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Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έστειλε το πετρέλαιο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων. Την ίδια στιγμή, το επιθετικό μήνυμα του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ανάγκασε τις αγορές να αναθεωρήσουν απότομα τις εκτιμήσεις τους για τα αμερικανικά επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχωρούσε στο άνοιγμα των ευρωαγορών κατά 0,1%, με τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών ομίλων να μην επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις πιέσεις στην υπόλοιπη αγορά. Οι επενδυτές καλούνται πλέον να συνυπολογίσουν ένα υψηλότερο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου αλλά και την προοπτική διατήρησης υψηλότερων επιτοκίων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Το πετρέλαιο πάνω από τα 90 δολάρια

Το κλίμα επιβαρύνθηκε μετά την άμεση ανταλλαγή στρατιωτικών χτυπημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τα futures του πετρελαίου ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 3%, φθάνοντας κοντά στα 90,60 δολάρια το βαρέλι, μετά τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην Ιορδανία, τερματίζοντας τη σύντομη περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης.

Η νέα ένταση περιόρισε τις ελπίδες για μια άμεση διπλωματική λύση που θα εξασφάλιζε την ομαλή εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, η άνοδος του αργού ενισχύει τους φόβους για νέο κύμα αύξησης του κόστους παραγωγής στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, παρότι προσφέρει στήριξη στις μετοχές των ενεργειακών κολοσσών.

Στο 60% το στοίχημα για αύξηση από τη Fed

Οι πιέσεις στις μετοχές δεν περιορίζονται, ωστόσο, στο γεωπολιτικό μέτωπο. Οι χρηματαγορές αναπροσάρμοσαν επιθετικά τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής μετά την ομιλία Γουόρς στο Τζάκσον Χολ.

Τα futures των Fed Funds αποτιμούν πλέον πιθανότητα 60% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου, έναντι μόλις 35% πριν από την ομιλία.

Η προσοχή στρέφεται τώρα σε μια εβδομάδα γεμάτη κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν εάν η Fed θα προχωρήσει τελικά σε νέα αύξηση.

Την Τρίτη ανακοινώνονται τα στοιχεία JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας, την Τετάρτη ακολουθούν τα στοιχεία της ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και την Παρασκευή η κρίσιμη έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (NFP), όπου αναμένεται ανάκαμψη των προσλήψεων.

Το επόμενο μεγάλο τεστ θα είναι ο πληθωρισμός Αυγούστου στις 11 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την απόφαση της Fed.

Οι αγορές θα παρακολουθήσουν επίσης τις παρεμβάσεις των αξιωματούχων της Fed, Μάικλ Μπαρ, την Τρίτη και Κρίστοφερ Γουόλερ την Πέμπτη, αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσον η πιο επιθετική γραμμή Γουόρς βρίσκει ευρύτερη υποστήριξη στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας.

Στην εξίσωση και η ΕΚΤ

Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον στρέφεται στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι αγορές εκτιμούν ότι τα στοιχεία θα επιβεβαιώσουν την επιμονή των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων, ενισχύοντας το σενάριο για νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στο άνοιγμα ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά 0,5%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχυόταν οριακά κατά 0,1%. Η αγορά του Λονδίνου παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας.

Σε επίπεδο μετοχών, η Bakkafrost έχανε 6%, καθώς τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου κινήθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

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