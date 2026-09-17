Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, ο Τζέικομπ Κόξον ήταν ένας ακόμη ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης στη Silicon Valley, χωρίς ιδιαίτερη δημόσια παρουσία. Η παραίτησή του όμως από την Anthropic και η δημόσια προειδοποίησή του ότι οι εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα AI «ρισκάρουν με τις ζωές μας» τον μετέτρεψαν ξαφνικά σε πρόσωπο-σύμβολο της παγκόσμιας συζήτησης για τους κινδύνους της τεχνολογίας.

Η παρέμβασή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες ανησυχίες για το πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα μοντέλα τους και αν οι μηχανισμοί ελέγχου μπορούν να συμβαδίσουν με την πρόοδο.

Από το Κέιμπριτζ στη Silicon Valley

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο 27χρονος Βρετανός είχε μια διαδρομή που δεν προμήνυε ότι θα βρισκόταν στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας διαμάχης. Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, είχε διακριθεί σε διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς και είχε συμμετάσχει στην ομάδα της Βρετανίας στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, όπου κέρδισε ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο.

Στα φοιτητικά του χρόνια άρχισε να ενδιαφέρεται έντονα για την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του AlphaGo της Google DeepMind, του συστήματος που κατάφερε να νικήσει κορυφαίο παίκτη του παιχνιδιού Go, αποδεικνύοντας ότι οι μηχανές μπορούσαν να ανταποκριθούν σε προβλήματα που μέχρι τότε θεωρούνταν συνδεδεμένα με την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Αργότερα πέρασε από τον χώρο των εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα και μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη ενεργειακών τιμών, πριν στραφεί οριστικά στην AI.

Το 2023 εντάχθηκε στην OpenAI, λίγο μετά την εκρηκτική επιτυχία του ChatGPT, και εργάστηκε σε έναν από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης μοντέλων: την προεκπαίδευση, δηλαδή τη διαδικασία κατά την οποία τα συστήματα τροφοδοτούνται με τεράστιες ποσότητες δεδομένων.

Η παραίτηση που προκάλεσε παγκόσμια αντίδραση

Η απόφαση του Κόξον να αποχωρήσει από την Anthropic δεν ήταν μια εσωτερική διαφωνία που παρέμεινε κλειστή. Με μια σειρά αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξε ότι κορυφαίοι ερευνητές στον χώρο πιστεύουν πραγματικά πως τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες.

«Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στοιχηματίζουν με τις ζωές μας», ήταν το μήνυμα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Οι δηλώσεις του ενισχύθηκαν γρήγορα από άλλους ερευνητές ασφάλειας της AI, ενώ κορυφαία στελέχη του κλάδου πήραν θέση. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε ότι συμφωνεί περισσότερο παρά διαφωνεί με τον Κόξον, ενώ ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τάχθηκε υπέρ της ανάγκης να υπάρξει πιο προσεκτικός ρυθμός ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων.

Ακόμη και ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της xAI, έγραψε ότι ο Αμοντέι «έχει δίκιο» όταν ζήτησε επιβράδυνση.

«Επιταχυντές» εναντίον «καταστροφολόγων»

Η δημόσια παρέμβαση του Κόξον αναζωπύρωσε τη μεγάλη διαμάχη στο εσωτερικό της τεχνολογικής κοινότητας.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της AI πρέπει να συνεχιστεί με ταχύτητα, καθώς τα οφέλη της τεχνολογίας είναι τεράστια και οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν με καλύτερα εργαλεία και ευρύτερη πρόσβαση.

Από την άλλη βρίσκονται οι ερευνητές ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι ζητούν επιβράδυνση πριν τα συστήματα αποκτήσουν δυνατότητες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τον ανθρώπινο έλεγχο.

Στον χώρο της AI οι πιο απαισιόδοξοι για την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν αποκτήσει το προσωνύμιο «doomers», δηλαδή όσοι θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος ακραίων συνεπειών αν η ανάπτυξη συνεχιστεί χωρίς αυστηρά όρια.

Από την ανησυχία στην πολιτική αντιπαράθεση

Η υπόθεση Κόξον ξεπέρασε γρήγορα τα όρια της Silicon Valley και έφτασε στην πολιτική σκηνή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων, χαρακτηρίζοντας τις ανησυχίες υπερβολικές και υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να περιοριστεί μέσω αυστηρών κανόνων.

Αντίθετα, αρκετοί νομοθέτες στις ΗΠΑ εξετάζουν μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων, ενώ στην Ευρώπη και την Κίνα η συζήτηση για την ασφάλεια της AI αποκτά επίσης μεγαλύτερη σημασία.

Ο Κόξον υποστηρίζει ότι απαιτείται διεθνής συντονισμός, παρόμοιος με τις συμφωνίες ελέγχου των πυρηνικών όπλων, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να παρέμβουν αν η τεχνολογία εξελιχθεί πέρα από τα ασφαλή όρια.

Ο άνθρωπος πίσω από τη μεγαλύτερη συζήτηση για την AI

Παρά τη δημοσιότητα που απέκτησε, ο ίδιος απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του «πληροφοριοδότη» (whistleblower), λέγοντας ότι δεν αποκάλυψε εταιρικά μυστικά αλλά δημοσιοποίησε ανησυχίες που ήδη συζητούνται μεταξύ των ερευνητών.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την παραίτησή του, ένας ερευνητής με ελάχιστη δημόσια παρουσία βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεοπτικών δικτύων, πολιτικών συζητήσεων και μιας παγκόσμιας αντιπαράθεσης για το μέλλον της τεχνολογίας.

Όπως είπε ένας πρώην συνάδελφός του, «πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις εταιρείες θα μπορούσαν να είχαν κάνει αυτό που έκανε εκείνος. Αυτός ήταν που το έκανε».

Διαβάστε ακόμη

Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία €11 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης – Πώς θα εισπραχθούν (pic)

Κληρονομιές: Ποιος κρατά το σπίτι, ποιος αποζημιώνεται και τι γίνεται με τα χρέη

Αγρότες: Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ – Ποιοι δικαιούνται τη νέα φορολογική ελάφρυνση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ