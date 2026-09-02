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Διεύρυναν περαιτέρω τις απώλειες τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ομολόγων άσκησε νέες πιέσεις στις αποτιμήσεις, ενώ η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για την πορεία του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,24% στις 645,91 μονάδες που συνιστά χαμηλό ενός μήνα, με το λιανεμπόριο και τις αυτοκινητοβιομηχανίες να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,50% στις 25.839 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,26% στις 8.280 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο άγγιξε επίσης χαμηλό ενός μήνα στις 10.756 μονάδες, με κάμψη 0,30%.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 0,24% και τις 51.792 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.779 μονάδες μειωμένος κατά 0,23%.

Οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν νέα πλήγματα, στη σοβαρότερη κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών εδώ και εβδομάδες.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent έκανε νέο άλμα 1,08% στα 95,67 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έφτασε τα 90,84 δολάρια. Η πορεία αυτή αναζωπυρώνει τους φόβους για τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό, που ήδη έχει ενισχυθεί πάνω από το όριο ασφαλείας του 2% που θέτει η ΕΚΤ.

Σημειωτέον πως, αν και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Αύγουστο έδειξαν μικρή αποκλιμάκωση του δομικού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,4%, η συνολική άνοδος του πληθωρισμού στο 3,3% λόγω της ενέργειας διατηρεί την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξετάσει νέα αυστηροποίηση στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Η Ευρώπη θεωρείται, εξάλλου, ιδιαίτερα ευάλωτη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, λόγω της εξάρτησής της από τις ενεργειακές εισαγωγές. Αν και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου ανακοίνωσης οικονομικών μεγεθών αποτέλεσαν στήριγμα για τους επενδυτές και περιόρισαν μέρος των απωλειών του Stoxx 600, καθώς δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται καλύτερα από το αναμενόμενο στις πιέσεις.

«Παραμένουμε θετικοί για τις μετοχές της Ευρωζώνης, παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις από τις τιμές ενέργειας, τις αποδόσεις των ομολόγων και το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ», ανέφερε σε σημείωμά του ο Μαρκ Χέφελε, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management.

«Η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, τα ισχυρότερα κέρδη και οι λογικές αποτιμήσεις στηρίζουν περαιτέρω ανοδικές κινήσεις», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένουν, πάντως, και τα αυξημένα επίπεδα δημόσιου χρέους σε οικονομίες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Βρετανία, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τα δημοσιονομικά τους.

Οι φόβοι αυτοί έχουν πυροδοτήσει ένα νέο sell-off στους κρατικούς τίτλους, ωθώντας στα ύψη τις αποδόσεις. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011.

Καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, μειώνεται η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν μετοχές αντί για ασφαλέστερους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Με τις αποδόσεις των ομολόγων να προσφέρουν πλέον ελκυστικές και πιο προβλέψιμες αποδόσεις, μέρος των κεφαλαίων μετακινείται από τις μετοχές προς τα ομόλογα.

Η πίεση αυτή πλήττει περισσότερο τους κλάδους με υψηλή ευαισθησία στα επιτόκια, όπως η τεχνολογία, η πράσινη ενέργεια και τα ακίνητα. Έτσι, και στη σημερινή συνεδρίαση οι κυκλικές μετοχές υψηλού ρίσκου, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι τεχνολογικές εταιρείες δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Στην αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός ανέκαμψε από το χαμηλό ενός μήνα που κατέγραψε την Τετάρτη. Η τιμή spot ανέβηκε περίπου 1% στα 4.370 δολάρια την ουγγιά και η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά πρόσθεσε 0,56% στα 4.420 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα σταθεροποιήθηκε μετά το άλμα σε υψηλά δύο εβδομάδων, με τον δείκτη δολαρίου να υποχωρεί ελαφρά στο 99,54 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1591.

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