνικές ανισότητες δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, η τεχνολογία μπορεί να ενισχύει αρνητικές τάσεις αντί να οδηγεί την κοινωνία σε βελτίωση.

«Θα έπρεπε να γινόμαστε καλύτεροι. Αντί γι’ αυτό, η τεχνολογία επιτρέπει χειρότερα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι νεότερες γενιές εμφανίζουν αυξανόμενη απογοήτευση απέναντι στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως μια νέα μορφή υπαρξιακής απαισιοδοξίας.

Η κούρσα των εταιρειών AI

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει έναν έντονο ανταγωνισμό για εξειδικευμένο προσωπικό. Οι εταιρείες του κλάδου προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές για μηχανικούς και ερευνητές, καθώς η ζήτηση για ταλέντο παραμένει αυξημένη.

Ταυτόχρονα, οι μεγάλες εταιρείες AI επενδύουν τεράστια ποσά σε υποδομές. Η κατασκευή data centers, η προμήθεια προηγμένων chips και η ανάπτυξη νέων μοντέλων απαιτούν κεφάλαια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπέρι έχει εκφράσει την άποψη ότι μια επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης της AI θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος ορισμένων εταιρειών, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό και δίνοντας χρόνο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη θέση τους.

Οι επιφυλάξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζονται μόνο στις αποτιμήσεις. Ορισμένοι παράγοντες του κλάδου έχουν προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας, ενώ άλλοι θεωρούν ότι οι σχετικές ανησυχίες χρησιμοποιούνται και ως εργαλείο προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ο Μπέρι υποστηρίζει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν περισσότερο τις πραγματικές κινήσεις των εταιρειών AI και λιγότερο τις δημόσιες δηλώσεις τους, προκειμένου να κατανοήσουν τις πραγματικές προθέσεις τους.

Διαβάστε ακόμη

Αλλαγή μοντέλου για την ακτοπλοΐα λόγω της ενεργειακής κρίσης – Το δύσκολο στοίχημα του χειμώνα

Εποχικό επίδομα 2026: Οι εργαζόμενοι που μπορούν να λάβουν την ενίσχυση και πώς κάνουν αίτηση

Πετρέλαιο στα ύψη και φυσικό αέριο σε άνοδο: Η Ευρώπη εξετάζει νέα μέτρα ενεργειακής στήριξης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ