Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα στο ξεκίνημα της συνεδρίασης της Τετάρτης, με τα αρχικά μικρά κέρδη να εξανεμίζονται και τους περισσότερους βασικοί δείκτες της ηπείρου να περνούν σε αρνητικό έδαφος, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε νέα ώθηση στις τιμές της ενέργειας, ενισχύοντας τους φόβους για επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων και παρατεταμένη αυστηρή νομισματική πολιτική.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,11%, αντιστρέφοντας το οριακά θετικό άνοιγμα, ενώ οι περισσότεροι κλάδοι κατέγραφαν απώλειες.

Πιέσεις σε media και αυτοκινητοβιομηχανίες

Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές των εταιρειών μέσων ενημέρωσης, οι οποίες υποχώρησαν κατά 1,4% στις πρωινές συναλλαγές.

Ακολούθησαν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες εξαρτημάτων αυτοκινήτου, με τον κλάδο να καταγράφει πτώση 1,2%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της βιομηχανικής δραστηριότητας και της ζήτησης.

Μικτές τάσεις στους μεγάλους δείκτες

Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX ξεκίνησε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,2%, ενώ στο Λονδίνο ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρούσε περίπου 0,1%.

Στο Παρίσι, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε οριακά κάτω από το επίπεδο μηδενικής μεταβολής.

Αντίθετα, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο παρουσίαζε μικρή άνοδο 0,2%, αποτελώντας εξαίρεση στο γενικότερο επιφυλακτικό κλίμα.

Το πετρέλαιο στο επίκεντρο

Το Brent αυξήθηκε κατά 0,8% στα 95,35 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας προς την τέταρτη ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες πέντε.

Η άνοδος ακολούθησε την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι μπορεί να προκληθούν νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον μηνών, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023.

«Η αδύναμη εικόνα στις αγορές σήμερα οφείλεται ξεκάθαρα στον δύσκολο συνδυασμό των νέων ανησυχιών για τον Ορμούζ και της ανόδου των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων», δήλωσε ο Χόμιν Λι, επικεφαλής μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Lombard Odier.

Όπως σημείωσε, οι αγορές παραμένουν σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, αν και η εικόνα των εταιρικών κερδών στην Ασία παραμένει ισχυρή.

Οι αποδόσεις των ομολόγων εκτοξεύονται σε υψηλά από το 2008

Η νέα άνοδος του πετρελαίου επιβάρυνε περαιτέρω την αγορά κρατικών ομολόγων, με τις παγκόσμιες αποδόσεις να αυξάνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,81%, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2023.

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά τις αυξημένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τις αυξανόμενες κρατικές δαπάνες, αλλά και τις μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές πλέον θεωρούν ότι η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων μέσα στον μήνα ξεπερνά το 50% για τέσσερις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, καθώς αξιολογούν κατά πόσο η άνοδος του πετρελαίου και των ομολόγων μπορεί να εντείνει τις πιέσεις στις αγορές.

«Η άνοδος των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων έχει γίνει η κυρίαρχη ιστορία στις αγορές αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις δεν ευνοούν την ανάπτυξη ούτε τα εταιρικά κέρδη, καθιστώντας δύσκολο να δούμε ένα σενάριο όπου τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου μπορούν να συνεχίσουν να ανεβαίνουν παράλληλα με μια ανεξέλεγκτη άνοδο των ομολόγων», πρόσθεσε.

Πτώση για χρυσό μετά το ράλι του Αυγούστου

Ο χρυσός, ο οποίος επηρεάζεται αρνητικά από την άνοδο των επιτοκίων καθώς δεν προσφέρει απόδοση, υποχώρησε κατά 0,7% στα 4.298,79 δολάρια η ουγγιά.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει ήδη χάσει σχεδόν 6% στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, μετά το ισχυρό ράλι του Αυγούστου.

Dell και Nvidia στο επίκεντρο

Παρά το αρνητικό κλίμα, η Dell Technologies κινήθηκε αντίθετα, σημειώνοντας άνοδο 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τις ετήσιες πωλήσεις.

Στο επίκεντρο παρέμεινε και η τεχνολογία, καθώς η Nvidia φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face, σε συμφωνία που θα μπορούσε να αποτιμηθεί περίπου στα 14 δισ. δολάρια.

Διαβάστε ακόμη

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ για όλα τα κλειστά σπίτια του ιδιοκτήτη

Επιτόκια: Ante portas νέα άνοδος (πίνακες)

Τουρισμός: Στα 53 εκατ. οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα το α’ 6μηνο – Οι 4 στις 5 από ξένους (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ