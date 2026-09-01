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Σχεδόν αμετάβλητες κινήθηκαν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τρίτης, καθώς το εντεινόμενο sell-off στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων και η νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή περιορίζουν αισθητά τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Ειδικότερα, στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 κινούνταν κοντά στο αμετάβλητο, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά 0,6%. Ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε οριακή άνοδο 0,1%, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου έχανε 0,4%.

Τα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών δεν ήταν αρκετά για να αντισταθμίσουν τις πιέσεις στην υπόλοιπη αγορά, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την άνοδο του κόστους δανεισμού των κρατών, τις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις από το ακριβότερο πετρέλαιο και τις κρίσιμες μακροοικονομικές ανακοινώσεις της ημέρας.

Επιταχύνεται το sell-off στα ομόλογα

Η πίεση ξεκίνησε από την Ασία, όπου η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο μιας γενιάς.

Η απότομη άνοδος των ιαπωνικών αποδόσεων πυροδότησε ευρύτερη ανατιμολόγηση στις διεθνείς καμπύλες επιτοκίων, οδηγώντας υψηλότερα τόσο τις αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries όσο και των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.

Οι επενδυτές ζητούν πλέον υψηλότερο ασφάλιστρο διάρκειας, καθώς οι φόβοι για επίμονο πληθωρισμό συνδυάζονται με τις αυξημένες εκδόσεις δημόσιου χρέους.

Οι υψηλότερες αποδόσεις ασκούν ιδιαίτερη πίεση στους πιο ευαίσθητους στα επιτόκια κλάδους, όπως η τεχνολογία, τα ακίνητα και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας με υψηλές μερισματικές αποδόσεις, καθώς αυξάνεται το προεξοφλητικό επιτόκιο και μειώνεται η σχετική ελκυστικότητα των μετοχικών αποτιμήσεων.

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τη νέα στρατιωτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ιράν εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας πυραυλικές επιθέσεις εναντίον δύο αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία, ως απάντηση σε αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Μετά την ανταλλαγή επιθέσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέα πλήγματα κατά ιρανικών υποδομών, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεση εκεχειρία ή γρήγορη διπλωματική λύση.

Η κλιμάκωση απομακρύνει επίσης τις ελπίδες για ταχεία αποκατάσταση της ομαλής εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές της ενέργειας κινήθηκαν υψηλότερα, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι μια παρατεταμένη διαταραχή των ροών στον Περσικό Κόλπο θα κρατήσει υψηλό το ενεργειακό κόστος και θα αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο επίκεντρο πληθωρισμός Ευρωζώνης και JOLTS

Οι επενδυτές περιμένουν πλέον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Αύγουστο, τα οποία αναμένεται να επιβεβαιώσουν ότι οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε τις προσδοκίες της αγοράς για νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το ενδιαφέρον στρέφεται στην έκθεση JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, η οποία θα δώσει τις πρώτες ενδείξεις για την κατάσταση της αγοράς εργασίας πριν από τα στοιχεία για τις νέες θέσεις απασχόλησης της Παρασκευής.

Τα δεδομένα αυτά θεωρούνται κρίσιμα ενόψει και της απόφασης της Fed τον Σεπτέμβριο.

Στις επιμέρους αγορές, οι πιέσεις επικεντρώνονταν κυρίως σε βιομηχανικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και καταναλωτικές μετοχές. Στο Λονδίνο, πάντως, οι απώλειες ήταν πιο περιορισμένες, καθώς ο FTSE 100 στηρίζεται από τη μεγάλη στάθμιση πετρελαϊκών και μεταλλευτικών ομίλων.

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