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Με απώλειες «έκλεισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη πρώτη συνεδρίαση του μήνα, καθώς η επιτάχυνση της παγκόσμιας αναταραχής στις αγορές ομολόγων, η κλιμάκωση των στρατιωτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του πετρελαίου περιόρισαν σημαντικά τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,56% στις 647,46 μονάδες, αφήνοντας πίσω του ένα κερδοφόρο Αύγουστο, ο οποίος σηματοδότησε μάλιστα τον πέμπτο συνεχόμενο ανοδικό μήνα για τον δείκτη.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε «βουτιά» ύψους 1,10% στις 25.970 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,39% στις 8.301 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε κάμψη ύψους 0,32% φτάνοντας τις 10.789 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 1,33% και τις 51.915 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.824 μονάδες μειωμένος κατά 0,75%.

Το κόστος κρατικού δανεισμού αυξήθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς το παγκόσμιο sell-off στην αγορά ομολόγων συνεχίστηκε με την Ιαπωνία να δίνει πρώτη το σήμα.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου (JGB) εκτοξεύτηκε έως και το 3%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1996, δηλαδή σε υψηλό σχεδόν 30 ετών.

Η απότομη άνοδος των ιαπωνικών αποδόσεων προκάλεσε επανατιμολόγηση των επιτοκιακών καμπυλών διεθνώς, ωθώντας υψηλότερα τόσο τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων όσο και εκείνες των ευρωπαϊκών τίτλων. Οι επενδυτές απαιτούν πλέον υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου, λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και των αυξημένων αναγκών κρατικού δανεισμού.

Στην Ευρώπη, η απόδοση του 30ετούς γερμανικού κρατικού ομολόγου έφτασε σε νέο υψηλό 15 ετών, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του γαλλικού τίτλου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Οι επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ αναμένουν την κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ (Jobs Report) που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, προκειμένου να αντλήσουν νέες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed, μετά και το απρόσμενα «γερακίσιο» μήνυμα του Κέβιν Γουόρς από το Τζάκσον Χολ.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει επίσης ενισχύσει τις εκτιμήσεις για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική και στην Ευρώπη.

Μετά την ισχυρή άνοδο της Δευτέρας, οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν και σήμερα την ανοδική τους πορεία με την προθεσμιακή τιμή του Brent να κάνει νέο άλμα 2,30% στα 92,59 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI να σκαρφαλώνει πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι.

Η ενεργειακή κρίση αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία του πληθωρισμού, που παρέμειναν πολύ πάνω από το στόχο του 2% που θέτει η ΕΚΤ. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο λόγω κυρίως της εκτίναξης του ενεργειακού πληθωρισμού στο 14,3%.

Υπό τα δεδομένα αυτά, οι αγορές έχουν σχεδόν προεξοφλήσει νέα άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ τιμολογούν στο 68% την πιθανότητα αύξησης των αμερικανκών επιτοκίων από τη Fed, στις 16 Σεπτεμβρίου.

Στις αγορές συναλλάγματος, τα κέρδη του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ώθησαν ανοδικά και το αμερικανικό νόμισμα με τον δείκτη δολαρίου να σκαρφαλώνει στο 99,64 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1591.

Στον αντίποδα ο χρυσός πιέστηκε υποχωρώντας σε χαμηλό δύο εβδομάδων. Η τιμή spot έπεσε έως και τα 4.360 δολάρια, ενώ η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά σημείωσε πτώση 1,40% στα 4.418 δολάρια την ουγγιά.

«Βλέπουμε κάποιες τεχνικές πιέσεις πώλησης… Οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως βρίσκονται σε επίπεδα που δεν έχουμε δει εδώ και χρόνια. Όλα αυτά λειτουργούν επιβαρυντικά για την αγορά του χρυσού», σχολίασε στο CNBC ο Τζιμ Γουάικοφ, αναλυτής αγορών στην American Gold Exchange.

Σε επίπεδο μετοχών, η άνοδος των αποδόσεων έπληξε ιδιαίτερα τους κλάδους που είναι ευαίσθητοι στο επίπεδο των επιτοκίων, όπως η τεχνολογία, τα ακίνητα και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας με υψηλές μερισματικές αποδόσεις, καθώς τα υψηλότερα προεξοφλητικά επιτόκια μειώνουν την ελκυστικότητα των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων.

Αντιθέτως, οι ενεργειακές εταιρείες ήταν μεταξύ των λίγων κλάδων που κινήθηκαν ανοδικά χάρη στο ράλι του μαύρου χρυσού. Ανάμεσα τους οι μετοχές των TotalEnergies, BP και Shell.

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