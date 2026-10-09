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Σε περιορισμό της καθαρής ανοικτής θέσης (short position) που διατηρεί στη μετοχή της Metlen Energy & Metals προχώρησε η AKO Capital LLP, σύμφωνα με γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το επενδυτικό κεφάλαιο γνωστοποίησε ότι στις 8 Οκτωβρίου 2026 η καθαρή short θέση του στη Metlen διαμορφώθηκε στο 1,05351% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι 1,13407% προηγουμένως.

Η μεταβολή αντιστοιχεί σε μείωση κατά 0,08056 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που αποτυπώνει τον περιορισμό της έκθεσης του fund σε ενδεχόμενη υποχώρηση της μετοχής.

Παρά τη μείωση, η AKO Capital εξακολουθεί να διατηρεί καθαρή ανοικτή θέση άνω του 1% στη Metlen.

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