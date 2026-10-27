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Ήπιες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς η συνεχιζόμενη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιστάθμισαν τις πιέσεις που προκάλεσαν τα απογοητευτικά αποτελέσματα του βρετανικού τραπεζικού κολοσσού της HSBC Holdings Plc, που συμμετέχει στον βασικό ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δείκτη.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 643,91 μονάδες με τις μετοχές των εξορυκτικών και τεχνολογικών εταιρειών να καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,77% στις 25.606 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,51% στις 7.887 μονάδες. Ωστόσο, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχώρησε κατά 0,75% στις 10.686 μονάδες με τις απώλειες των HSBC και Reckitt να βαραίνουν το δείκτη.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 0,90% στις 49.627 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.160 μονάδες αυξημένος κατά 0,67%.

Στήριξη στο επενδυτικό κλίμα προσέφεραν τα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, τα οποία έδειξαν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ αυξήθηκε απροσδόκητα τον Οκτώβριο, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις μήνες. Η βελτίωση αποδίδεται στις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις των καταναλωτών για την αγορά εργασίας και τις επιχειρηματικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα οι πετρελαϊκές τιμές υποχωρούσαν κοντά στο 2%, μετά τις δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος επανέλαβε τους όρους που θέτει η χώρα του για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον επικεφαλής της ασφάλειας της χώρας.

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας στην περιοχή, καθώς και τοποθετήσεων από ορισμένα αραβικά κράτη του Κόλπου, που απευθύνουν έκκληση για μια συντονισμένη συμφωνία ασφάλειας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου διολίσθησε σε ποσοστό 1,70% στα 113,84 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε στα 99,98 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου στην Ευρώπη, αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσο οι αυξανόμενες πιέσεις, από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος έως την πολιτική αστάθεια, θα επηρεάσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα μεταβλητότητας στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς περίπου το 30% των εταιρειών του Stoxx 600 αναμένεται να δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αυτή την εβδομάδα.

Ο τραπεζικός κλάδος άσκησε σημαντικές πιέσεις στον πανευρωπαϊκό δείκτη, με τη μετοχή της HSBC να υποχωρεί περισσότερο από 6%.

Παρότι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης ανακοίνωσε αύξηση των κερδών προ φόρων στο τρίτο τρίμηνο, οι θεσμικοί επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις, προβληματισμένοι από τη σημαντική επιβράδυνση στον βασικό τομέα διαχείρισης πλούτου και την αύξηση των λειτουργικών δαπανών.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Reckitt Benckiser, με απώλειες άνω του 6%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον δείκτη του Λονδίνου. Η παραγωγός των προϊόντων Dettol και Lysol περιόρισε την πρόβλεψή της για την αύξηση των εσόδων το 2026 στο 3,5% έως 4,5%, μετά την ανακοίνωση αύξησης των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 3,3% στο τρίτο τρίμηνο, επίδοση χαμηλότερη των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Η εταιρεία απέδωσε την ασθενέστερη επίδοση στους περιορισμούς παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην υποχώρηση της ζήτησης σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων στην Κίνα.

Στον αντίποδα, η ελβετική φαρμακευτική Novartis AG ενισχύθηκε μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα βασικά λειτουργικά κέρδη του έτους, ενώ κέρδη αποκόμισε και η μετοχή της Porsche, καθώς η εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της παρά τη νέα σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων αυτοκινήτων.

Ο βασικός ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης εξακολουθεί να κινείται χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Αύγουστο, ενώ οι ευρωπαϊκές μετοχές υπολείπονται των αμερικανικών από την αρχή του έτους, καθώς η άνοδος του κόστους δανεισμού και η πολιτική αβεβαιότητα επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Από την αρχή του έτους, ο Stoxx 600 έχει ενισχυθεί περίπου 8%, υστερώντας έναντι του αμερικανικού S&P 500, ο οποίος καταγράφει άνοδο 12% την ίδια περίοδο.

Πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα, οι επενδυτές υιοθέτησαν πιο αμυντική στάση, ενόψει των κρίσιμων εξελίξεων στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής.

Η αμερικανική Fed, που ολοκληρώνει τη διήμερη συνεδρίαση της αύριο Τετάρτη, αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της στο εύρος του 3,75% έως 4%, αν και πιθανότατα θα προχωρήσει σε αύξηση στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ακολουθεί μία ημέρα μετά, την Πέμπτη, εκτιμάται επίσης ότι θα αφήσει αμετάβλητο τα επιτόκια στο 2,50%.

Υπό τα δεδομένα αυτά η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται κυρίως στο τι θα επισημάνουν οι κεντρικοί τραπεζίτες, ο Κέβιν Γουόρς και η Κριστίν Λαγκάρντ αντιστοίχως, στις καθιερωμένες δηλώσεις τους μετά το πέρας των συνεδριάσεων της Fed και της EKT.

Η αδημονία για την ετυμηγορία των κεντρικών τραπεζών ευνόησε, πάντως, σήμερα το αμερικανικό νόμισμα που έχει ανακάμψει από τις πιέσεις που δέχτηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω του selloff στις AI μετοχές. Ο δείκτης δολαρίου ανέβηκε στο 102,29 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1139.

Λίγα μόλις 24ωρα πριν το «κλείσιμο» του Οκτωβρίου, το ευρώ οδεύει προς την χειρότερη μηνιαία επίδοση μεταξύ των νομισμάτων των ανεπτυγμένων αγορών με πτώση της τάξεως του 1,65% έναντι του δολαρίου, λόγω κυρίως των ενεργειακών πιέσεων και των φόβων για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας.

Στις αγορές των commodities, ο χρυσός κέρδισε κι άλλο έδαφος με φόντο τη συνεδρίαση της Fed με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να ανεβαίνει 0,86% στα 4.073 δολάρια την ουγγιά.