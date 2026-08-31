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Απώλειες κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η απότομη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή οδήγησε τις τιμές του αργού πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ η πιο «γερακίσια» στροφή στις προσδοκίες για τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών περιόρισε τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Πάντως, παρά τις πιέσεις ο Stoxx 600 κατάφερε να ολοκληρώσει σε θετικό έδαφος τον Αύγουστο, συμπληρώνοντας έτσι τον πέμπτο σερί κερδοφόρο μήνα. Αντιθέτως, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε την πρώτη μηνιαία πτώση έπειτα από πέντε μήνες, καθώς τα ερωτήματα για τη δημοσιονομική κατάσταση της οικονομίας έχουν προβληματίσει τους επενδυτές.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης υποχώρησε κατά 0,62% στις 651,10 μονάδες, με βαρίδι τους κλάδους καταναλωτικών αγαθών, ταξιδιών και αναψυχής.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε «βουτιά» ύψους 1,17% στις 26.258 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε σε ποσοστό 0,79% και τις 8.334 μονάδες. Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου ήταν κλειστό λόγω αργίας.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,01% στις 52.612 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.974 μονάδες μειωμένος κατά 0,34%.

Το κλίμα στις αγορές βάρυνε λόγω των αρνητικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η επανάληψη της στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά από έναν και πλέον μήνα παύσης, περιόρισε σημαντικά τις ελπίδες για διπλωματική λύση που θα διασφάλιζε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα απείλησε με «σκληρό χτύπημα» το Ιράν, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία σε απάντηση της κυριακάτικης επίθεσης αμερικανικών δυνάμεων στο νησί νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ.

Η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων αναζωπύρωσαν το ράλι στις πετρελαϊκές τιμές με το Brent να ξεπερνά και πάλι το ψυχολογικό όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Συγκεκριμένα, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Οκτωβρίου ανέβηκε κατά 2,76% στα 90,53 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI κέρδισε 2,48% στα 85,46 δολάρια.

Η άνοδος των πετρελαϊκών τιμών επανέφερε τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό και την αντίδραση που θα έχουν οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Μέσα στο Σεπτέμβριο συνεδριάζουν τόσο η ΕΚΤ όσο και η Fed, με τις αγορές να δίνουν πλέον υψηλές πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων και από τις δύο.

Όσον αφορά την ΕΚΤ, οι traders έχουν σχεδόν προεξοφλήσει αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου, δεδομένης της πίεσης του πληθωρισμού.

Τα σημερινά στοιχεία από τη Γερμανία έδειξαν επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,9% σε ετήσια βάση, από 2,8% τον Ιούλιο, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, που θα δημοσιευτούν αύριο, Τρίτη, με τα προγνωστικά να κάνουν λόγο για άνοδο του δείκτη στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο.

Αντιστοίχως για τη Fed, τα προγνωστικά άλλαξαν σημαντικά τις τελευταίες ημέρες μετά τη «γερακίσια» ομιλία του Κέβιν Γουόρς, στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.

Στις αγορές χρήματος αποτιμούν πλέον πιθανότητα 64% για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου, έναντι πιθανότητας 35% πριν από την ομιλία του προέδρου της Fed, αν και τα προγνωστικά μπορεί να επηρεαστούν από τα κρίσιμα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας που θα δημοσιευτούν μέσα στην εβδομάδα.

Υπό τα δεδομένα αυτά, το αμερικανικό νόμισμα έχασε έδαφος σήμερα με τον δείκτη δολαρίου να υποχωρεί στο 99,42 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1615 αφήνοντας κερδισμένο σε ποσοστό 0,27% το ευρωπαϊκό νόμισμα. Μάλιστα, το ευρώ συμπλήρωσε έτσι τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα κερδών.

Στις αγορές εμπορευμάτων ο χρυσός διολίσθησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων με την τιμή spot να πέφτει στα 4.419 δολάρια και την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κατρακυλά κατά 1,02% στα 4.482 δολάρια την ουγγιά.

Πάντως, ο Αύγουστος ήταν κερδοφόρος για τον χρυσό σε ποσοστό 9,6% που συνιστά και την ισχυρότερη επίδοση του από τον Ιανουάριο.

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