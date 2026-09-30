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Σταθεροποιητικά κινήθηκαν οι δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Federal Reserve αυξήθηκε λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα προχωρήσει τελικά σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων λόγω της ενίσχυσης των τιμών του πετρελαίου συνέχισε να λειτουργεί σαν βαρίδι.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,86% στις 50.908 μονάδες και ο S&P 500 τελικά υπέκυψε στις πιέσεις καταγράφοντας πτώση 0,25% στις 7.651 μονάδες. Μόνος κερδισμένος απέμεινε μόνο ο Nasdaq με μικρή άνοδο 0,24% στις 26.861 μονάδες

Σε επίπεδο μήνα, ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου 0,2% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 2,4%, συμπληρώνοντας ένα δίμηνο ανοδικό σερί. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε 3,7%, διακόπτοντας ένα σερί πέντε διαδοχικών μηνών κερδών.

Αντιστοίχως, σε επίπεδο τριμήνου ο απολογισμός ήταν κερδοφόρος για S&P 500 και Nasdaq. Για τον πρώτο ήταν η δεύτερη συνεχόμενη τριμηνιαία άνοδος και για τον τεχνολογικό δείκτη η πέμπτη θετική επίδοση στα τελευταία έξι τρίμηνα. Αντιθέτως, το τρίμηνο «έκλεισε» σε αρνητικό έδαφος για τον Dow με απώλειες σχεδόν 2%.

«Οι μετοχές ολοκλήρωσαν έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα, τον Σεπτέμβριο, με μικρά κέρδη, καθώς τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό PCE περιόρισαν τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed», εξήγησε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers.

Πραγματικά, τα στοιχεία του PCE, που είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed, έδωσαν ανάσες στην αγορά. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης PCE ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Παράλληλα, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, υποδηλώνοντας ότι η αμερικανική οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική παρά το υψηλό επίπεδο επιτοκίων.

Σημάδια ανθεκτικότητας εμφάνισε και η αγορά εργασίας με βάση τα στοιχεία από τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα. Η έκθεση της ADP έδειξε ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δημιούργησαν 90.000 νέες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, έναντι μόλις 36.000 τον Αύγουστο. Ήταν η πρώτη φορά από τον Μάιο που καταγράφηκε επιτάχυνση των προσλήψεων.

«Τα σημερινά χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον PCE αποτελούν μια ευπρόσδεκτη, αλλά πιθανότατα προσωρινή, ανακούφιση για τους επενδυτές που ανησυχούν και για τις αγορές που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και στις αποδόσεις που έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα άνω των 20 ετών», σχολίασε ο Τζέικ Ντόλαρχαϊντ, της Longbow Asset Management.

Μετά τα στοιχεία για τον PCE, οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον περίπου 36% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του επόμενου μήνα, έναντι σχεδόν 50% πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων.

Την ίδια ώρα, πάντως, οι πετρελαϊκές τιμές συνέχιζαν την ανοδική τους πορεία με το Brent να αυξάνεται στα 103,53 δολάρια και το αμερικανικό WTI να ανεβαίνει στα 90,42 δολάρια, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά ενέργειας.

Σε επίπεδο μήνα, το Brent σημείωσε ισχυρή άνοδο άνω του 14% και το WTI κέρδισε πάνω από 5%.

Η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs, σε αναλύσεις τους, υποστήριξαν ότι οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή πλησιάζουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, παρά τους συνεχιζόμενους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και τις μεταφορές πετρελαίου. Ωστόσο, η διάψευση από τον Ντόναλντ Τραμπ των πληροφοριών πως σκέφτεται χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν σε αντάλλαγμα με την επίτευξη προόδου στο πυρηνικό ζήτημα, κράτησαν ζωντανή την αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας.

Το ράλι του πετρελαίου συντήρησε τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα ειδικά οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων να κινηθούν προς νέα πολυετή ρεκόρ.

Η απόδοση του 30ετούς συνέχισε την ανοδική πορεία της πάνω από το φράγμα του 5,6% στο 5,637%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2002, και το 10ετές σκαρφάλωσε στο 5,289% στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούνιο του 2002. Το 2ετές έμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

Σε επίπεδο μετοχών οι τεχνολογικές μετoχές είχαν την καλύτερη επίδοση στηρίζοντας τον Nasdaq, καθώς η αποκλιμάκωση των προσδοκιών για τα επιτόκια ευνόησε κυρίως τις μετοχές ανάπτυξης, με τις εταιρείες τεχνολογίας και όσες συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το βλέμμα των επενδυτών ήταν κυρίως επικεντρωμένο στην Micron Technology, η οποία κινήθηκε ανοδικά ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η εταιρεία θεωρείται βαρόμετρο για τον κλάδο των μνημών και την επενδυτική ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η ζήτηση για υποδομές AI έχει αυξήσει τις ανάγκες για προηγμένα chips μνήμης

Η Micron, μαζί με τη Samsung Electronics και τη SK Hynix, αποτελούν τους κορυφαίους παραγωγούς μνημών παγκοσμίως.

Στους μεγάλους κερδισμένους της συνεδρίασης βρέθηκε η Hewlett Packard Enterprise, μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την ανάπτυξη εσόδων στον κλάδο των δικτύων για το οικονομικό έτος 2027, ενώ ισχυρή άνοδο κοντά στο 10% κατέγραψε FormFactor, μετά την θετική ετυμηγορία της Deutsche Bank για την εταιρεία προμήθειας εξοπλισμού ελέγχου για την αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών

Σημαντική άνοδο κατέγραψε και η MongoDB, καθώς οι αναλυτές εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την επενδυτική εκδήλωση που διοργάνωσε παρουσιάζοντας ισχυρούς μακροπρόθεσμους στόχους.

Στην πλευρά των χαμένων, η μεγαλύτερη πίεση ασκήθηκε στη Moderna, με τη μετοχή να υποχωρεί πάνω από 6% μετά την υποβάθμισή της από τη Citi σε «sell» από «neutral».

Επίσης απώλειες άνω του 8% σημείωσε η Cerebras Systems, καθώς δημοσιεύματα ότι η OpenAI χρησιμοποιεί λύσεις της Nvidia αντί για τα συστήματα της Cerebras επηρέασαν αρνητικά τους επενδυτές.

Υπό πίεση βρέθηκε ακόμη η Cal-Maine Foods, καθώς η μεγαλύτερη παραγωγός αυγών στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ζημίες στο πρώτο οικονομικό τρίμηνο, ενώ κύμα πωλητών έπληξε τη Mattel, μετά την ανακοίνωση αλλαγής στην ηγεσία της, καθώς ο Ρότζερ Λιντς, πρώην επικεφαλής της Condé Nast, αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

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