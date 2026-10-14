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Μεικτά πρόσημα επικράτησαν στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τις προσδοκίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης διατηρούν την επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 με άνοδο 0,08% στις 67.832,63 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng καταγράφει άνοδο 0,19% στις 24.391,29 μονάδες. Αντίθετα, στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite υποχωρεί κατά 0,78% στις 3.771,17 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, μετά τις χθεσινές βαριές απώλειες, ο Kospi σημειώνει πτώση 0,24% στις 6.021 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex ενισχύεται οριακά κατά 0,05% στις 73.068,77 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει απώλειες 0,07% στις 5.426,93 μονάδες. Παράλληλα, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχωρεί κατά 0,62%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CNBC.

Η διαφοροποίηση των επιδόσεων αποτυπώνει τη στάση αναμονής των επενδυτών, καθώς οι αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους, των πληθωριστικών πιέσεων και των υψηλών αποτιμήσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

Μεικτή εικόνα στα futures της Wall Street

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών εμφανίζουν μεικτή εικόνα, καθώς η αγορά αναμένει την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,14%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα. Τα συμβόλαια του Dow Jones κινούνται επίσης με μικρές διακυμάνσεις, σε ένα περιβάλλον περιορισμένης διάθεσης ανάληψης κινδύνου.

Η προσοχή επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, μετά τις πιέσεις που δέχθηκαν την Τρίτη οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς εντείνονται οι φόβοι για υπερβολικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και αυξάνονται οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από την Κίνα.

Παράλληλα, οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο απαιτητικοί απέναντι στα εταιρικά αποτελέσματα. Παρότι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες ανακοίνωσαν ισχυρές επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο, οι μετοχές των Goldman Sachs και Citigroup ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες.

Η αντίδραση αυτή υποδηλώνει ότι οι υψηλές προσδοκίες έχουν ανεβάσει τον πήχη για τις εισηγμένες εταιρείες, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, οι εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν συνδυασμένο ρυθμό αύξησης κερδών περίπου 30%, ενώ για τις επιχειρήσεις ημιαγωγών και εξοπλισμού κατασκευής τσιπ προβλέπεται αύξηση που φτάνει το 130%.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων είναι πολύ ισχυρά. Είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς τη ζήτηση για ημιαγωγούς», δήλωσε στο CNBC η Μάρτα Νόρτον, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Empower.

Όπως εξήγησε, το βασικό ερώτημα δεν αφορά τόσο στην ποιότητα των επιχειρηματικών επιδόσεων, όσο στο κατά πόσο οι σημερινές αποτιμήσεις αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω άνοδο των μετοχών.

Στο 3,6% αναμένεται ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας για τις αγορές είναι η δημοσίευση των στοιχείων για τον αμερικανικό δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Σεπτεμβρίου.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones προβλέπουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα επιταχυνθεί στο 3,6%, από 3,4% στην προηγούμενη μέτρηση.

Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας τους φόβους για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με την αμερικανική ένωση αυτοκινητιστών AAA, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώνεται στα 4,34 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι 3,08 δολαρίων πριν από έναν χρόνο.

Η αύξηση του κόστους καυσίμων δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επηρεάζει τις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ανοδικά κινούνται την Τετάρτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές νέες διαταραχές στην προσφορά, λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας.

Τα συμβόλαια Brent παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύονται κατά 0,61% στα 106,33 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI παράδοσης Νοεμβρίου σημειώνει άνοδο 0,63% στα 94,73 δολάρια.

Ο γνωστός διαχειριστής κεφαλαίων Πολ Τούντορ Τζόουνς, ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων της Tudor Investment, εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά ακόμη 20 έως 25 δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Διατηρώ ανοδική θέση στο πετρέλαιο και πιστεύω ότι μπορεί να ενισχυθεί κατά ακόμη 20 ή 25 δολάρια», δήλωσε στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, εάν επρόκειτο να υπάρξει κάποια εξέλιξη ικανή να αποκλιμακώσει την κατάσταση, αυτή πιθανότατα θα είχε ήδη σημειωθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δύσκολα θα επιφέρει ουσιαστική μείωση του κόστους καυσίμων για τους μεταφορείς και τους αγρότες.

ASML: Ισχυρά κέρδη και παραγγελίες με ορίζοντα το 2030

Στο εταιρικό μέτωπο, η ολλανδική ASML, ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών παγκοσμίως, ανακοίνωσε κέρδη τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι ορισμένοι πελάτες της εκδηλώνουν ήδη ενδιαφέρον για την τοποθέτηση παραγγελιών εξοπλισμού με ορίζοντα το 2029 και το 2030, εξέλιξη που υποδηλώνει ισχυρή μακροπρόθεσμη ζήτηση για τις τεχνολογίες της.

«Οι πελάτες μας συνεχίζουν να αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις τους για τη ζήτηση εξοπλισμού βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, κυρίως λόγω των εκτιμήσεών τους για το μέγεθος και τη διάρκεια των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ASML, Κριστόφ Φουκέ.

Οι δηλώσεις αυτές ενδέχεται να καθησυχάσουν μέρος των επενδυτών που ανησυχούν για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού κύκλου της AI και για το κατά πόσο οι σημερινές υψηλές δαπάνες μπορούν να διατηρηθούν τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο και τα αποτελέσματα των αμερικανικών τραπεζών

Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζεται, με τις Bank of America και Morgan Stanley να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους για το τρίτο τρίμηνο.

Η μετοχή της Bank of America υποχώρησε περισσότερο από 2% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street, μετά την επιβολή ομοσπονδιακών κυρώσεων άνω των 1,2 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εποπτικές αρχές, η τράπεζα παρέλειψε να αναφέρει συναλλαγές ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ύποπτες.

Με τις αγορές να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες αποτιμήσεις, επίμονο πληθωρισμό και γεωπολιτική αβεβαιότητα, τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή και οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων αναμένεται να καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των διεθνών χρηματιστηρίων.

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